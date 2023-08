Exclusiva: Massa da los primeros pasos legales para impugnar el título de 2008

El piloto brasileño ha pasado varios meses pensando en lo que hacer después de la entrevista publicada por la edición brasileña de Motorsport.com. Ahora, Felipe Massa parece seguir adelante con su decisión de pelear por el resultado del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2008.

La pasada primavera, todo lo que se reveló sobre el 'Crashgate' de Singapur durante esa temporada en la que Bernie Ecclestone indicó que la FOM y la FIA estaban al corriente de la manipulación del gran premio por parte de Renault antes del final del año. Las autoridades optaron por no actuar para "proteger a la Fórmula 1 y evitarle un gran escándalo", según el antiguo mandamás del campeonato, confirmando así los resultados y descartando cualquier posibilidad de cuestionarlos.

"En aquel momento, la norma era que la clasificación de un campeonato del mundo era intocable después de la ceremonia de entrega de premios de la FIA", dijo el que fuera propietario del Gran Circo antes de su venta a Liberty Media.

El Gran Premio de Singapur lo ganó Fernando Alonso gracias al accidente deliberado de su compañero Nelson Piquet Jr., que provocó la intervención del coche de seguridad. En esa carrera, Lewis Hamilton sumó los seis puntos del tercer puesto, mientras que Felipe Massa se retiró en boxes tras llevarse colgando la manguera de repostaje de Ferrari.

Al descubrir todo esa, Felipe Massa dijo que estaba considerando emprender acciones legales: "Tengo la intención de estudiar la situación. El resultado, lo que dicen las leyes, las normas... Tenemos que hacernos una idea de lo que se puede hacer, como ya he dicho, no tengo ningún interés financiero en este asunto. ¿Voy a demandar a la FIA para ganar dinero, pero sin cambiar el resultado? No, lo único que me interesa es que la justicia rectifique la situación".

El brasileño, que ahora tiene 42 años, llamó rápidamente a un equipo de abogados para que estudiaran el asunto. Si nos remitimos al Código Deportivo Internacional de la FIA y al sistema judicial del organismo internacional, actualmente es imposible cambiar los resultados de la temporada 2008, que terminó con el título mundial de Lewis Hamilton, justo por delante de Felipe Massa.

Una carta en busca de la justicia de Felipe Massa en la F1

Sin embargo, los abogados del ex piloto de Ferrari tienen ahora la intención de pedir una indemnización, como lo puede confirma Motorsport.com Brasil, donde se ha enviado una notificación formal al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y al director del campeonato, Stefano Domenicali, además de al director de los de Maranello durante la temporada 2008.

Los abogados de Felipe Massa se encuentran en Gran Bretaña, Brasil, Estados Unidos, Suiza y Francia: "Claramente, el Sr. Massa es el legítimo campeón de pilotos de 2008, y la Fórmula 1 y la FIA han ignorado deliberadamente la mala conducta que le privó de ese título. El Sr. Massa no está en condiciones de cuantificar plenamente sus pérdidas en este momento, pero estima que probablemente superarán los diez millones de euros, esa cantidad no cubre los graves daños morales y de reputación sufridos por el Sr. Massa".

La carta también da al brasileño un plazo de dos semanas para obtener una respuesta a sus expectativas, a falta de lo cual "emprenderá acciones legales para obtener una indemnización por los daños sufridos y el reconocimiento del hecho de que, de no haber sido por estos actos ilegales, habría ganado el campeonato de 2008".

Información adicional de Guilherme Longo y Erik Grabriel

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!