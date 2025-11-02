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Fórmula 1

15 datos del histórico y decisivo GP de Brasil 2008 de F1

Recordamos 15 datos que ayudan a entender por qué el Gran Premio de Brasil 2008, en Interlagos, es una de las carreras más recordadas. Massa y Hamilton, protagonistas.

Redacción

Editado: 2 nov 2025, 8:24

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Un 2 de noviembre, pero de 2008, se disputó un histórico Gran Premio de Brasil que puso fin a la batalla por el título entre Lewis Hamilton y Felipe Massa. Todo un año de lucha que tuvo un desenlace recordado por todos. Y una campaña que, en la actualidad, volvió a estar bajo el foco por las protestas del piloto brasileño por el 'crashgate' ocurrido unas semanas antes de Interlagos, en Singapur. Con el entonces hombre de Ferrari aún en medio de una protesta legal para intentar reclamar aquel título, recordamos qué pasó aquella tarde.

1. ¿Presión para Massa y Hamilton antes de Brasil 2008? No mucha

El desenlace de Interlagos fue dramático, pero antes de la carrera, la situación de Hamilton era bastante cómoda. Massa tenía una misión difícil: remontar siete puntos en una carrera donde la victoria solo daba 10 (por lo que solo le valía ser primero o segundo y esperar).

2. La lluvia, protagonista de la carrera de F1 de Interlagos 2008

La tensión creció poco antes de la salida: una tormenta cayó sobre Interlagos, lo que provocó que el inicio de la carrera se retrasara 10 minutos.

3. Los primeros caídos, pilotos que abandonaron en el GP de Brasil 2008 de F1

Ya en los primeros metros de la carrera llegaron los primeros abandonos. David Coulthard, que se retiraba de la F1, y Nelsinho Piquet, abandonaron tras accidentes.

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4. Massa, dominador de la carrera del GP de Brasil 2008 de F1

Massa fue el gran protagonista en Brasil ese día. El brasileño lideró 64 de las 71 vueltas, y solo perdió la primera plaza cuando hizo sus paradas en boxes.

5. Hamilton, situación bajo control en Interlagos 2008...

Hamilton solo necesitaba ser quinto, y durante 61 vueltas de la carrera (71 en total) ocupó el puesto necesario para ganar el título.

6. El cielo se enfurece en Sao Paulo durante el GP de Brasil 2008 de F1

La lluvia volvió a caer más fuerte en las últimas vueltas, lo que provocó una nueva ronda de cambio de neumáticos, y de ahí surgió todo el desastre.

7. Los Toyota F1 sorprenden... pero naufragan en el agua de Interlagos

Al no entrar, los Toyota se colocaron en las primeras posiciones delanteras. Pero con neumáticos de seco, Glock y Trulli perdieron mucho rendimiento cuando cayó la lluvia. En la fatídica última vuelta de la carrera, el alemán giró a 1:44.731, frente al 1:44.800 de su compañero italiano. Hamilton, a su vez, dio una última vuelta de 1:27.126.

8. Vettel, a punto de ser protagonista del GP de Brasil 2008 de F1

Un joven Sebastian Vettel (que ha había destacado ganando en Monza) superó a Hamilton cuando el inglés se vio sorprendido por un Robert Kubica que se desdoblaba. Tres vueltas antes del final, Hamilton estaba perdiendo su título.

9. Felipe Massa, campeón del mundo de F1 durante 20 segundos

Cuando cruzó la línea de meta, Massa tenía la combinación necesaria para ser campeón, ya que Hamilton era sexto.

10. Hamilton salva el mundial de F1 2008 a metros del final

Pero eso cambió 20 segundos después, cuando Hamilton pasó a Timo Glock para colocarse quinto, a falta de dos curvas. Mucha gente no vio el adelantamiento y lo celebró como si el título fuera del brasileño, como hizo de hecho la propia familia de Massa.

(Antes de seguir leyendo, mira las fotos de Brasil 2008)

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11. El primer título de F1 de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton aunque fuera del podio, logró el campeonato del mundo 2008 el 2 de noviembre en el GP de Brasil. Se convertía así en el campeón más joven de la historia de la F1 con 23 años, 9 meses y 26 días, superando a Alonso (que en 2005 tenía 24 años, 1 mes y 27 días).

12. Alonso también brilló en Brasil 2008

Fernando Alonso brilló en la lluvia para acabar segundo, en el podio. Fue uno de los tres podios de la temporada 2008 para el asturiano, que ese año ganó el polémico GP de Singapur y también en Japón.

13. El consuelo de Massa y Alonso en el podio de Brasil, futuros compañeros

Alonso consoló a Massa, que dos años después sería su compañero en Ferrari durante tres temporadas. Habían tenido piques el año anterior, pero todo parecía resuelto. Al fin y al cabo, primero en 2007 luego en 2008, en parte Hamilton había impedido el título de ambos.

14. La última victoria de Massa en F1, el último título de Ferrari

Massa no solo no volvió a luchar por el mundial de F1, sino que además no volvió a ganar otra carrera después de aquella. Además, ese día Ferrari logró el mundial de constructores, el 16º... y hasta ahora el último.

15. Las otras estadísticas del GP de Brasil 2008

Aunque el mundial de Hamilton en pilotos y Ferrari en escuderías lo acaparó todo, hubo otras estadísticas interesantes. Era el gran premio número 150 para Nick Heidfeld, era el 246º y último para un David Coulthard que se retiró ese día, y era el 88º para Honda como equipo, el último de su corta historia como constructor.

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