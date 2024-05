Qué hay detrás del ritmo "más lento que el de F2" de la F1 en Mónaco

Con el hecho de que adelantar es casi imposibles en carrera, y con todos los pilotos cambiando sus neumáticos durante la bandera roja de la primera vuelta, la única esperanza de algunos pilotos de presionar al coche de delante era esperar que se abriera detrás de ellos una ventana de unos 19 segundos para tener una parada gratis en boxes, o esperar a que un coche de seguridad.

La primera posibilidad pudo haberse creado en cabeza de carrera, porque George Russell, de Mercedes, fue muy conservador para completar la carrera con neumáticos medios y cada vez se alejaba más del McLaren de Lando Norris, cuarto clasificado.

Pero Ferrari comprendió el peligro, así que ordenó a Charles Leclerc que aprovechara su inexpugnable posición en pista como líder para imponer un ritmo muy conservador.

Eso hizo que Leclerc frenase a Oscar Piastri y a su vez Carlos Sainz a Norris, para que la diferencia entre Norris y Russell se mantuviese siempre por debajo de los 19 segundos. Al final, el británico de McLaren sólo tuvo una mínima y arriesgada oportunidad de entrar en boxes, que no aprovechó.

Esa táctica también complicó las cosas a Leclerc, en su intento de conseguir su primera victoria en casa. Al estar tan lejos de su ritmo real, haciendo vueltas más similares a las de la Fórmula 2, fue difícil para él encontrar un ritmo cómodo y saber dónde estaban los límites. Fue una gran distracción.

"Teníamos un hueco con Russell que no queríamos abrir demasiado", explicó Leclerc. "Iba tan lento a mitad de carrera que si de repente tienes que empezar a apretar, entonces no sabes muy bien dónde frenar y ahí es donde pueden llegar los errores".

"Así que sólo quería coger el ritmo y empezar a apretar un poco más. Pero, obviamente, el equipo me decía: más despacio, más despacio, más despacio", explicó.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

El segundo clasificado, Piastri, se mostró frustrado por el ritmo de la carrera, que llegó a ser de 1:20 cuando en clasificación rodaron en 1:10, y lo describió como "más lentos que los Fórmula 2".

Aunque sólo las dos primeras vueltas de Leclerc, con mucho combustible, fueron realmente a ritmo de F2, quedaron en evidencia lo lejos del límite que estaban los líderes. Los daños de Piastri, que supuestamente le costaron 0.250s, resultaron ser irrelevantes.

Pero esa táctica no sólo se hizo en cabeza de carrera, sino que también se repitió en otros lugares, con Yuki Tsunoda pilotando extremadamente lento para protegerse de un undercut de Pierre Gasly, que iba décimo. Al igual que Leclerc, el japonés de RB no era exactamente un fan de conducir así, pero también siguió las instrucciones de su equipo.

"Tengo que respetar siempre la estrategia que hemos planeado", explicó Tsunoda. "A veces he tenido que reducir la velocidad para asegurarme de que los coches de detrás no hicieran ninguna parada en boxes o para asegurarme de que no pudieran hacernos un undercut".

"Eso fue frustrante como piloto, sobre todo cuando sabes que hay mucho más ritmo. Pero tenemos que atenernos a lo que dice el equipo. No es una buena sensación, pero lo hablamos antes de la carrera y en realidad estoy contento con lo que he hecho y con no ser demasiado agresivo con los neumáticos", dijo.

Alexander Albon explicó lo irritantemente lento que era el ritmo de Tsunoda, con el japonés que llegó a perder más de 45 segundos respecto al Mercedes de Lewis Hamilton que iba por delante, algo que éste aprovechó para intentar un infructuoso undercut a Max Verstappen.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, Alex Albon, Williams FW46 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

El de Williams dijo que podría haber cambiado su coche por una Vespa y aún así seguirle el ritmo.

"Es molesto porque tenía mucho ritmo... Estoy contento de gestionar, pero no necesitamos gestionar tanto. Llevaba tan poco ritmo que yo pensaba que podría salir y conducir con mi Vespa. Era tan lento. Tan doloroso".

"En realidad, es difícil mantener la concentración cuando vas tan despacio porque ni siquiera estás cerca de nada. No estás cerca de ningún límite", explicó.

Al final de la carrera, RB aprobó a Tsunoda rodar a su propio ritmo en las últimas vueltas, algo que el piloto japonés aprovechó con entusiasmo tras una carrera de aburrimiento.

Tsunoda pasó de rodar en tiempos entre 1m18s y 1m20s, a rodar en 1m15.4s, 1m14.9s, 1m15.2s y 1m14.7s.

"Al final de la carrera se le fue la olla", comentó Albon entre risas. "Yo pensaba, ¡ya podríamos haber hecho esto todo el tiempo! Pero decidió no hacerlo...".

Aunque el sábado la clasificación fue un espectáculo emocionante y el domingo finalmente se completó el arco de redención de Leclerc en Mónaco, la forma en que lo logró es mucho más olvidable. Pero después de dos poles que se convirtieron en angustia, será la menor de sus preocupaciones.

