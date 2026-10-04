Vídeo | Caos histórico en Sepang: los F1 se quedan parados en lluvia; salida cancelada

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Tras el retraso provocado por el diluvio, varios monoplazas comenzaron a perder velocidad o incluso se quedaron detenidos durante las vueltas tras el Safety Car, obligando a Dirección de Carrera a suspender el procedimiento.

Pol Hermoso
Editado:
Coches parados en Sepang antes de la salida

El Gran Premio de Bahrein en Malasia ya había empezado de la forma más extraña posible antes incluso de que se apagara un semáforo. Y cuando parecía que lo peor del diluvio había pasado, Sepang regaló una escena todavía más surrealista: varios Fórmula 1 comenzaron a quedarse prácticamente sin poder acelerar, algunos terminaron detenidos en pista y Dirección de Carrera acabó suspendiendo el procedimiento de salida.

Después del enorme aguacero que obligó a retrasar el inicio de la carrera, el plan era completar varias vueltas detrás del Safety Car para desplazar agua, comprobar las condiciones del asfalto y, si era posible, preparar posteriormente una salida en parado. La pista seguía extremadamente delicada —Isack Hadjar llegó incluso a salirse durante ese procedimiento—, pero pronto apareció un problema completamente diferente.

Max Verstappen fue uno de los primeros en dar la voz de alarma. El Red Bull comenzó a circular a una velocidad anormalmente baja mientras el Safety Car se escapaba por delante. El neerlandés intentaba acelerar, pero su coche simplemente no respondía como debía.

Y ahí empezó el desconcierto.

Porque no era un fallo aislado de Red Bull. Poco después apareció una situación similar en Ferrari con Lewis Hamilton, cuyo monoplaza llegó directamente a quedarse detenido en la contrarrecta. Desde el muro le comunicaron que se trataba de un problema relacionado con el software y, después de unos instantes parado, el siete veces campeón pudo volver a ponerse en marcha.

 

Todos al pit lane para entender qué estaba pasando

Lo verdaderamente insólito llegó después. Cada vez más pilotos comenzaron a rodar exageradamente despacio y varios coches terminaron agrupados o detenidos en la zona de la contrarrecta, entre ellos el Haas F1 de Esteban Ocon o el Audi de Gabriel Bortoleto. Ya no parecía el problema particular de un equipo: monoplazas distintos estaban mostrando síntomas muy similares casi al mismo tiempo.

Dirección de Carrera ordenó entonces abortar el procedimiento y devolver todos los coches al pit lane. La situación llegó hasta el punto de que algunos pilotos se bajaron de sus monoplazas mientras equipos, FIA y Fórmula 1 trataban de averiguar qué había ocurrido antes de plantearse un nuevo intento de salida.

Y ahí estaba la gran incógnita. Los Fórmula 1 actuales dependen enormemente de la electrónica para gestionar la entrega de potencia y la respuesta del acelerador, y los coches de 2026 tienen además una importancia todavía mayor de la parte eléctrica de la unidad de potencia. En condiciones de lluvia, la FIA aplica incluso configuraciones específicas para limitar esa entrega eléctrica.

Eso no significa que el agua provocara directamente el fallo, algo que todavía debía determinarse. Pero después del diluvio que cayó sobre Sepang, y teniendo en cuenta que coches de diferentes fabricantes sufrieron problemas parecidos, había que descartar desde un error común de software o algún sistema de protección hasta cualquier anomalía relacionada con las extraordinarias condiciones en las que estaban funcionando los monoplazas.

Por eso nadie quería correr riesgos. Mientras la pista comenzaba a secarse con enorme rapidez y la lluvia perdía intensidad, paradójicamente la gran preocupación ya no era tanto el asfalto como saber si los coches podían volver a salir sin que el problema se reprodujera.

Después de esperar a que Sepang fuera suficientemente seguro para correr, la Fórmula 1 se encontró con un escenario todavía más extraño: la pista empezaba a estar preparada, pero nadie podía asegurar todavía que los coches lo estuvieran.

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