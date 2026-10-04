Leclerc: "Hay equipos que, en determinadas condiciones, siempre toman mejores decisiones"

Charles Leclerc es realista. El piloto monegasco no se quejó del resultado de Malasia, pero dio a entender que se pueden tomar decisiones más acertadas: el piloto de Ferrari es consciente de que, tras el error estratégico de salir con dos coches rojos equipados con neumáticos blandos, cuando la pista del Circuito Internacional de Sepang aún estaba muy mojada a raíz del aguacero que retrasó considerablemente la salida, el podio de Lewis Hamilton y su cuarto puesto eran lo máximo que se podía conseguir.

Ferrari se mantiene segunda en el Mundial de Constructores con una ventaja sobre McLaren que ha aumentado a 89 puntos gracias al segundo gran premio consecutivo decepcionante de los Papaya. Sin embargo, el equipo de Maranello podría haber aspirado a algo más si la salida de la carrera se hubiera gestionado mejor a nivel estratégico. Quizá se podría haber separado la elección entre los dos pilotos...

"Bueno, porque es cierto que, en esas condiciones, seguramente uno de los dos pilotos está abocado a una carrera pésima y el otro se beneficia de una elección excelente, ya que en estas situaciones no hay término medio. En realidad, pensaba que había tomado la decisión correcta, porque la mayor parte de la parrilla, creo que 13 coches, llevaban neumáticos lisos. Creo que hemos valorado mal las condiciones, pero sin duda hay equipos que constantemente toman decisiones más acertadas en esas condiciones", dijo Leclerc.

Charles Leclerc, Ferrari; Lewis Hamilton, Ferrari; Carlos Sainz, Williams Foto de: Joe Portlock / Getty Images

"Pienso especialmente en Red Bull y, en ese aspecto, tenemos que dar un paso adelante. Después de todo, creo que todo lo que podía salir mal en la primera parte de la carrera salió mal, pero todo lo que podía salir bien en la segunda parte salió bien. Dicho esto, creo que hoy no se podía aspirar a más que un tercer o cuarto puesto, y tampoco habría sido posible en una carrera normal".

Ferrari ha vuelto al podio tras un comienzo muy complicado: "Tras la lluvia, la carrera fue un poco más reñida de lo que me hubiera gustado, pero el resultado final es el que nos merecíamos".

Y sobre la pregunta de si se puede decir ya que estos monoplazas pueden competir bajo la lluvia, tras el caos de las primeras vueltas de formación, contestó: "Sin duda hay riesgos, pero sí, estos monoplazas se pueden conducir. Lo que no nos gusta, y creo que es una opinión compartida por todos los pilotos, es que hay situaciones en las que no tenemos el control del coche ni de la potencia que recibimos de la unidad de potencia...".