Red Bull F1 revela el coste de los daños del accidente de Pérez en Mónaco

El inicio de la carrera del Gran Premio de Mónaco 2024 de Fórmula 1 tuvo un fuerte accidente en el que Sergio Pérez, Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg estuvieron involucrados, con los tres fuera de combate. El mexicano estaba por delante, pero el danés trató de superarlo gracias a un estrecho hueco que se abrió a la derecha, pero ambos se tocaron y se fueron directos contra el muro, con la mala suerte para el alemán de que salieron rebotados y le causaron daños irreparables.

Así fue el accidente de Sergio Pérez en Mónaco: Fórmula 1 Vídeo: ¡Bandera roja! Fuerte accidente de Pérez y los Haas F1 en Mónaco

Aunque había opiniones dispares entre los protagonistas, con el piloto de Red Bull sorprendido porque la FIA no investigó el caso, y con el de Haas asegurando que "no podía desaparecer", se le preguntó al asesor de los de Milton Keynes, Helmut Marko, quien estuvo en la línea del de Guadalajara porque no hubo ninguna sanción.

"Es otro accidente en el que estuvo involucrado Magnussen. Hay que verlo bien en las repeticiones, gracias a Dios, acabó bien, pero fue una situación muy crítica", dijo a los micrófonos de Sky Sports Germany, antes de intentar evitar decir explícitamente que estaba sorprendido por salir sin un castigo de los comisarios. "Me sorprendió lo rápido que dejaron atrás el incidente".

Al austriaco se le insistió en si era necesario volver a investigar al choque, y cree que no, pero se mostró preocupado por el coste de los daños en el RB20: "No, son decisiones en las que difícilmente se puede influir, pero, en primer lugar, era peligroso, y en segundo, los daños son de dos o tres millones, y eso es un gran hándicap para nosotros con la normativa del límite presupuestario".

Sobre si tenía alguna conclusión del fin de semana en el Gran Premio de Mónaco 2024 de Fórmula 1, Helmut Marko indicó que no fue la cita más divertida en la que estuvo, y propuso algún cambio para animar todo en el futuro: "Hay que marcarlo, es una pena. Hay un gran ambiente, y luego es una carrera aburrida en la que todo es táctica, quizá deberían idear algo para adaptar la pista en alguna parte, para que haya una oportunidad de adelantamiento en algún sitio".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!