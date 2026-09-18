El ex dueño de Lotus F1 será juzgado en un juicio relacionado con el equipo

Gerard López, antiguo propietario del equipo Lotus de F1, deberá comparecer próximamente ante los tribunales acusado de falsificación y uso de documentos falsos. Y Aunque se haya dado a conocer en los últimos años sobre todo en el mundo del fútbol, con sus diversas y polémicas etapas en varios clubes —entre ellos el Lille OSC y el Girondins de Burdeos en Francia o el Boavista en Portugal—, ahora vuelve a salir a la luz su etapa al frente de la escudería de Fórmula 1 Lotus, a principios de la década de los 2010.

López se hizo con el equipo Renault a finales de la década de los 2000 a través de la sociedad de inversión Genii Capital, que había fundado junto con Eric Lux. La marca francesa había decidido entonces, en el contexto de la crisis financiera mundial y del escándalo «Crashgate», retirarse de la Fórmula 1 como equipo oficial.

El equipo Lotus, surgido de esa adquisición, fue en su momento uno de los más exitosos de esa época: mejoró continuamente y se convirtió en uno de los equipos punteros en las temporadas 2012 y 2013. Kimi Raikkonen logró dos victorias durante ese periodo. Sin embargo, agotado financieramente, el equipo entró en una clara tendencia a la baja a partir de 2014, antes de que Renault lo volviera a comprar en 2015.

Gerard Lopez Foto de: LAT Images

Qué tiene que ver el caso actual con el equipo de Fórmula 1

Ahora, la justicia se ocupa precisamente de un asunto que se remonta al año 2014. Según informa el periódico Ouest-France, se trata concretamente de una transacción financiera sospechosa por valor de dos millones de euros entre Lotus y el club de fútbol luxemburgués CS Fola Esch, cuyo presidente era entonces López.

Además de López, también deberán responder ante la justicia Lux, así como, por parte del Fola Esch, Mauro Mariani y François Dele.

Según la versión de los acusados, la suma en cuestión estaba destinada a la financiación de un programa de cantera para jóvenes futbolistas. Sin embargo, la Fiscalía considera que la información que figura en algunos documentos relacionados con la transacción no se ajusta a la realidad.

López y Lux habían interpuesto recursos contra la apertura del proceso. Su último recurso fue desestimado el 21 de mayo por el Tribunal de Casación. Por lo tanto, está previsto que el juicio comience en diciembre. En caso de ser condenados, los acusados se enfrentan a penas de hasta cinco años de prisión.