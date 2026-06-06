El jefe de Ferrari, en observación médica, ausente este sábado en Mónaco

El director del equipo Ferrari de Fórmula 1, Fred Vasseur, no estará presente hoy en el Gran Premio de Mónaco del sábado debido a que se está sometiendo a una serie de revisiones médicas.

La acción en pista para la última sesión de entrenamientos está prevista que comience a las 12:30h en el principado, antes de la clasificación a las 16:00h, pero Vasseur no lo verá desde el Circuito urbano de Montecarlo.

Eso significa que sus funciones habituales recaerán probablemente en el director adjunto del equipo y ex piloto de F1 Jérôme d'Ambrosio, quien ocupa ese cargo desde octubre de 2024 tras un año en Mercedes.

En un comunicado de Ferrari se lee: "Fred Vasseur no estará presente hoy en el circuito. Tras someterse a unas pruebas médicas, Fred permanecerá en observación en un centro médico local".

"No se facilitará más información médica. Deseamos a Fred una pronta recuperación y esperamos verle de vuelta en la pista pronto".

Las expectativas son altas en Ferrari porque las curvas a baja velocidad son uno de los grandes puntos fuertes del SF-26, como se pudo comprobar el viernes, cuando la Scuderia hizo doblete tanto en la FP1 como en la FP2.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Anni Graf - Fórmula 1 vía Getty Images

En la FP1, Charles Leclerc rodó 0.226 s más rápido que Lewis Hamilton con un tiempo de 1:13,978, antes de que el siete veces campeón del mundo contraatacara en la FP2 superando a su compañero de equipo por 0.111 s.

Muchos esperan que la Scuderia ponga fin al inicio perfecto de Mercedes en 2026, en el que ha ganado los cinco grandes premios, sobre todo cuando Max Verstappen, de Red Bull, terminó tercero en ambas sesiones de entrenamientos.

Pero Ferrari no se precipita, ya que, en declaraciones el viernes , Vasseur afirmó: "No me importan ese tipo de planteamientos ni los rumores de que tenemos que hacer el trabajo»".

"En Mónaco hay un largo camino desde la primera sesión del viernes hasta la clasificación del sábado y la carrera", añadió.

"Lo más difícil es que hay que anticipar la evolución de la pista, la evolución del agarre".

"Hay que ir siempre una sesión por delante. Es un verdadero reto para el equipo y para los pilotos. Todavía queda mucho camino por recorrer y mañana por la tarde veremos cuál es el ritmo real".

Leclerc, que logró la última victoria de Ferrari en el principado en 2024 antes de que Lando Norris ganara con McLaren en 2025, se hizo eco de esas reflexiones.

"Red Bull, y Max en especial, estuvo muy cerca de nosotros en la FP2", dijo el monegasco, ya que Verstappen quedó a solo 0.168s de Hamilton.

"Espero que sean muy fuertes; también espero que McLaren y Mercedes, una vez que lo pongan todo a punto en la clasificación, estén muy cerca".

"Así que creo que va a ser una clasificación reñida, más de lo que la gente espera".