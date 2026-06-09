Alpine F1 advirtió a Gasly antes de cada una de sus infracciones

Pierre Gasly salió del Gran Premio de Mónaco de F1 con una enorme frustración, alimentada por la sensación de que se le había privado "injustamente" de un podio en el Principado debido a las dos sanciones que recibió por exceso de velocidad en boxes durante la carrera.

El francés contó con el apoyo de su escudería, Alpine, que decidió ejercer su derecho de revisión para intentar conseguir la anulación de las sanciones que hicieron que Gasly cayera de la tercera posición hasta la séptima en la clasificación.

El francés no fue el único piloto captado por el 'radar de la FIA' en boxes, ya que, antes y después de él, Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri y Franco Colapinto fueron sorprendidos por las sanciones. En cinco de las seis infracciones detectadas, incluida la primera del corredor de Alpine, se trató de un exceso de 0,1 km/h sobre el límite. En cambio, en la segunda sanción a Gasly, se sobrepasó por 0,4 km/h.

Cabe recordar que el cálculo de la velocidad en boxes no se realiza tomando la velocidad en un punto fijo instantáneo, sino teniendo en cuenta un cálculo global que implica la división del carril de boxes en diferentes microsectores.

Te lo explicamos: FÓRMULA 1 Explicado: Por qué tantas sanciones por exceso de velocidad en el pitlane de Mónaco

Ahora bien, en Mónaco, la entrada en el 'carril rápido' —zona a partir de la cual se mide la velocidad— puede realizarse cortando ligeramente la entrada, lo que reduce la distancia total y expone a los pilotos a una penalización según el cálculo vigente, incluso cuando, en realidad, no han superado los 60 km/h.

La FIA precisó tras la carrera de Mónaco que no se había constatado ningún fallo en el material de medición. Además, se ha precisado que Dirección de Carrera advirtió a los equipos sobre el riesgo de cometer una infracción, ya fuera en términos de velocidad o de distancia, aconsejando a los pilotos que adoptaran una trayectoria amplia a la entrada del pitlane.

Gasly fue advertido varias veces por radio

En cuanto al caso de Gasly, la escudería Alpine dejó claro rápidamente el riesgo de que el piloto fuera sancionado por exceso de velocidad. Durante la carrera, mientras se imponían las primeras sanciones y el galo aún no había pasado por boxes, su ingeniero, Josh Peckett, le lanzó una primera advertencia por radio.

"Russell ha recibido una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en boxes", le advirtió en la vuelta 38. Cuando le tocó a Gasly parar, en la vuelta 45, Peckett dijo: "Box, box, Lawson ha parado. Box. Cuidado a la entrada de los boxes, por favor, cuidado a la entrada de los boxes con la velocidad".

Gasly se pasó por 0,1 km/h del límite. Lo que se provocó el siguiente mensaje en la vuelta 51: "Lawson está 15 segundos detrás de nosotros [...] y tenemos una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el carril de boxes. Así que simplemente tenemos que mantener esa diferencia de cinco segundos con respecto a él".

Alpine era consciente, por otra parte, del riesgo que podría suponer una posible detención bajo el coche de seguridad, ya que si decidían cambiar neumáticos, Gasly se vería obligado a cumplir su penalización so pena de recibir una penalización aún mayor, como le ocurrió a Russell en Mercedes.

Así pues, cuando salió el coche de seguridad por el accidente de Lance Stroll, en la vuelta 59, el plan de acción estaba claro: no parar. "Safety Car, Safety Car. Vale, amigo, tenemos que quedarnos en pista, por favor. Tenemos que quedarnos en pista, si no nos van a poner una penalización que nos va a hacer daño, así que no nos lo podemos permitir".

Pierre Gasly había sido advertido por radio varias veces antes de sus infracciones. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

A pesar de todo, la posición del coche de Stroll -en el muro de Antony Noghès —obligó a Dirección de Carrera a hacer que el coche de seguridad y el pelotón que le seguía pasaran por el pitlane para permitir que los comisarios intervinieran con total seguridad. Fue en ese momento cuando Gasly fue captado por el radar por segunda vez, siendo el francés el único piloto en esa situación en ese momento.

Una vez más, antes de esta parada obligatoria en el pitlane, su ingeniero le había pedido claramente que tomara todas las precauciones posibles en la vuelta 60: "Vale, amigo, recarga las baterías, por favor, y todos los coches pasarán por el pitlane. Necesito que prestes mucha atención a tu velocidad al entrar en boxes, así que ve despacio cuando entres". Antes de insistir unos instantes más tarde: "Por ahora, solo pasa por el pitlane, ten cuidado a la entrada del pitlane, reduce la velocidad. Pasa por el pitlane, por favor".

En la vuelta 66, Alpine informó a su piloto de que se había iniciado una nueva investigación en su contra y le ordenó de nuevo que extremara la precaución. "Bueno, amigo, nos han vuelto a pillar por exceso de velocidad. Pasa por el carril de boxes, por favor. Reduce bien la velocidad. Reduce mucho la velocidad, por favor, todo lo que puedas".

Gasly empezó entonces a decir algo, pero Peckett le interrumpió: "No sé por qué, pero es así, amigo. Cruza el pitlane conduciendo con calma. Reduce la velocidad sobre todo a la entrada. Redúcela durante todo el trayecto. No sé muy bien qué está pasando. No somos solo nosotros. Hay muchos coches afectados".