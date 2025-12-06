Russell lidera la FP3 y Norris sigue por encima de Verstappen; Alonso, 4º

La última sesión de entrenamientos libres del año cerró definitivamente la puerta a las pruebas y dejó paso a lo verdaderamente importante: la batalla final por el Mundial entreLando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. Con los focos de Yas Marina preparados para dictar sentencia, la FP3 ofreció una mezcla de tensión, evolución de pista y una referencia inesperada al frente de la tabla.

Porque, aunque Lando Norris volvió a mostrarse como el piloto más sólido del fin de semana, liderando todas las referencias previas y demostrando una confianza absoluta en el McLaren, el británico no terminó al frente. En los instantes finales, George Russell sorprendió con un "vueltón" descomunal, suficiente para arrebatarle el liderato por apenas cuatro milésimas. Aun así, Norris cumplió con su objetivo real: acabar por delante de Max Verstappen en la pelea por un título que llega apretado con 12 puntos de margen.

Verstappen terminó tercero, a una décima del de McLaren F1 y sin terminar de cuadrar una vuelta completamente limpia en las mejores condiciones de pista. Más atrás, el tercer aspirante, Oscar Piastri, mostró de nuevo un fin de semana cuesta arriba: dos décimas por detrás de Norris a una vuelta —que en Yas Marina es un mundo— y hasta medio segundo en ritmo, señales de un McLaren que no consigue ponerle cómodo en ningún momento.

Los Ferrari mejoraron respecto a ayer, y aunque Lewis Hamilton parecía ir incluso mejor que Charles Leclerc durante la sesión, acabó contra el muro y provocando una bandera roja, aunque los daños de su SF-25 no parecían muy grandes y probablemente podrá estar sin problemas en la clasificación.

Y entre los protagonistas del día, el nombre propio fue Fernando Alonso, que se sacó una vuelta excepcional cuando todos apretaron en los últimos minutos. El asturiano colocó el Aston Martin Racing en cuarta posición, rompiendo los pronósticos que apuntaban a un sábado difícil para el equipo tras ver a Haas y Sauber muy fuertes el viernes. Su actuación devuelve la esperanza en la pelea por defender la séptima plaza del Mundial de Constructores.

Para cerrar la foto de los españoles, Carlos Sainz firmó una FP3 correcta pero sin brillo. El Williams dio un pequeño paso atrás respecto al viernes y el madrileño terminó 12º, por detrás de Alex Albon y a casi medio segundo del mejor tiempo de Russell. Una sesión difícil de interpretar por la gran diferencia de momentos en los que cada piloto marcó su vuelta, en una pista que pasó de muy sucia a bastante rápida en cuestión de minutos.

La tercera sesión de entrenamientos libres en Abu Dhabi arrancó, como ya es costumbre, con una pista prácticamente desierta durante los primeros minutos. El asfalto amanecía extremadamente sucio y nadie quiso arriesgar demasiado en un circuito que, con los coches de efecto suelo, castiga especialmente cualquier desliz. Pasaron casi quince minutos hasta que los equipos empezaron a activarse y a completar las primeras referencias.

Los primeros tiempos fueron muy lentos, más de un minuto por encima de lo habitual, algo que evidenciaba la falta de agarre. Aun así, pronto vimos a varios pilotos mejorar vuelta tras vuelta, con Oliver Bearman, Nico Huülkenberg y Pierre Gasly entre los primeros en marcar registros competitivos a medida que la pista comenzaba a limpiarse.

Lando Norris seguía estando muy fuertes como en als últimas sesiones y tras los primeros 15 minutos lideraba la sesión, pero con el Haas de Oliver Bearman muy cerca, por encima del Ferrari de Charles Leclerc.

Max Verstappen no salió hasta que quedaban 25 minutos, pero en su primera vuelta lanzada ya se colocó al frente, aprovechando un estado de pista claramente mejor que el que encontraron los McLaren en su primer intento. El neerlandés marcó un 1:24.245, aunque su tiempo no fue especialmente brillante: Lance Stroll se quedó a centésimas, señal de que el asfalto ya comenzaba a ofrecer mejores condiciones.

Mientras tanto, en McLaren se repetía el mismo guion de todo el fin de semana: Lando Norris claramente por delante de Oscar Piastri, con el australiano muy incómodo con el comportamiento del coche y a más de medio segundo de su compañero.

Una de las sorpresas del día volvió a ser Oliver Bearman —de nuevo muy sólido— que llegó a situarse a milésimas de Norris con el Haas. Tras su impresionante cuarta posición en la FP2 del viernes, el británico volvió a colarse entre los mejores, consolidando al equipo americano como el mejor del resto en lo que va de fin de semana.

A falta de veinte minutos, Norris sufrió el mayor sobresalto de la sesión. Se encontró de golpe con el Red Bull Racing de Yuki Tsunoda, que no se apartó a tiempo en la zona rápida del segundo sector. Ambos estuvieron a centímetros del contacto, y aunque la acción quedó investigada, como suele ocurrir en libres no fue a más.

Ferrari mostró algo más de competitividad que el viernes. Charles Leclerc comentaba por radio que el coche estaba "mucho mejor en curvas rápidas", donde el día anterior habían sufrido exageradamente con el sobreviraje.

Lewis Hamilton, por su parte, llegó a ponerse por delante de su compañero y parecía en una vuelta prometedora, hasta que perdió el control del coche en la curva rápida tras la segunda zona de DRS. El británico golpeó el muro y provocó la única bandera roja de la sesión cuando quedaban 19 minutos.

Fernando Alonso fue el único que completó buena parte de la sesión con neumáticos duros y aun así logró mantenerse dentro del top 10, a unas ocho décimas del tiempo de Verstappen. Carlos Sainz, en cambio, no encontró ritmo con los medios y cerró la sesión en una discreta 13ª posición. Williams, en general, bajó prestaciones respecto al viernes.

Por su parte, los dos Sauber volvieron a situarse en la zona alta, confirmando las buenas sensaciones del equipo desde el inicio del fin de semana.

Con diez minutos para el final, la sesión se relanzó. La mayor parte de pilotos salió con neumáticos usados, incluido Verstappen, que bajó hasta el 1:24.116 pese a llevar un compuesto con cinco vueltas.

Pero los McLaren habían guardado un juego nuevo y lo aprovecharon: Norris se puso primero con claridad, ampliando su dominio del fin de semana. Piastri volvió a quedarse lejos —casi tres décimas— pese a usar la misma especificación.

A falta de ver qué podrá hacer Verstappen en igualdad de condiciones en clasificación, McLaren cerró la FP3 como el referente en ritmo a una vuelta, con Norris liderando ya las tres sesiones del fin de semana. Norris mejoró su tiempo y en el último instante hasta Russell sorprendió para arrebatar el liderato a Norris por primera vez este fin de semana.