¿Por qué la F1 aumenta las carreras sprint en 2027? Esta es su justificación

El anuncio oficial del calendario 2027 de Fórmula 1 ha permitido comprobar que diez de las 24 pruebas programadas se disputarán con formato sprint, algo que la categoría explica por el interés que despierta este tipo de espectáculo entre las diferentes partes implicadas, incluidos los aficionados.

Cuando los sprints se introdujeron por primera vez en la F1 en 2021, únicamente tres Grandes Premios por temporada contaban con este formato. Desde 2023, han sido seis las citas sprint por campaña. Por tanto, la temporada 2027 supondrá un nuevo paso adelante, con un total de diez fines de semana sprint, cerca de la mitad del calendario.

Así, Bahrein, Australia, Japón, Canadá, Mónaco, Gran Bretaña, Italia, Brasil, Qatar y Abu Dhabi albergarán sprints el próximo año. Si hasta ahora los Grandes Premios disputados bajo este formato se habían situado fuera de las pruebas de apertura y cierre de la temporada, en 2027 tanto el primer como el último GP del año tendrán sprint.

La categoría parece abrazar, por tanto, más que nunca este formato que, aunque continúa generando debate entre los aficionados al campeonato sobre su pertinencia y su verdadera aportación en términos de espectáculo, se ha asentado indiscutiblemente en el panorama de la Fórmula 1.

Y para la propia categoría está perfectamente claro, como ha defendido desde el principio, que este formato no sólo es un éxito, sino que además goza de una gran demanda, tanto entre las partes implicadas con un interés económico directo, como los promotores o las televisiones, como entre los propios aficionados.

Así, con motivo del anuncio del calendario de 2027, la F1 señaló en un comunicado:

"Debido al éxito continuado y a la gran demanda de este formato, el número de pruebas sprint aumentará de seis a diez en 2027, ofreciendo todavía más espectáculo y competición a lo largo de la temporada para los aficionados, promotores, televisiones y socios".

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Desde la introducción del formato sprint en 2021, los datos muestran que la audiencia total de los fines de semana sprint es un 12% superior a la de los fines de semana sin sprint; que las clasificaciones sprint son hasta tres veces más populares entre los aficionados que los entrenamientos libres; que el 82% de los espectadores presentes en los fines de semana sprint considera que aportan un valor añadido a su entrada; y que el 75% de los aficionados de la F1 cree que las pruebas sprint enriquecen el calendario de la temporada".

"Bahrein, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dhabi albergarán por primera vez pruebas sprint. En Mónaco, los aficionados podrán disfrutar de dos emocionantes sesiones de clasificación, en las que los pilotos demostrarán un talento y una precisión incomparables por las estrechas calles de Montecarlo. Las pruebas sprint también regresarán a Montreal, Silverstone, Monza, São Paulo y Losail, ofreciendo así fines de semana de competición todavía más cargados de acción para el público de todo el mundo".

La insistencia de la F1 en su comunicado sobre las dos sesiones de clasificación en Mónaco, un circuito donde los adelantamientos son notoriamente complicados en carrera, probablemente sea suficiente para demostrar que el argumento del espectáculo deportivo puede variar dependiendo del escenario, al igual que la interpretación que se haga de las cifras proporcionadas por la propia categoría.