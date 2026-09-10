Cuando Michael Schumacher ganó en Monza en 2006 y anunció su primera retirada de la F1

El 10 de septiembre de 2006 fue uno de los días más trascendentales en la historia de la Fórmula 1, ya que el aspirante al título y siete veces campeón del mundo Michael Schumacher anunció su retirada.

El héroe de Ferrari lo hizo momentos después del Gran Premio de Italia, celebrado en Monza. La pole position se le había escapado al héroe de los tifosi por tan solo 0,002 segundos, ya que Kimi Raikkonen, al volante del McLaren, se había adelantado por muy poco, pero el 'Káiser' llevaba más combustible.

Hizo su primera parada en boxes dos vueltas más tarde que el finlandés, salió en cabeza y nadie le disputó el liderato. Schumacher aventajó a Raikkönen en ocho segundos al ver la bandera a cuadros, mientras que su compañero de equipo, Felipe Massa, acabó en un modesto noveno puesto.

Por undécima vez —contando tanto Monza como Imola—, Schumacher regaló a los tifosi una victoria en casa. Sería su último triunfo en suelo italiano. Momentos después, con todas las miradas puestas en él, hizo el tan esperado anuncio.

Schumacher logró una victoria contundente ante los tifosi en Monza Foto de: Steve Etherington / LAT Images via Getty Images

"Se ha hablado mucho durante mucho tiempo sobre mi futuro y demás, y creo que todos los aficionados, todas las personas interesadas en el automovilismo, tienen derecho a que se les explique qué va a pasar", afirmó el alemán.

"Siento que haya tardado más de lo que algunos de vosotros hubierais querido, pero hay que encontrar el momento adecuado, y creemos que este es el momento adecuado. En resumen, en cierto modo, esta va a ser la última carrera en Monza en la que voy a participar. Al final de este año, he decidido, junto con el equipo, que me voy a retirar de la competición".

Quizá fuera un momento extraño para que el piloto de 37 años abandonara la F1, dado el extraordinario nivel que aún mantenía: de hecho, estaba luchando por un octavo título mundial, con el que habría batido el récord histórico, con Fernando Alonso, a la postre vencedor, como único rival. Pero el contexto lo explicaba todo.

Aunque aún no era oficial, meses antes Raikkönen había firmado con Ferrari para la campaña 2007, por lo que Schumacher sabía que tenía dos opciones: quedarse a costa del joven Massa, o retirarse.

Es posible que Schumacher salvara la carrera deportiva de Massa con su retirada inicial de la F1 Foto de: Paul-Henri Cahier / Getty Images

"Ha sido una etapa maravillosa durante todo este tiempo, y no tiene sentido seguir aferrándome al puesto y arruinar el futuro de un joven piloto con talento como Felipe", continuó explicando. "Obviamente, ya sabía desde hacía bastante tiempo quién iba a ser mi sustituto [es decir, Raikkonen], y para Felipe fue más o menos en Indianápolis cuando se tuvo que decidir su futuro; no veía motivo para seguir aferrándome al puesto y quitarle esa oportunidad. Creo que es una persona con talento y estupenda".

Así pues, Schumacher tomó su propia decisión antes del Gran Premio de Estados Unidos, que se celebró del 30 de junio al 2 de julio, adelantándose al tradicional anuncio en Monza —una decisión que resultó agridulce en Maranello—.

"A decir verdad, esperaba que quizá se quedara un año más", dijo el presidente de Fiat, Luca di Montezemolo, refiriéndose a su superestrella. "Me lo dijo hace unas semanas. Durante el mes de agosto trabajé mucho en la organización y en el futuro de Ferrari, al margen de los pilotos. Estaba triste, pero muy, muy decidido.

"Luego surgieron todos los rumores: ¿lo anunciamos en Monza o a finales de año? Se estaba convirtiendo en algo demasiado grande. Ahora que se ha anunciado, está mejor".

A Montezemolo le dio pena que se marchara su piloto de toda la vida, teniendo en cuenta lo formidable que habría sido una pareja formada por Schumacher y Raikkonen. Foto de: Vladimir Rys / Bongarts / Getty Images

"Dado que ha tomado su decisión, que hemos aceptado, creo que Ferrari cuenta con dos pilotos fuertes, jóvenes y decididos que, por diferentes motivos, tienen muchas ganas de ganar".

"Michael sabía desde hace muchos, muchos meses —o mejor dicho, desde hace un año— que la decisión era emparejarlo con Raikkönen. Obviamente, hablamos con él, como hicimos cuando llegó el momento de elegir a otros pilotos, porque el equipo debe ponerse de acuerdo en estas cosas".

"Massa ha tenido hoy una salida desafortunada y eso ha influido en su carrera. Si hubiera salido mejor, habría acabado de otra manera. Pero nos está dando muchas satisfacciones, tanto como piloto como miembro del equipo. Si lideramos el campeonato de constructores, también se lo debemos en gran parte a él".

El propio Schumacher afirmó que estaba "contento" con la decisión de Ferrari de fichar a Raikkönen, pero eso no le restó emoción a su intervención durante la rueda de prensa.

Raikkonen representaba el futuro de Ferrari, mientras que Schumacher se encontraba entre la espada y la pared Foto de: Vladimir Rys / Bongarts / Getty Images

Cuando se le preguntó qué era lo que más echaría de menos de la F1, el alemán —a menudo impasible— guardó silencio durante unos segundos, respiró hondo y dijo: "Disculpa".

Aquel día, la carrera deportiva de Schumacher en la F1 —sin duda controvertida— fue celebrada de forma casi unánime, a pesar de algunas voces discordantes. El tres veces campeón del mundo Niki Lauda dijo que Schumacher era "único", mientras que su rival David Coulthard comentó: "Independientemente de si la gente cree o no en la ética de competición de Michael, hay que reconocer que ha sido un gran campeón y que es el fin de una era".

Pero al siete veces campeón no le importaban mucho los elogios. Cuando le preguntaron cómo quería que le recordaran, respondió: "¿Sinceramente? No importa. Algunas personas querrán verme así y otras de otra manera".

"Lo importante es que yo sé lo que soy, quién soy y dónde estoy. Y si la gente me ve tal y como soy, entonces estoy contento. Pero no puedo controlar cómo me ve cada uno. Solo puedo estar orgulloso de mí mismo y contento con lo que he conseguido".

Hay quien podría pensar que Ferrari apartó a Michael Schumacher Foto de: Michael Cooper / LAT Images via Getty Images

Por supuesto, la retirada de Schumacher resultó ser temporal. Una lesión en el cuello sufrida en un accidente de moto le impidió sustituir a Massa en 2009, después de que una grave lesión en la cabeza dejara al brasileño fuera de combate para el resto de la temporada.

Schumacher fichó entonces por Mercedes, donde pilotó las Flechas Plateadas de 2010 a 2012, pero nunca volvió a alcanzar los éxitos de antaño. Tras sufrir graves lesiones en un accidente de esquí en diciembre de 2013, no se le ha vuelto a ver en público desde entonces.

Pero la de Schumacher no fue la única razón por la que el 10 de septiembre de 2006 fue una fecha tan trascendental. "Mi momento [de 'Bienvenido a la F1'] fue en Monza en 2006", reveló recientemente Lewis Hamilton. "Acababa de ganar el campeonato de GP2. Estábamos en la parrilla, Kimi salía desde la pole en la F1 y yo tuve el privilegio de salir a la parrilla; estaba de pie delante del coche de Kimi, y Ron [Dennis] me rodeó con el brazo y me dijo, mirando hacia la curva 1: 'Te voy a dar una oportunidad'. Ese fue el momento".

"En ese momento, no me lo podía creer del todo y no sabía qué oportunidad se me iba a presentar. Pero, evidentemente, ese fue el momento en el que él decidió que me iba a dar una oportunidad para 2007".

Mientras una leyenda en el centro de atención se apartaba, otra comenzaba discretamente su propio viaje. Un viaje que escribiría muchos capítulos en los libros de historia de la F1 y que redefiniría los récords de Schumacher.

Hamilton ha llegado a igualar los siete títulos de Schumacher y a superar sus 91 victorias Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

El discurso completo de Michael Schumacher tras la carrera

"Ha sido un día muy especial, y terminarlo de esta manera, tal y como lo hemos hecho hoy, pensando en el campeonato, pero sobre todo en lo que va a pasar de alguna forma en el futuro… Se ha hablado mucho durante mucho tiempo sobre mi futuro y demás, y creo que todos los aficionados, todas las personas interesadas en el automovilismo, tienen derecho a que se les explique lo que va a pasar".

"Siento que haya tardado más de lo que algunos de vosotros hubierais deseado, pero hay que encontrar el momento adecuado, y creemos que este es el momento adecuado. En resumen, en cierto modo, esta va a ser la última carrera en Monza en la que voy a participar. Al final de este año, he decidido, junto con el equipo, que me voy a retirar de la competición".

"Ha sido una etapa excepcional, realmente excepcional, lo que el mundo del motor me ha dado a lo largo de más de 30 años. He disfrutado de verdad cada momento, tanto los buenos como los malos; son precisamente esos los que hacen que la vida sea tan especial".

"En particular, quiero dar las gracias a mi familia, empezando por mi padre, mi difunta madre, mi mujer y mis hijos, que siempre han apoyado lo que hacía. Sin su apoyo, sin su fuerza, para sobrevivir en este mundo y en este deporte y rendir al máximo, creo que habría sido imposible".

"No puedo estar lo suficientemente agradecido a mi familia, pero también a todos mis compañeros de la época de Benetton y, sobre todo, de la época de Ferrari, donde he hecho tantos amigos; hay mucha gente estupenda en ese equipo, y ha sido una decisión realmente difícil dejar de trabajar a este nivel con todos mis amigos, mis ingenieros y todo el mundo. Es que son sencillamente geniales. Pero algún día tiene que llegar este momento, y llegué a un punto en el que sentí que había llegado la hora".

Schumacher, en el podio de Monza en 2006 Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

"En cuanto al momento de tomar la decisión, me pareció justo encontrar ese momento en el que Felipe tuviera la oportunidad de decidir su futuro, porque creo que es un tipo estupendo. Ha estado haciendo un trabajo magnífico para el equipo, es un compañero muy solidario y realmente fantástico. Llegó un momento en el que él tenía que decidir sobre su futuro, y no tenía sentido que yo tomara mi decisión más tarde de lo que él tenía que tomar la suya, y esa fue la conclusión".

"En cierto modo, mi futuro sustituto es un piloto; en algún momento el equipo lo anunciará. Pero me alegró —y lo sabía desde hace mucho tiempo— saber que era él la persona elegida".

"Y ahora, solo quiero concentrarme en estas tres últimas victorias, y terminar por todo lo alto, y ojalá con el campeonato. Hoy hemos dado un gran paso hacia ello, y tengo muchas ganas de que llegue ese momento. Quiero dar las gracias a todos los que han formado parte de mi trayectoria o me han apoyado en todas las etapas; han sido muchísimas personas. Muchísimas gracias".