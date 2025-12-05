Mercedes F1 no se ve luchando con McLaren en Abu Dhabi; sí con Ferrari y Red Bull

Mercedes no se ve mal en la última cita de la temporada 2025 de la Fórmula 1, el Gran Premio de Abu Dhabi, aunque no al ritmo del equipo que apunta a dominador en Yas Marina, que no es otro que McLaren F1 tras una intensa jornada de viernes, la última del curso.

Aunque no parecía tenerlas todas consigo de acuerdo a sus declaraciones, Lando Norris dominó de manera holgada el día con el mejor tiempo de los Libres 2, un 1:23.083 con el que superó por 363 milésimas a Max Verstappen. A apenas 16 milésimas del contendiente al título mundial de Red Bull finalizó George Russell, mientras que Andrea Kimi Antonelli terminó décimo, aparentemente con más problemas, a 6 décimas de la cabeza.

De acuerdo con las palabras de Russell, que se encontró mejor en Libres 2 que en Libres 1, la ambición de la escudería de Brackley no es tanto pelear de tú a tú con McLaren, sino estar en un segundo escalón con los de Milton Keynes y con Ferrari.

"Definitivamente, me sentía mejor esta noche [en la FP2]", empezó diciendo Russell. "Siempre tiende a sentirse un poco mejor cuando estás conduciendo en la oscuridad y la pista está un poco más fría. Creo que va a estar muy apretado en clasificación, probablemente entre nosotros, Red Bull y Ferrari".



"Hubo algunos otros equipos que fueron un poco inesperados también. Oliver Bearman [cuarto] estaba justo ahí arriba, Nico Hulkenberg también. Así que, podemos tener algunas sorpresas. El ritmo de carrera no fue muy bueno, con toda sinceridad. Así que tengo que revisar esta noche cómo podemos mejorar eso y nos vemos el domingo", siguió, pensando en las tandas largas.

Isack Hadjar, Racing Bulls Team, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Para Russell, no fue difícil poner los neumáticos en la ventana correcta de funcionamiento, algo que sí se atragantó a otros pilotos: "No es fácil cuando tienes el neumático C5, hay mucho agarre. Pero cuando las condiciones son frías, es fácil cometer errores. Eso sí, mi vuelta fue buena. No creo que quedara mucho guardado. Y solo hemos sido terceros. Así que sí, tenemos que intentar mejorar un poco el ritmo durante la noche".

Por otra parte, a pesar de su posición, Antonelli acabó contento, destacando que tiene más que lo visto en Libres 2: "Creo que lo hemos hecho bastante bien. Creo que la FP2 no mostró realmente el ritmo. En la última vuelta con blandos parecía bastante fuerte, pero cometí un error en la última curva y perdí mucho tiempo. Pero, ya sabes, estamos ahí, en la pelea".



"Por supuesto, McLaren parece estar un paso por delante de todos. Pero creo que las diferencias son muy, muy estrechas, y cada pequeño error realmente puede castigarte. Así que, definitivamente, creo que la tanda larga fue mucho mejor en la FP2 que en la FP1. Eso fue positivo, y tenemos que seguir trabajando con el fin de mejorar para mañana", concluyó el italiano.