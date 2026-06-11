La FIA acepta el "derecho de revisión" de Alpine F1 por la sanción a Gasly en Mónaco

Tras el Gran Premio de Mónaco 2026, Alpine ejerció su "derecho de revisión" para intentar impugnar las sanciones impuestas a Pierre Gasly por exceso de velocidad en el pitlane durante la carrera. Tras analizar la solicitud del equipo, los comisarios han considerado aceptarla, por lo que el procedimiento se centrará ahora en el fondo del asunto.

Cabe recordar que el ejercicio del derecho de revisión depende de la capacidad del equipo para demostrar que existen uno o varios elementos "nuevos, significativos y pertinentes" que no estaban a disposición de los comisarios cuando tomaron la decisión.

Los comisarios del GP de Mónaco, reunidos este jueves, consideraron que las solicitudes de Alpine relativas a las dos sanciones eran admisibles tanto en cuanto a la forma como en cuanto al fondo, ya que aportan elementos que responden a dichos criterios.

En detalle, esto es lo que indicaron los comisarios:

En cuanto al aspecto "significativo": En sus observaciones escritas, Alpine alegó que cuatro elementos demostraban el carácter "significativo" de la petición, a saber:

a. Que la FIA y la FOM, pero no los comisarios de carrera, tenían conocimiento antes de la carrera de un problema en los bucles de cronometraje del pitlane

b. El hecho de que Alpine dispusiera de datos que demostraban que el piloto del coche #10 (Pierre Gasly) había activado el limitador de velocidad del pitlane antes de entrar en este y no había superado el límite de velocidad estipulado

c. Una declaración de Pierre Gasly en la que indicaba que había adoptado una actitud prudente antes de entrar en el pitlane tras haber sido advertido por sus ingenieros

d. La FOM, en su calidad de proveedor oficial del cronometraje de la competición, aportó pruebas que indicaban que la distancia utilizada para calcular el cronometraje oficial de la F1 (y, por lo tanto, la velocidad en el pitlane) era inexacta y sobreestimaba la velocidad del coche #10

Los comisarios consideran que el punto d. es suficiente por sí solo para cumplir el criterio requerido de "significativo".

En cuanto al aspecto "pertinente":

"En sus observaciones escritas, Alpine alegó que este nuevo elemento era pertinente en la medida en que se refería directamente a la velocidad del coche #10 en el pitlane"

"Los comisarios consideran que esto se ajusta a la definición de 'pertinente'".

En cuanto al aspecto "nuevo":

"La información relativa a la medición errónea de la distancia fue comunicada por la FOM el miércoles 10 de junio; por tanto, era "nueva" y no estaba a disposición de los comisarios en el momento en que se tomaron las dos decisiones mencionadas en los documentos 73 y 75 (7 de junio)".

A modo de recordatorio, cinco pilotos fueron sancionados por seis infracciones de ese mismo estilo: además de las dos de Gasly, también fueron penalizados Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri y Franco Colapinto.