Hadjar, decepcionado pese a su tercer puesto en Sepang: "La vuelta no fue buena"

En su segundo fin de semana desde su regreso de la lesión de muñeca, Isack Hadjar volvió a situarse entre los cuatro primeros en la clasificación, aprovechando que su Red Bull se sentía claramente a gusto en el circuito de Sepang, donde marcó el tercer mejor tiempo del sábado en el Gran Premio de Bharein de la F1 2026.

Sin embargo, Hadjar no ha ocultado su decepción ante su tercer puesto. Aunque considera que su compañero de equipo, Max Verstappen, autor de la pole position, la primera de la temporada para él, para el Red Bull RB22 y para el motor Red Bull Ford, era intocable, el hecho de que Lewis Hamilton lograra meterser segundo, entre ellos dos, es motivo de frustración.

"De hecho, tengo la impresión de haber hecho un buen trabajo desde la Q2 hasta la Q3, me acerqué bastante y, en la última vuelta, lo di todo", declaró ante los micrófonos de Canal+. "Para empezar, los neumáticos ya estaban fuera del rango [óptimo de funcionamiento] antes de empezar la vuelta, así que sabía que iba a ser complicado".

"No sé qué pasó en boxes, quizá salimos más rápido de lo previsto, quizá esperamos menos… Y aquí queremos salir [con los neumáticos] fríos, así que es una pena claramente desde ese punto de vista".

"Pero sí, la vuelta no ha sido buena; el coche es complicado de pilotar en este momento; en las rectas pierdo tiempo en comparación con [mi mejor vuelta anterior]. No hemos conseguido que todo encajara, así que es una pena".

"Creo que la segunda posición era factible. Max ha estado demasiado fuerte este fin de semana. Pero sí, con la segunda posición me habría conformado", reconoció.

Resumen y resultados de la clasificación: Fórmula 1 Bahrein F1 - Verstappen rompe la sequía con la pole en Sepang; Alonso y Sainz pasan a Q2

La estrategia para marcar la diferencia en carrera

Isack Hadjar (Red Bull) Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Hadjar tenía, en cualquier caso, un castigo asegurado, ya que, independientemente de su posición en la clasificación, iba a tener que retroceder cinco puestos en la parrilla de Sepang por el cambio de un componente de su unidad de potencia.

Por lo tanto, saldrá octavo este domingo, con el riesgo de que el buen rendimiento del RB22 se vea mermado por tener que rodar entre el tráfico.

"De hecho, la cuestión es que, por muy bien que funcione el coche, cuando vas detrás [de otros coches] en circuitos como este, donde hace tanto calor, te apetece encontrar aire limpio y, por eso, acabas detrás de coches que quizá sean más lentos, porque en ese momento todo se sobrecalienta".

"Y adelantar no va a ser fácil. Así que, en realidad, en cuanto a la estrategia, ahí es donde vamos a intentar marcar la diferencia. No sabemos muy bien cuántas paradas vamos a hacer. Pero habrá varias", concluyó el piloto francés de Red Bull en la Fórmula 1.