Ecclestone no recuerda sus palabras sobre el título perdido de Massa

Felipe Massa estuvo en la posición de proclamarse campeón del mundo durante unos segundos en 2008, hasta que Lewis Hamilton superó a Timo Glock en los últimos metros del Gran Premio de Brasil. Como resultado de ello, el británico se hizo con su primer título de Fórmula 1, y la historia parecía estar cerrada.

Mira lo que pasó en aquella carrera: 15 datos del histórico y decisivo GP de Brasil 2008 de F1

Sin embargo, el antiguo propietario de la categoría, Bernie Ecclestone, la revivió con unas impactantes declaraciones en las que dijo que él y el entonces presidente de la FIA, Max Mosley, sabían que durante el Gran Premio de Singapur de ese mismo año, el equipo Renault decidió que Nelson Piquet Jr. debía estrellarse deliberadamente contra el muro para beneficiar la estrategia de Fernando Alonso y ganar la carrera.

El incidente se conoció como 'Crashgate', y provocaría la suspensión del director de la escudería francesa, Flavio Briatore, y del ingeniero responsable del conjunto, Pat Symonds, aunque el que fuera mandamás del Gran Circo dijo: "Nelson Piquet Jr. le dijo a su padre que el equipo le había pedido que chocara en un momento determinado para que pudiera ayudar a su compañero, Alonso, con un coche de seguridad".

"Decidimos no hacer nada en ese momento, queríamos proteger el deporte y salvarlo de un gran escándalo", explicó Ecclestone en una entrevista con F1 Insider. "En ese momento había una regla de que los resultados del campeonato mundial no podían discutirse después de la entrega de premios de la FIA, por lo tanto, Hamilton recibió el título y todo estuvo bien".

"Entonces tuvimos suficiente información para investigar el asunto", continuó el inglés. "De acuerdo con los estatutos, deberíamos haber desechado el resultado de Singapur en esas circunstancias, para que no contara para el campeonato, por lo no Lewis Hamilton, sino que Felipe Massa se habría convertido en campeón del mundo".

Bernie Ecclestone no recuerda esas declaraciones

A principios de este año, esas palabras llevaron al brasileño a estudiar las posibilidades de emprender acciones legales contra el resultado de la temporada 2008, y el pasado jueves se anunció que Felipe Massa dio el primer paso para ello. Sus abogados enviaron una carta a las partes involucradas porque según ellos, el piloto fue víctima de una conspiración entre la FIA y la Fórmula 1.

Lo sorprendente de todo eso es que Bernie Ecclestone dijo a Reuters que ya no puede recordar esas declaraciones que hizo el inicio del curso: "Sinceramente, no puedo recordar nada de eso. No recuerdo haber dado la entrevista".

El inglés también indicó que ni Felipe Massa ni sus abogados se han acercado a él para preguntarle qué se pudo haber dicho en la entrevista, y un portavoz de la FIA aseguró que habían recibido "correspondencia" de los representantes del brasileño: "El asunto está bajo investigación, y no estamos comentando en este momento".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!