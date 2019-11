Al no entrar, los Toyota se colocaron en las primeras posiciones delanteras. Pero con neumáticos de seco Glock y Trulli perdieron mucho rendimiento cuando cayó la lluvia. En la fatídica última vuelta de la carrera, el alemán giró a 1:44.731, frente al 1:44.800 de su compañero italiano. Hamilton, a su vez, dio una última vuelta de 1:2.126.

Pero eso cambió 20 segundos después, cuando Hamilton pasó a Glock para colocarse quinto, a falta de dos curvas. Mucha gente no vio el adelantamiento y lo celebró como si el título fuera del brasileño, como hizo de hecho la propia familia de Massa.

Massa no solo no volvió a luchar por el mundial de F1, sino que además no volvió a ganar otra carrera después de aquella. Además, ese día Ferrari logró el mundial de constructores, el 16º... y hasta ahora el último.