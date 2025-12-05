Sainz: "Creo que podemos llegar a la Q3, pero va a estar muy apretado"

Carlos Sainz fue el piloto más rápido de Williams tanto en la FP1 como en la FP2 del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1, pero sólo pudo ser noveno en unos Libres 1 con hasta nueve pilotos novatos, mientras que en los Libres 2 cayó fuera del top 10 hasta la 13ª posición.
Si bien los resultados no fueron muy positivos, el piloto madrileño dijo tras el viernes que había sido una buena jornada de prácticas, aunque veía todo muy igualado.
"El coche no se siente demasiado mal. Quiero decir, el equilibrio está bien, aparte de un par de curvas en las que estamos sufriendo un poco, como en la típica curva 9, especialmente con el equilibrio mientras damos la curva, pero en todas partes el coche se sentía bien".
"Está todo muy apretado. A veces la gente los viernes, aquí en las carreras nocturnas, van un poco bajos de combustible, así que puede ser una sesión un poco rara, pero creo que estamos en la lucha".
"No creo que seamos el coche más rápido de la zona media este fin de semana. Creo que el Haas y el Sauber parecían particularmente rápidos, pero veremos lo que podemos hacer", dijo.
Lee las declaraciones de Alonso:
Como objetivo, Sainz cree que este sábado podría llegar hasta la Q3, aunque cree dependerá en gran parte de acertar o no a completar una vuelta prácticamente perfecta en el momento adecuado.
"Creo que podemos llegar a la Q3, pero va a estar muy apretado, porque estamos ahí ahí con los coches que tienen el mismo ritmo que nosotros, por lo que todo se reducirá a ver quién hacer una mejor vuelta".
En cuanto a la carrera, el piloto español de Williams cree que seguirá siendo un gran premio a una parada, pero asegura que durante la FP2 la degradación de los neumáticos, sobre todo de los delanteros, fue sorprendente para todos.
"Creo que la gradación ha sorprendido un poco a todo el mundo, porque los últimos años aquí ha sido una carrera a sola parada. Probablemente seguirá siendo una sola parada, o estará cerca de serlo, pero en los neumáticos delanteros la degradación fue mucho mayor de lo que creo que todo el mundo esperaba".
Galería: las mejores fotos del viernes de F1 en el GP de Abu Dhabi 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025
Las mejores fotos del viernes (FP1 y FP2) del GP de Abu Dhabi de F1 2025