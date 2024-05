Las 10 cosas que aprendimos en el GP de Mónaco 2024 de F1

El GP de Mónaco 2024 de Fórmula 1 no pasará a la historia, pero al igual que ocurre con las películas aburridas, siguen teniendo su argumento, lleno de historias, por ello, una semana más en Motorsport.com repasamos las 10 más interesantes.

1. Leclerc rompe en Mónaco una "maldición" en la que nunca creyó

La superstición es una peculiaridad curiosa de la condición humana. La gente tiende a apoyarse en razones no demostradas para justificar algunas cosas, ya sea para bien o para mal. Sin embargo, la "maldición" de Leclerc en Mónaco parecía estar arraigada en algo tangible.

En su carrera de casa, Leclerc abandonó saliendo desde la pole en 2017 en la F2, y una vez que llegó a la Fórmula 1, un accidente con Brendon Hartley en 2018 le dejó K.O., en 2019 cayó en Q1 y luego volvió a chocarse con Nico Hulkenberg en la carrera, en 2021 logró la pole pero una serie de daños en su monoplaza le impidió formar parte de la salida, en 2022 una mala parada en boxes le arrebató la oportunidad de ganar y en 2023 ni tan siquiera pudo acercarse a la victoria.

¿Y este 2024? El piloto monegasco consiguió su tercera pole tras dominar desde el viernes. Pero en esta ocasión, la suerte, por una vez, se puso de su lado: evitó los accidentes en las dos salidas en parado y mantuvo a raya a Oscar Piastri durante toda la carrera, manejando el ritmo a su antojo para conseguir esa ansiada victoria en casa, que le hizo emocionarse al cumplir su sueño y el de su difunto padre.

No obstante, Leclerc se negó a hablar de maldición: "Nunca creí en la maldición", afirmó tras la carrera.

2. McLaren, con los colores de Senna, no pudo emular al brasileño

Sea cual sea tu opinión sobre Ayrton Senna, tienes que admitir que la decoración especial de McLaren para Mónaco, basada en el famoso casco del brasileño, era genial. Afortunadamente para el equipo de Woking, no les fue mal, aunque no invocó el inigualable ritmo de Senna en Montecarlo.

Si Oscar Piastri hubiera juntado sus mejores sectores en la clasificación, podría haberse llevado la pole y la victoria, pero no hubo forma de superar a Leclerc el sábado. La oportunidad de adelantar tampoco se dio en la carrera y McLaren apostó por presionar al monegasco para intentar abrir una ventana de parada gratis en boxes.

Sin embargo, esa estrategia tampoco tuvo éxito. En la segunda mitad de carrera, sí tuvo la oportunidad Norris, pero fue fugaz en el mejor de los casos, por lo que Piastri se conformó con ser segundo y el británico cuarto. Así, McLaren tuvo que aceptar perder el duelo contra Ferrari.

3. ¿Necesitan una revisión las reglas de la F1 bajo bandera roja?

Debido a un fuerte accidente en la salida que dejó hasta tres coches parados en la subida al casino, los comisarios se vieron obligados a sacar la bandera roja y neutralizar la carrera.

Sin embargo, ese momento acabaría con cualquier atisbo de emoción para las siguientes más de 70 vueltas, ya que todos cambiaron de neumáticos y eso les permitió llegar hasta el final de la carrera sin pasar por boxes de nuevo, lo que hizo que el ritmo del gran premio fuese excesivamente lento para poder conservar neumáticos, algo que en Montecarlo se puede hacer debido a que adelantar es una tarea casi imposible, ni tan siquiera con una diferencia de ritmo superior al segundo entre dos pilotos.

Eso, que hizo la carrera una procesión, junto al hecho de que Carlos Sainz recuperó su tercera posición de salida para la reanudación cuando en el momento de bandera roja había pinchado y caída a la parte trasera del pelotón, ha hecho que muchos, incluidos los pilotos, se pregunten si las reglas no necesitan ser revisadas en favor del espectáculo, para evitar carreras "aburridas" y situaciones "injustas".

Así vio Norris la polémica de Sainz: Fórmula 1 Norris vio "injusto y frustante" que Sainz fuera 3º en la resalida de Mónaco

4. Red Bull F1 no es invencible y Mónaco visibilizó su gran debilidad

Desde el inicio del fin de semana, quedó demostrado que Max Verstappen era muy rápido en el primer sector, pero que a partir de ahí su rendimiento caía en picado, algo que en menor escala recordaba a Singapur 2023. El holandés aseguró que pese al dominio de los últimos dos años, Red Bull siempre ha tenido que luchar para no sufrir en los circuitos en los que hay muchos baches y pianos, algo que en Mónaco es inevitable.

Verstappen comparó el rendimiento de la suspensión con la de un kart; el rígido RB20 no tuvo elasticidad suficiente y eso se hizo nota en pista, con un Verstappen que ni se acercó al podio y sobre todo un Sergio Pérez que cayó eliminado en la Q1 antes de sufrir un accidente en la salida.

Si bien ya no habrá más circuitos como Mónaco, en Red Bull son conscientes de que deben encontrar una solución más pronto que tarde, sobre todo ahora que Ferrari y McLaren se han acercado tanto.

5. El "toque de atención" para Aston Martin F1 que Alonso ve positivo

Eliminado en Q1 y lejos de los puntos después de haber sido doblado dos veces. Segundo fin de semana consecutivo sin sumar puntos. Y la sensación de que el Aston Martin, en lugar de mejorar, va dando pasos hacia atrás en lugar de hacia adelante. Sin duda, Alonso no puede estar contento.

Pese a que no hay indicios positivos, debido a que el AMR24 recibió una gran cantidad de mejoras en Imola que por el momento no han funcionado, el asturiano no agacha la cabeza y aseguró tras la cita monegasca que la escudería de color verde estaba recibiendo en las últimas semanas "un toque de atención" que "para el equipo nos va a venir muy bien".

Después de un gran 2023, en el que todo fueron elogios, la cruda realidad de este 2024 podría ser clave en la maduración de un equipo muy joven, con el que Alonso ya mira al nuevo reglamento de 2026 después de renovar su contrato por varios años.

Lee las declaraciones íntegras de Alonso: Fórmula 1 Alonso: "Un toque de atención grande y al equipo nos viene muy bien"

6. Magnussen salva su primera polémica al límite de la suspensión

Kevin Magnussen fue protagonista negativo del GP de Mónaco cuando en la salida se tocó con Pérez y se vio involucrado en un triple accidente, que por fortuna para él no fue no fue investigado por la FIA.

El danés culpó al mexicano y viceversa. Sin embargo, Magnussen era quien estaba más en peligro, ya que tras sus polémicas defensas en las últimas carreras, ha llegado a los 10 puntos de sanción en el sistema de la Superlicencia y está a sólo dos puntos más de ser penalizado con no disputar una carrera de F1.

Aunque salvó su primer "match ball", hay quienes ya empiezan a pensar mal... Y es que el de Haas sería el primer piloto en la historia en alcanzar los 12 puntos en un periodo de 12 meses, algo que cuando se creó el sistema parecía prácticamente imposible, por lo que algunos rumores aseguran que la FIA intentará evitar, como buenamente pueda, añadirle esos dos puntos que marcarían un antes y un después.

7. Williams F1 suma sus primeros puntos y negocia con Sainz

Alex Albon sabía que Mónaco era uno de los circuitos en los que podía marcar la diferencia. Tras meterse en la Q3 el sábado y clasificar noveno, se pasó la carrera mirando el alerón de Tsunoda y, aunque intentó adelantarle, se terminó conformando con una novena posición que le dio a Williams sus primeros dos puntos de la temporada.

Por otro lado, mientras el equipo intenta recuperarse, Vowles se encuentra trabajando actualmente en su alineación para 2025 y es consciente de que necesitan otro piloto competitivo para ser más ambiciosos, por lo que Logan Sargeant tiene los días contados.

El pasado fin de semana se supo que Valtteri Bottas estaba en conversaciones con al equipo, pero se ha sabido que Sainz también está en la lista de deseos. Sería una hazaña nada desdeñable hacerse con los servicios del ganador de la carrera de Melbourne, y el español, a quien la opción de Audi no le convence del todo, no lo ve con malos ojos.

8. La tensión en Alpine ha tocado techo con Ocon y Gasly en guerra

Cuando Alpine unió a Esteban Ocon con Pierre Gasly el año pasado, se habló mucho de su mala relación. Ambos confiaban en que todo había quedado atrás, pero el año pasado se vivieron los primeros momentos de conflicto, sobre todo en relación con las órdenes de equipo.

Pero en Mónaco, con un desesperado e inútil intento de adelantamiento de Ocon a Gasly en vuelta 1, todo saltó por los aires. No había ninguna posibilidad y ambos coches se tocaron, con el #31 volando por unos segundos y abandonando a causa de los daños sufridos. Por fortuna para el #10, pudo seguir y sumar un punto al final de la carrera.

Bruno Famin, estaba indignado y echó espumarajos de furia al hablar con Canal+ Francia. El director de Alpine advirtió de que la acción de Ocon tendría consecuencias. En su favor, Ocon asumió toda la culpa del incidente, pero para Gasly no fue suficiente y dijo que necesitaba cambiar.

Veremos qué sucede ahora, pero el ambiente en Alpine entre sus pilotos ya es incorregible.

9. Pérez no puede permitirse más fallos con McLaren y Ferrari ahí

Si bien es cierto que Checo Pérez empezó muy bien el año, en las últimas carreras ha dado un pequeño paso atrás y, todavía más importante, ha coincidido con el paso adelante de McLaren y Ferrari, que han recortado algunos puntos a Red Bull en la clasificación de constructores, aunque éstos siguen líderes.

Sin embargo, es un hecho que la creciente oposición de los austriacos obligará a Pérez a ser más fiable y regular, ya no valdrá con conseguir buenos resultados y entre medias tener varios tropezones. Si los de Maranello y los de Woking demuestran que pueden estar ahí con rivalidad, Red Bull necesitará sumar puntos con los dos pilotos y saber que su "segunda espada" estará ahí siempre que se le necesite.

Por ello, eliminaciones en la Q1 como en Mónaco o en la Q2 como en Imola, deben empezar a desaparecer, ya que McLaren y Ferrari, más allá de estar dando pasos de gigante, cuentan con dos de las mejores alineaciones de la parrilla y Verstappen podría estar en desventaja.

Pérez también causó pérdidas económicas a Red Bull: Fórmula 1 Red Bull F1 revela el coste de los daños del accidente de Pérez en Mónaco

10. Los cambios en el límite de gastos ya provocan controversia

Los próximos cambios en el límite de gastos de la F1 se están debatiendo con los equipos y se considera la posibilidad de elevar el límite a 220 millones de dólares, frente a los 135 millones actuales, pero incluyendo una serie de detalles adicionales para controlar las directrices de gasto de capital, junto con otras exenciones actuales, pero han surgido algunas preocupaciones al respecto relacionadas con el personal de las escuderías.

Uno de estos puntos conflictivos incluye la aplicación de la baja por maternidad, que se argumenta que podría disuadir a los equipos de contratar a mujeres y la FIA ha declarado que la baja por maternidad y otras situaciones similares seguirán estando exentas. Y otra de las preocupaciones es el gasto de personal en eventos, que Horner explicó sugiriendo que las fiestas de Navidad podrían suprimirse para destinar ese dinero a mejorar el rendimiento.

Los equipos no se conformarán con cualquier cosa y una cosa está clara: los empleados no deben llevarse la peor parte de los cambios en el límite de gastos.