Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Hamilton, frustrado: "Perdía 7 décimas en el sector 3, pero aún hay esperanza"

Tras un año complicado en Ferrari y siempre por detrás de Leclerc, Hamilton cierra el viernes de Abu Dhabi entre dificultades de equilibrio y optimismo: "Todavía hay potencial en este coche".

Pol Hermoso
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

El último Gran Premio de la temporada 2025 de Fórmula 1 arrancó este viernes en Abu Dhabi, y mientras para algunos pilotos como Max Verstappen, Lando Norris o Oscar Piastri la atención está puesta en la lucha por el título, para Lewis Hamilton este fin de semana representa una despedida de una temporada complicada en Ferrari.

El heptacampeón británico no ha logrado adaptarse al monoplaza rojo durante todo el año y llega a Yas Marina Circuit en uno de sus peores momentos: ha sido eliminado en tres sesiones de clasificación consecutivas, superado de manera clara por su compañero Charles Leclerc. Este viernes, en la primera sesión de entrenamientos libres, Hamilton no pudo rodar, ya que cedió el coche al joven rookie Arthur Leclerc, hermano de Charles, cumpliendo con la normativa que obliga a cada piloto a dejar una sesión a los jóvenes talentos.

En los segundos libres, Hamilton tampoco encontró el ritmo necesario. Mientras Leclerc cerraba la sesión octavo, Hamilton finalizó decimocuarto, mostrando que los problemas de equilibrio y subviraje que le han acompañado toda la temporada siguen presentes. Ni con los neumáticos blandos ni en ritmo de carrera con los medios consiguió acercarse a la zona alta de la tabla.

"Si podemos arreglar el equilibrio y el rebote del coche para FP3, creo que podríamos estar en una posición un poco mejor. En los dos primeros sectores estaba justo ahí, pero en el tercero perdía siete décimas. Si lo solucionamos mañana, podemos mejorar", afirmó Hamilton tras la jornada.

A pesar de todo, el piloto británico mantiene una actitud optimista y confía en que aún puede extraer algo de su Ferrari. "Todavía tengo esperanza y hay potencial en este coche. Hay ciertos problemas que tenemos, y mi pregunta a los chicos es: 'ayúdenme a solucionarlos'", explicó Hamilton, refiriéndose a los problemas de rebote y subviraje que han lastrado su rendimiento.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Con Ferrari centrado en el desarrollo del coche de 2026 desde hace meses, y con la temporada 2025 prácticamente concluida para el equipo, la realidad es que Hamilton afronta Abu Dhabi como una cita para cerrar el año y buscar al menos una nota positiva en un año complicado. No obstante, todavía queda trabajo por hacer en los libres del sábado y nada está garantizado, ni siquiera entrar en el top 10 en la clasificación del domingo.

"Siempre es genial ver a los jóvenes destacar, como Arthur hoy, y por mi parte tengo que tratar de adaptarme lo mejor posible. Hay trabajo por hacer, pero aún podemos mejorar", concluyó Hamilton, en una jornada que ha mezclado nostalgia, desafío y, pese a todo, cierta esperanza para el piloto británico.

Más declaraciones en Abu Dhabi:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Mercedes F1 no se ve luchando con McLaren en Abu Dhabi; sí con Ferrari y Red Bull

Mejores comentarios
Más de
Pol Hermoso
Por qué Alonso cree que será "difícil" puntuar en Abu Dhabi

Por qué Alonso cree que será "difícil" puntuar en Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Por qué Alonso cree que será "difícil" puntuar en Abu Dhabi
Norris arrasa en la FP2 de Abu Dhabi con Verstappen 2º, pero lejos y Piastri hundido

Norris arrasa en la FP2 de Abu Dhabi con Verstappen 2º, pero lejos y Piastri hundido

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Norris arrasa en la FP2 de Abu Dhabi con Verstappen 2º, pero lejos y Piastri hundido
A qué hora fueron los Libres 1 y 2 (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

A qué hora fueron los Libres 1 y 2 (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
A qué hora fueron los Libres 1 y 2 (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Lewis Hamilton
Más de
Lewis Hamilton
Así os contamos los Libres 2 (FP2) de F1 del GP de Abu Dhabi 2025

Así os contamos los Libres 2 (FP2) de F1 del GP de Abu Dhabi 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Así os contamos los Libres 2 (FP2) de F1 del GP de Abu Dhabi 2025
A qué hora es la clasificación de F1 de Abu Dhabi: ¡se antoja decisiva!

A qué hora es la clasificación de F1 de Abu Dhabi: ¡se antoja decisiva!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
A qué hora es la clasificación de F1 de Abu Dhabi: ¡se antoja decisiva!
Norris lidera a Verstappen en la FP1 de Abu Dhabi con ausencia de Piastri

Norris lidera a Verstappen en la FP1 de Abu Dhabi con ausencia de Piastri

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Norris lidera a Verstappen en la FP1 de Abu Dhabi con ausencia de Piastri
Ferrari
Más de
Ferrari
Hamilton avisa a Norris: "Es mucho más fácil ser el cazador que ser cazado"

Hamilton avisa a Norris: "Es mucho más fácil ser el cazador que ser cazado"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Hamilton avisa a Norris: "Es mucho más fácil ser el cazador que ser cazado"
Leclerc ya se olvida de 2025: "Espero que el año que viene sea mejor"

Leclerc ya se olvida de 2025: "Espero que el año que viene sea mejor"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Leclerc ya se olvida de 2025: "Espero que el año que viene sea mejor"
Ferrari revela el plan de mejoras del Hypercar ganador del WEC para 2026

Ferrari revela el plan de mejoras del Hypercar ganador del WEC para 2026

WEC
WEC
Ferrari revela el plan de mejoras del Hypercar ganador del WEC para 2026

Últimas noticias

Para Leclerc lo único positivo fue "ver a mi hermano en un coche de F1"

Para Leclerc lo único positivo fue "ver a mi hermano en un coche de F1"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Para Leclerc lo único positivo fue "ver a mi hermano en un coche de F1"
Hamilton, frustrado: "Perdía 7 décimas en el sector 3, pero aún hay esperanza"

Hamilton, frustrado: "Perdía 7 décimas en el sector 3, pero aún hay esperanza"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Hamilton, frustrado: "Perdía 7 décimas en el sector 3, pero aún hay esperanza"
Mercedes F1 no se ve luchando con McLaren en Abu Dhabi; sí con Ferrari y Red Bull

Mercedes F1 no se ve luchando con McLaren en Abu Dhabi; sí con Ferrari y Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Mercedes F1 no se ve luchando con McLaren en Abu Dhabi; sí con Ferrari y Red Bull
Verstappen y Red Bull alertan que deben mejorar si quieren luchar con Norris

Verstappen y Red Bull alertan que deben mejorar si quieren luchar con Norris

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Verstappen y Red Bull alertan que deben mejorar si quieren luchar con Norris

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros