Pérez revela la causa del incendio de su Cadillac y sueña con la Q2 en Mónaco

La imagen más llamativa del viernes para Cadillac no fue un tiempo por vuelta. Fue una pequeña llamarada saliendo de la parte delantera derecha del coche de Sergio Pérez mientras regresaba lentamente a boxes.

El mexicano vio cómo su segunda sesión de entrenamientos terminaba antes de tiempo por un problema mecánico que obligó al equipo estadounidense a cerrar el garaje antes de lo previsto. Sin embargo, detrás de ese contratiempo hay una lectura mucho más optimista.

Por primera vez en mucho tiempo, Cadillac parece tener una oportunidad real.

Pérez cerró la FP1 en una prometedora 14ª posición, por delante de varios rivales directos de la zona media y, sobre todo, mostrando un ritmo que le permitió acercarse a la pelea por la Q2. En un campeonato donde Cadillac y Aston Martin han ocupado habitualmente las últimas posiciones, ese simple dato ya supone una pequeña victoria.

El problema llegó después. "Por desgracia creo que tuvimos un fallo en los frenos", explicó Pérez tras bajarse del coche.

No es precisamente el circuito donde uno quiere sufrir un problema de ese tipo. Mónaco castiga los frenos vuelta tras vuelta, curva tras curva, y cualquier debilidad mecánica queda expuesta de inmediato entre los muros del Principado.

Aun así, el mexicano prefirió quedarse con la parte positiva de la jornada. "Ha sido un viernes fuerte para nosotros. Estamos realmente cerca. Unas pocas décimas cambiarían nuestra vida completamente". Y en eso tiene razón.

Mónaco, el lugar donde puede pasar cualquier cosa

La zona media está más comprimida que nunca. Alpine, Audi, Williams, Haas y Racing Bulls siguen teniendo un rendimiento superior sobre el papel, pero las diferencias son tan pequeñas que un error, una bandera amarilla o una vuelta perfecta pueden alterar por completo el orden de la clasificación.

Pérez lo sabe. Por eso, cuando le preguntaron directamente por la posibilidad de alcanzar la Q2, no esquivó la cuestión: "Estamos cerca, pero dependerá un poco de que otros cometan errores, algo que aquí puede pasar".

La respuesta resume perfectamente la realidad actual de Cadillac. El coche todavía no tiene velocidad suficiente para derrotar regularmente a sus rivales directos, pero en un circuito tan impredecible como Mónaco, estar cerca puede ser suficiente.

"Puede haber mucho caos, así que simplemente tenemos que estar ahí. Hacer la vuelta cuando realmente importe y sacar el máximo del coche".

El objetivo está claro. "Esperemos que pueda ser nuestra primera Q2". Después de un viernes que terminó entre humo y fuego, Cadillac se marcha del Principado pensando más en una oportunidad que en una avería.