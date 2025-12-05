Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Declaraciones
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Para Leclerc lo único positivo fue "ver a mi hermano en un coche de F1"

La temporada 2025 de la F1 está acabando y Charles Leclerc parece estar encantado de que este GP de Abu Dhabi 2025 de la F1 sea el punto y final.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Charles Leclerc consiguió el tercer mejor tiempo en la FP1, pero sólo pudo ser octavo en la FP2. Tras el último viernes de la temporada en el GP de Abu Dhabi 2025, el piloto monegasco hizo un balance más negativo que positivo para Ferrari.

Para Leclerc, lo único a destacar fue la presencia de su hermano Arthur Leclerc en los Libres 1 como sustituto de su compañero de equipo Lewis Hamilton, algo que habla a las claras de lo descontento que estaba con su SF-25.

"Siempre es una emoción muy especial ver a mi hermano en un coche de Fórmula 1 y estar compartiendo la pista con él cuando los dos estábamos soñando con ese momento cuando éramos niños, así que es un momento muy especial, sin embargo, por desgracia fue lo único positivo de hoy porque el resto ha sido un sufrimiento, la verdad, pero al menos eso me pone un poco la sonrisa en la cara".

En cuanto al ritmo de carrera, Leclerc asegura que nada ha cambiado tras sus quejas durante la FP1 y la FP2, y asegura que algo falla en el SF-25 porque nada funciona por muchos cambios que hagan.

"No, todavía no, y lo estamos intentando todo, pero por desgracia hay algo que nos falta desde hace dos o tres carreras, y no entiendo muy bien a dónde ha ido a parar, pero lo estamos intentando todo y espero que podamos encontrar una solución antes de la sesión de clasificación de mañana".

Lee las declaraciones de Alonso:

Cuando le recordaron que era el último viernes de la temporada, fue entonces cuando Leclerc hizo una mueca de sonrisa y afirmó estar contento de ver que ya se acaba el año, aunque no cree que pueda terminarlo como realmente le gustaría.

"Estoy bastante contento sobre todo teniendo en cuenta cómo está yendo en este momento, así que sí, pero yo realmente quiero terminar en lo más alto posible, no parece que vaya a terminar en lo alto si seguimos así, pero voy a hacer todo lo posible", concluyó el piloto monegasco de la Fórmula 1.

Apunta para mañana:

Galería: las mejores fotos del viernes de F1 en el GP de Abu Dhabi 2025

Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Yuki Tsunoda, Equipo Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Yuki Tsunoda, Equipo Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Yuki Tsunoda, Equipo Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Parada en boxes de Haas F1

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Bernie Ecclestone

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Steve Nielsen, Director General de Alpine F1 con Paul Aron

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Paul Aron, Alpine

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Paul Aron, Alpine

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Paul Aron, Alpine

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Arthur Leclerc, Scuderia Ferrari

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Jak Crawford, Equipo Aston Martin F1

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Paul Aron, Alpine

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Arthur Leclerc, Scuderia Ferrari

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Luke Browning, Williams

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Pato O'Ward, McLaren

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Jak Crawford, Equipo Aston Martin F1

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Nico Hulkenberg, Sauber

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Pato O'Ward, McLaren

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Luke Browning, Williams

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Jak Crawford, Equipo Aston Martin F1

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Ayumu Iwasa, Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Arvid Lindblad, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Cian Shields, Equipo Aston Martin F1

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Alexandra Saint Mleux, Rebecca Donaldson

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Jak Crawford, Equipo Aston Martin F1

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Ayumu Iwasa, Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Paul Aron, Alpine

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Lando Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Ayumu Iwasa, Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Arvid Lindblad, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Luke Browning, Williams

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Cian Shields, Equipo Aston Martin F1

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Ayumu Iwasa, Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Pato O'Ward, McLaren

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Arthur Leclerc, Scuderia Ferrari

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Arvid Lindblad, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025