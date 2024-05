Leclerc se desquita ganando en Mónaco una carrera con drama y procesión

El GP de Mónaco 2024 de F1 tuvo dos actos bien diferenciados: la accidentada salida y otras 77 vueltas de 'procesión', sin que ocurriera prácticamente nada más. Sin problemas esta vez, Charles Leclerc rompió su maleficio en su casa consiguiendo su primera victoria en el Principado, además de su primer podio. Con Max Verstappen fuera del top 5, sexto, el monegasco además se acerca en el campeonato.

Detrás de Leclerc estuvo Oscar Piastri, segundo, y Carlos Sainz, tercero. El madrileño se lanzó al ataque de Piastri por la segunda plaza en la primera curva. Sin embargo, se tocó con el australiano y dañó el suelo del Ferrari, y pocos giros después no pudo hacer nada para irse largo contra las protecciones.

Ahí parecía estar acabada la carrera de Sainz, pero por detrás hubo un terrible accidente entre Sergio Pérez y los dos Haas, que dejó destrozado el Red Bull y a los tres coches en medio de la pista en Beau Rivage, en la subida hacia Massenet y Casino, lo que obligó a sacar bandera roja después de apenas una vuelta.

La repetición mostró cómo Kevin Magnussen tocó a Checo Pérez, que trompeó violentamente y se estrelló contra el muro, para después impactar contra Nico Hulkenberg.

En otro punto de la parrilla, y en la entrada al muro, Pierre Gasly y Esteban Ocon, que le intentaba pasar, se tocaron, lo que enfadó a ambos compañeros de Alpine e hizo saltar el coche de Ocon (que abandonó y además fue sancionado).

Los comisarios decidieron mantener las posiciones de la salida ya que no todos los coches habían completado el sector SC2 (faltaba Guanyu Zhou, taponado en el accidente de los Haas y Pérez), por lo que Sainz, tras los trabajos de reparación de Ferrari durante la neutralización, volvió a salir tercero, donde acabaría, por delante de Lando Norris.

Tal eran los daños en las protecciones que la carrera no se reanudó hasta las 15:44, de nuevo con salida en parado. Todos los pilotos cambiaron neumáticos para no tener que hacer parada, por lo que Russell tuvo que hacer 77 vueltas con medios y el resto, con duros. Leclerc y Piastri se mantuvieron en cabeza sin problemas, y Sainz también tercero pese a una buena arrancada de Norris. Alonso ganó posición con Ricciardo, y a partir de ahí la carrera se estabilizó.

Después de parar y mantenerse delante de Alonso, Lance Stroll sufrió un pinchazo en la rueda trasera izquierda tras tocar un muro, cayendo al fondo del pelotón.

Mercedes lanzó con Lewis Hamilton un undercut a Verstappen, pero no fue efectivo, y de hecho al no meter a George Russell, el neerlandés pudo poco a poco acercarse, aunque no logró adelantarle y se conformó con ser sexto. Hamilton, séptimo y con el punto extra por la vuelta rápida.

El top 10 lo completaron Yuki Tsunoda, Alexander Albon y Pierre Gasly, con Fernando Alonso undécimo y a mucho tiempo de los puntos, teniendo además que defenderse de Daniel Ricciardo durante casi toda la prueba y resistiendo toda la carrera con medios, como Gasly y como Russell.

Resultados de la carrera del GP de Mónaco 2024 de F1