Para Leclerc lo único positivo fue "ver a mi hermano en un coche de F1"

Charles Leclerc consiguió el tercer mejor tiempo en la FP1, pero sólo pudo ser octavo en la FP2. Tras el último viernes de la temporada en el GP de Abu Dhabi 2025, el piloto monegasco hizo un balance más negativo que positivo para Ferrari.
Para Leclerc, lo único a destacar fue la presencia de su hermano Arthur Leclerc en los Libres 1 como sustituto de su compañero de equipo Lewis Hamilton, algo que habla a las claras de lo descontento que estaba con su SF-25.
"Siempre es una emoción muy especial ver a mi hermano en un coche de Fórmula 1 y estar compartiendo la pista con él cuando los dos estábamos soñando con ese momento cuando éramos niños, así que es un momento muy especial, sin embargo, por desgracia fue lo único positivo de hoy porque el resto ha sido un sufrimiento, la verdad, pero al menos eso me pone un poco la sonrisa en la cara".
En cuanto al ritmo de carrera, Leclerc asegura que nada ha cambiado tras sus quejas durante la FP1 y la FP2, y asegura que algo falla en el SF-25 porque nada funciona por muchos cambios que hagan.
"No, todavía no, y lo estamos intentando todo, pero por desgracia hay algo que nos falta desde hace dos o tres carreras, y no entiendo muy bien a dónde ha ido a parar, pero lo estamos intentando todo y espero que podamos encontrar una solución antes de la sesión de clasificación de mañana".
Cuando le recordaron que era el último viernes de la temporada, fue entonces cuando Leclerc hizo una mueca de sonrisa y afirmó estar contento de ver que ya se acaba el año, aunque no cree que pueda terminarlo como realmente le gustaría.
"Estoy bastante contento sobre todo teniendo en cuenta cómo está yendo en este momento, así que sí, pero yo realmente quiero terminar en lo más alto posible, no parece que vaya a terminar en lo alto si seguimos así, pero voy a hacer todo lo posible", concluyó el piloto monegasco de la Fórmula 1.
Galería: las mejores fotos del viernes de F1 en el GP de Abu Dhabi 2025
