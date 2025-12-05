Verstappen y Red Bull alertan que deben mejorar si quieren luchar con Norris

Max Verstappen se muestra actualmente pesimista respecto a sus opciones en el Gran Premio de Abu Dhabi, ya que Red Bull Racing carece de ritmo frente a McLaren F1 en la lucha por eel título de la Fórmula 1 2025.

El tetracampeón mundial terminó como segundo frente al líder del campeonato de McLaren, Lando Norris, tanto en FP1 (+0,008s) como en FP2 (+0,363s) del viernes en el Yas Marina Circuit.

Esto ocurre en la última cita de la temporada, donde Norris solo necesita un podio para lograr su primer título, ya que le saca 12 puntos a Verstappen y 16 a su compañero de equipo, Oscar Piastri.

"Estaba bastante contento con el coche, solo que probablemente necesitamos ser un poco más rápidos", dijo Verstappen, que ha ganado los últimos cuatro campeonatos para Red Bull. "Todavía no somos lo suficientemente rápidos, pero creo que en general hemos estado en un… para nosotros, creo, un rango decente aquí".

Verstappen añadió que "hay una lucha constante" con la configuración de su coche y que "tanto en la vuelta rápida como en tandas largas necesitamos mejorar".

"Parece que hay una brecha decente que necesitamos cerrar", añadió el piloto neerlandés. "Pero por nuestra parte, solo intentaremos poner el mejor coche adelante y, bueno, veremos cuánto podemos mejorar de una sesión a otra".

Los problemas fueron mayores en el RB21 "hermano", que terminó 15º en FP1 con Arvid Lindblad al volante antes de que Yuki Tsunoda, en su última cita con Red Bull, volviera para la segunda sesión y quedara 17º.

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, coincidió con Verstappen, diciendo que ni el ritmo de una vuelta ni el de tandas largas era "satisfactorio", antes de añadir: "Estamos perdiendo más tiempo en el sector tres".

"El coche tiene una clara tendencia al subviraje, algo que a Max realmente no le gusta", dijo Marko. "En las tandas largas fuimos más fuertes en el primer entrenamiento, pero esta vez estamos claramente… bueno, no claramente, pero estamos detrás de Lando".

Marko señaló que Verstappen está por delante de Piastri, quien se saltó FP1 antes de terminar 11º en la segunda práctica, pero eso realmente no ayuda a sus opciones de título, dado que Norris es el hombre a vencer.

El vigente campeón también necesita ayuda de otros lados, pero Marko no confía en que Mercedes o Ferrari sean "lo suficientemente rápidos" para batir a Norris, considerando que ninguno representó una amenaza en los entrenamientos del viernes.

Eso significa que probablemente tendría que producirse un fallo operativo o estratégico por parte de Norris para que Verstappen se lleve el campeonato, pero Marko considera que "no podemos depender tres veces de los errores de otros".

Esto ocurre después de que Verstappen ganara el Gran Premio de Qatar el fin de semana pasado gracias a un error de McLaren, que no entró a boxes bajo el coche de seguridad y perdió un probable 1-3.

El fallo se suma a otros muchos en la segunda mitad del año, como el accidente de Piastri en Bakú o la doble descalificación en Las Vegas por desgaste excesivo de la plancha.

Eso, sumado a las mejoras de Red Bull para la ronda 16 en Monza, ha ayudado a Verstappen a revertir un déficit que anteriormente era de 104 puntos, tras haber ganado cinco de los últimos ocho grandes premios.

Así que, pase lo que pase este fin de semana, Marko se muestra optimista por el esfuerzo que Red Bull ha demostrado para rescatar algo de esta temporada después de que McLaren dominara los primeros 15 fines de semana.

"Creo que hemos hecho un excelente regreso", dijo Marko a Sky Sports Alemania. "Hemos ampliado nuestra ventana de trabajo y, cuando el momento fue adecuado, Max ha podido atacar".

"Pero hay dos McLaren y solo un coche puede estar al frente. En general, esta persecución ha motivado enormemente a todo el equipo. Creo que también fue inesperado para todo el mundo de la Fórmula 1. Eso lo hace aún más emocionante ahora".

