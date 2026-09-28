La FIA modifica la asignación de neumáticos en el WRC para evitar que decidan el título en Cerdeña

Sami Pajari espera que la prueba decisiva de esta semana en Cerdeña, en la que tres pilotos se disputan el título del Mundial de Rallies, se decida por la "pura habilidad al volante" y no por problemas que afecten a los aspirantes al título.

El piloto de Toyota llega a la última cita a 17 puntos del líder del campeonato, Elfyn Evans, con un máximo de 35 en juego en los tramos de tierra del Rally de Cerdeña. Mientras Pajari se centra en superar a Evans, su compañero de equipo en Toyota, Oliver Solberg, también está en la lucha por conseguir su primer mundial, a cuatro puntos del finlandés.

Pajari admite que no se encuentra en la "mejor posición", pero está dispuesto a dar lo "mejor de sí mismo" para conseguir lo que sería un título mundial extraordinario en su segunda temporada como piloto a tiempo completo en Rally1.

Pero, sobre todo, el finlandés desea que la batalla por el título no se decida por pinchazos o problemas mecánicos. En Chile, en la ronda anterior, Evans sufrió un pinchazo en el penúltimo tramo que mermó sus opciones al título.

"Estamos bien metidos en la lucha, [pero] no es la mejor posición. Seguimos estando muchos puntos por detrás de Elfyn y, por supuesto, la posición en la carretera [orden de salida] es complicada, pero eso es otra cosa. Estamos todos muy cerca unos de otros luchando por la victoria", afirmó Pajari.

"Espero que podamos hacer una buena actuación y que, con suerte, no haya demasiados problemas para ninguno de nosotros. Ojalá podamos decidir el ganador solo por la habilidad al volante, pero nunca se sabe".

"Es un rally complicado y me gusta mucho correr aquí. Es muy difícil y hemos visto muchas veces que puede surgir algún problema con los neumáticos, o que otras cosas puedan salir mal, así que normalmente no es demasiado sencillo. Pero espero que podamos dar lo mejor de nosotros mismos con mi pilotaje y con el coche, aunque también necesitamos que la suerte nos acompañe un poco".

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto: Toyota Racing

La FIA modifica la asignación de neumáticos para la prueba decisiva por el título

Los neumáticos han sido un tema candente esta temporada, lo que ha llevado a la FIA a tomar medidas para las dos últimas rondas de este 2026, tras la avalancha de fallos sufridos en el Rally de Paraguay.

En el siguiente Rally de Chile, la asignación de neumáticos Hankook para las tripulaciones de Rally1 aumentó de 28 a 36. También se introdujeron zonas de cambio de gomas que permitían a las tripulaciones sustituir dos neumáticos desgastados por dos nuevos para aliviar parte de la presión sobre el caucho. Esta medida fue muy bien acogida por pilotos y equipos.

La semana pasada, la FIA emitió un boletín a los equipos en el que confirmaba otro ajuste en la asignación de neumáticos y en el reglamento para la última ronda de esta semana en Italia. A los equipos de Rally1 se les asignarán 40 neumáticos [incluidos desde el Shakedown], cuatro más que en Chile. A los equipos de Rally2 se les aumentará la asignación a 30 compuestos.

Volverán las zonas de cambio de neumáticos, y las tripulaciones podrán cambiar dos en las zonas de repostaje 2,5, 7 y 10 durante los bucles del viernes y el sábado. El domingo, las tripulaciones podrán cambiar los cuatro neumáticos en la zona de repostaje 13, situada antes de los dos últimos tramos. El número de miembros del personal autorizados a operar en estas zonas de cambio está limitado a cuatro por fabricante en la categoría Rally1, y a dos para el resto de participantes.

Los vehículos de los equipos podrán acceder a la zona, como muy pronto, 15 minutos antes de la hora prevista de llegada del coche al que prestan apoyo. Los miembros del equipo solo podrán suministrar neumáticos a la tripulación. Quedará prohibido proporcionar cualquier tipo de asistencia, herramientas o piezas de recambio.

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