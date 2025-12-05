"No ha sido un mal día" para Norris y Piastri, pero quieren más en Abu Dhabi

Los candidatos al título de la F1 2025,
Lando Norris y Oscar Piastri, tuvieron un buen viernes en el Gran Premio de Abu Dhabi, pero no se confían.
El piloto británico, líder del mundial, mercó el mejor tiempo en ambas sesiones de entrenamientos en Yas Marina, superando al segundo clasificado,
Max Verstappen, por 0,008s en los Libres 1 y 0,363s en la FP2, mientras el piloto de Red Bull intentará completar una remontada de 12 puntos.
"Obviamente por los tiempos y todo,
las cosas están bien en este momento, pero todavía quiero un poco más del coche", dijo Norris. "No estoy del todo contento, no estoy del todo confiado, estamos un poco en el camino de probar algunas cosas diferentes y tratar de entender algunas cosas con el coche".
"Así que espero que podamos sacar más cosas de la noche a la mañana, pero no ha sido un mal día. Ha sido un día positivo, pero siempre sabemos que en la clasificación todo está mucho más reñido, así que no hay nada de lo que sonreír todavía", explicó.
Su compañero de equipo Piastri, que está 16 puntos por detrás de Norris en el mundial, tuvo que saltarse la FP1 ya que
McLaren alinease a Pato O'Ward y cumpliese con la normativa de los pilotos novatos. A la pregunta de si eso le daba ventaja sobre Piastri de cara al sábado, Norris dijo "no" tajantemente.
Lee las declaraciones de Alonso:
Oscar Piastri, McLaren
Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images
Las 29 vueltas de Piastri en la FP2 dieron como resultado el 11º mejor tiempo, 0.680s más lento que su compañero de equipo, pero
el australiano no estaba demasiado preocupado por su ritmo.
"Creo que lo hice bastante bien con el medio, sólo que con el blando no aproveché al máximo el agarre en esa primera vuelta cronometrada", explicó. "Encontrando mi camino creo, pero claramente algunas cosas tengo que intentar mejorarlas para mañana".
"Pero creo que después de sólo una sesión, no está tan mal", añadió.
Al ser preguntado sobre si necesitaba hacer grandes cambios o simplemente pequeños retoques de cara a la FP3 y la clasificación, Piastri dijo: "Creo que se trata más bien de pequeños detalles. El coche parece estar en un buen lugar. Una vez más, simplemente no conseguí el agarre en la primera vuelta, así que algunos pequeños ajustes, por supuesto. No era perfecto, pero nada importante".
En cuanto a sus posibilidades de conseguir la pole, Piastri las calificó como "bastante buenas".
"Creo que los coches parecen rápidos", añadió. "Sólo necesito dar algunas vueltas más y encontrarme un poco mejor, eso es todo. Unas cuantas vueltas más mañana, unos cuantos juegos de neumáticos más, y espero que estemos ahí", concluyó.
Galería: las mejores fotos del viernes de F1 en el GP de Abu Dhabi 2025
