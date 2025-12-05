Todos

Declaraciones
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Sainz: "Creo que podemos llegar a la Q3, pero va a estar muy apretado"

Después de un viernes "raro" en el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1, Carlos Sainz confía en poder luchar por entrar a la Q3.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Carlos Sainz, Williams

Carlos Sainz, Williams

Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Carlos Sainz fue el piloto más rápido de Williams tanto en la FP1 como en la FP2 del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1, pero sólo pudo ser noveno en unos Libres 1 con hasta nueve pilotos novatos, mientras que en los Libres 2 cayó fuera del top 10 hasta la 13ª posición.

Si bien los resultados no fueron muy positivos, el piloto madrileño dijo tras el viernes que había sido una buena jornada de prácticas, aunque veía todo muy igualado.

"El coche no se siente demasiado mal. Quiero decir, el equilibrio está bien, aparte de un par de curvas en las que estamos sufriendo un poco, como en la típica curva 9, especialmente con el equilibrio mientras damos la curva, pero en todas partes el coche se sentía bien". 

"Está todo muy apretado. A veces la gente los viernes, aquí en las carreras nocturnas, van un poco bajos de combustible, así que puede ser una sesión un poco rara, pero creo que estamos en la lucha". 

"No creo que seamos el coche más rápido de la zona media este fin de semana. Creo que el Haas y el Sauber parecían particularmente rápidos, pero veremos lo que podemos hacer", dijo.

Lee las declaraciones de Alonso:

Como objetivo, Sainz cree que este sábado podría llegar hasta la Q3, aunque cree dependerá en gran parte de acertar o no a completar una vuelta prácticamente perfecta en el momento adecuado.

"Creo que podemos llegar a la Q3, pero va a estar muy apretado, porque estamos ahí ahí con los coches que tienen el mismo ritmo que nosotros, por lo que todo se reducirá a ver quién hacer una mejor vuelta".

En cuanto a la carrera, el piloto español de Williams cree que seguirá siendo un gran premio a una parada, pero asegura que durante la FP2 la degradación de los neumáticos, sobre todo de los delanteros, fue sorprendente para todos.

"Creo que la gradación ha sorprendido un poco a todo el mundo, porque los últimos años aquí ha sido una carrera a sola parada. Probablemente seguirá siendo una sola parada, o estará cerca de serlo, pero en los neumáticos delanteros la degradación fue mucho mayor de lo que creo que todo el mundo esperaba".

Apunta para mañana:

Lando Norris, McLaren

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Nico Hulkenberg, Sauber

Max Verstappen, Red Bull Racing

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Nico Hulkenberg, Sauber

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Lando Norris, McLaren

Max Verstappen, Red Bull Racing

Nico Hulkenberg, Sauber

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Franco Colapinto, Alpine

Charles Leclerc, Ferrari

Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris, McLaren

Charles Leclerc, Ferrari

Lando Norris, McLaren

Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Esteban Ocon, Haas F1 Team

George Russell, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris, McLaren

Yuki Tsunoda, Equipo Red Bull Racing

Nico Hulkenberg, Sauber

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren

Yuki Tsunoda, Equipo Red Bull Racing

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Gabriel Bortoleto, Sauber

Lando Norris, McLaren

Yuki Tsunoda, Equipo Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Oscar Piastri, McLaren

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Franco Colapinto, Alpine

Liam Lawson, Equipo Racing Bulls

Alexander Albon, Williams

Franco Colapinto, Alpine

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Parada en boxes de Haas F1

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Bernie Ecclestone

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Charles Leclerc, Ferrari

Steve Nielsen, Director General de Alpine F1 con Paul Aron

Paul Aron, Alpine

Paul Aron, Alpine

Paul Aron, Alpine

Oscar Piastri, McLaren

Arthur Leclerc, Scuderia Ferrari

Lando Norris, McLaren

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Franco Colapinto, Alpine

Jak Crawford, Equipo Aston Martin F1

Max Verstappen, Red Bull Racing

Paul Aron, Alpine

Arthur Leclerc, Scuderia Ferrari

Luke Browning, Williams

Nico Hulkenberg, Sauber

George Russell, Mercedes

Pato O'Ward, McLaren

Jak Crawford, Equipo Aston Martin F1

Nico Hulkenberg, Sauber

Pato O'Ward, McLaren

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Luke Browning, Williams

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Jak Crawford, Equipo Aston Martin F1

Charles Leclerc, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Gabriel Bortoleto, Sauber

Ayumu Iwasa, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Red Bull Racing

Cian Shields, Equipo Aston Martin F1

Lando Norris, McLaren

Max Verstappen, Red Bull Racing

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Alexandra Saint Mleux, Rebecca Donaldson

Jak Crawford, Equipo Aston Martin F1

George Russell, Mercedes

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

George Russell, Mercedes

Ayumu Iwasa, Racing Bulls

Lando Norris, McLaren

Paul Aron, Alpine

Lando Norris, McLaren

Ayumu Iwasa, Racing Bulls

Max Verstappen, Red Bull Racing

Arvid Lindblad, Red Bull Racing

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Luke Browning, Williams

Cian Shields, Equipo Aston Martin F1

Ayumu Iwasa, Racing Bulls

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Pato O'Ward, McLaren

Isack Hadjar, Equipo Racing Bulls

Arthur Leclerc, Scuderia Ferrari

Arvid Lindblad, Red Bull Racing

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

Ryo Hirakawa, Haas F1 Team

