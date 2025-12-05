Por qué Alonso cree que será "difícil" puntuar en Abu Dhabi

No había mucho que descubrir este viernes en Yas Marina Circuit, pero Fernando Alonso confirmó al volante lo que lleva semanas verbalizando: quiere despedirse cuanto antes de un AMR25 que se le atraganta en cada curva. Abu Dhabi no fue la excepción.
Un Aston Martin subvirador, difícil de equilibrar, y solo una sesión de rodaje real para él y Lance Stroll tras ceder ambos monoplazas a debutantes en los Libres 1. Y, aun así, el asturiano volvió a sacar petróleo de una piedra en la FP2.
"Sí, como era de esperar, creo. Un circuito complicado para encontrar el balance del coche", resumía Alonso tras un día en el que la falta de agarre delantero volvió a ser su sombra. "Velocidades de paso por curva muy diferentes en el primer sector y en el último sector. La zona del hotel es siempre muy lenta y difícil de negociar… Intentemos encontrar algo más, especialmente agarre delantero para mañana".
Aston Martin ya entró en este fin de semana sabiendo que no habría milagros. El equipo se está jugando el séptimo puesto del Mundial de Constructores con Haas F1 Team y Sauber F1 Team, que este viernes mostraron un ritmo inquietante: los dos Sauber, dentro del top 10, y Oliver Bearman con un sorprendente cuarto puesto. No es la clase de fotografía que dibuja un final de curso tranquilo para Silverstone.
Además, Alonso y Stroll no pudieron participar en los Libres 1, obligados por la normativa a ceder los asientos a Cian Shields y Jak Crawford. Aun así, Fernando no puso excusas: "No, no realmente. Hicieron un muy buen trabajo en los Libres 1. Obtuvimos todos los datos que queríamos… No faltó gran cosa", explicó, dejando claro que los debutantes cumplieron.
Y, con todo eso encima, el bicampeón hizo lo de siempre. En su segundo intento con neumáticos blandos —un lujo que pocos pudieron aprovechar— colocó el Aston Martin en la novena posición. Una pequeña muestra de esa tozuda capacidad para encontrar tiempos donde no los hay.
Pero el propio Alonso sabe que la realidad es la que es: "Carrera número 24 del campeonato, sabemos dónde estamos. Difícil estar en los puntos, creo, pero siempre lo intentamos". El último sábado de la temporada decidirá hasta dónde puede llegar un coche que lleva meses pidiendo agua. Alonso, en cambio, sigue empujando.
Las mejores fotos del viernes en Abu Dhabi
