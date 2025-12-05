Hamilton, frustrado: "Perdía 7 décimas en el sector 3, pero aún hay esperanza"

El último Gran Premio de la temporada 2025 de Fórmula 1 arrancó este viernes en Abu Dhabi, y mientras para algunos pilotos como Max Verstappen, Lando Norris o Oscar Piastri la atención está puesta en la lucha por el título, para Lewis Hamilton este fin de semana representa una despedida de una temporada complicada en Ferrari.

El heptacampeón británico no ha logrado adaptarse al monoplaza rojo durante todo el año y llega a Yas Marina Circuit en uno de sus peores momentos: ha sido eliminado en tres sesiones de clasificación consecutivas, superado de manera clara por su compañero Charles Leclerc. Este viernes, en la primera sesión de entrenamientos libres, Hamilton no pudo rodar, ya que cedió el coche al joven rookie Arthur Leclerc, hermano de Charles, cumpliendo con la normativa que obliga a cada piloto a dejar una sesión a los jóvenes talentos.

En los segundos libres, Hamilton tampoco encontró el ritmo necesario. Mientras Leclerc cerraba la sesión octavo, Hamilton finalizó decimocuarto, mostrando que los problemas de equilibrio y subviraje que le han acompañado toda la temporada siguen presentes. Ni con los neumáticos blandos ni en ritmo de carrera con los medios consiguió acercarse a la zona alta de la tabla.

"Si podemos arreglar el equilibrio y el rebote del coche para FP3, creo que podríamos estar en una posición un poco mejor. En los dos primeros sectores estaba justo ahí, pero en el tercero perdía siete décimas. Si lo solucionamos mañana, podemos mejorar", afirmó Hamilton tras la jornada.

A pesar de todo, el piloto británico mantiene una actitud optimista y confía en que aún puede extraer algo de su Ferrari. "Todavía tengo esperanza y hay potencial en este coche. Hay ciertos problemas que tenemos, y mi pregunta a los chicos es: 'ayúdenme a solucionarlos'", explicó Hamilton, refiriéndose a los problemas de rebote y subviraje que han lastrado su rendimiento.

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Con Ferrari centrado en el desarrollo del coche de 2026 desde hace meses, y con la temporada 2025 prácticamente concluida para el equipo, la realidad es que Hamilton afronta Abu Dhabi como una cita para cerrar el año y buscar al menos una nota positiva en un año complicado. No obstante, todavía queda trabajo por hacer en los libres del sábado y nada está garantizado, ni siquiera entrar en el top 10 en la clasificación del domingo.

"Siempre es genial ver a los jóvenes destacar, como Arthur hoy, y por mi parte tengo que tratar de adaptarme lo mejor posible. Hay trabajo por hacer, pero aún podemos mejorar", concluyó Hamilton, en una jornada que ha mezclado nostalgia, desafío y, pese a todo, cierta esperanza para el piloto británico.