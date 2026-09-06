Puntos de penalización: cuántos tiene cada piloto de F1 y qué son

¿Qué son los puntos de penalización de la superlicencia de los pilotos de F1?

Los llamados "puntos de penalización" juegan un papel importante en la Fórmula 1. Además de las sanciones que los pilotos cumplen en carrera, pueden recibir puntos de sanción por una serie de infracciones graves y si acumulan 12 en un periodo de doce meses, se les inhabilita para poder disputar una carrera.

El sistema fue introducido con el objetivo de poner un límite a los pilotos más problemáticos. El primero en ser expulsado de una carrera fue Romain Grosjean, tras el accidente que provocó en 2012 en la primera curva de Spa-Francorchamps.

La acumulación de puntos que obliga a un piloto a perderse una carrera puede deberse a varias acciones diferentes, como colisiones en carrera, ganar ventaja fuera de pista, ignorar banderas amarillas, etc. Eso sí, desde su introducción, ningún piloto había alcanzado los 12 puntos hasta que Magnussen los alcanzó en el GP de Italia 2024, lo que le impidió disputar el GP de Azerbaiyán.

En estos momentos, no hay ningún piloto en riesgo de perderse una carrera. Franco Colapinto es el piloto con más puntos de superlicencia, con 4, pero aún está lejos de los 12.

Puntos de penalización de la superlicencia de los pilotos de F1 en 2026

¿Cuándo pueden los comisarios sancionar con puntos de la superlicencia a los pilotos de F1?

Siempre que se imponga una sanción que entre en margen del Código Deportivo Internacional o el Artículo 38.3, los comisarios de la Fórmula 1 pueden penalizar con puntos de la superlicencia a los pilotos. Las alternativas más leves a los puntos de sanción son las reprimendas.

Como se ha mencionado anteriormente, los puntos de penalización permanecen en la superlicencia durante doce meses, y vencen una vez que se cumple ese mismo periodo.

Razón y fecha de caducidad de los puntos de penalización actuales en F1

Piloto Puntos totales Puntos Carrera Causa Caducan en Verstappen 0 0 Norris 0 0 Bortoleto 2 2 Las Vegas Colisión 22.11.2026 Hadjar 0 Gasly 0 Antonelli 0 Alonso 0 Leclerc 0 Stroll 5 2 1 Austin Abu Dhabi Colisión Cambios de dirección 18.10.2026 07.12.2026 Albon 2 2 Azerbaiyán Colisión 21.09.2026 Hülkenberg 0 Lawson 3 1 1 1 Brasil Abu Dhabi Zandvoort Colisión Conducción peligrosa Ignorar banderas amarillas 09.11.2026 07.12.2026 23.08.2026 2 2 Zandvoort Adelantar bajo doble amarilla 23.08.2027 Ocon 1 1 Hungría Alejarse del SC 07.09.2026 Colapinto 4 1 2 1 Barcelona Zandvoort Zandvoort Ignorar banderas amarillas Adelantar bajo doble amarilla Ignorar banderas amarillas 14.06.2027 23.08.2027 23.08.2027 Hamilton 3 1 Brasil Colisión 09.11.2026 Sainz 2 2 Austin Colisión 19.10.2026 Russell 0 0 Piastri 2 2 Sao Paulo Colisión 09.11.2026 Bearman 2 1 1 Brasil Abu Dhabi Conducción peligrosa Cambiar de dirección 09.11.2026 07.12.2026 Pérez 0 0 Bottas 0 0 Pilotos que no son titulares en la F1 2026: Tsunoda 3 2 1 Brasil Abu Dhabi Colisión Cambios de dirección 09.11.2026 07.12.2026

Los 12 puntos que hicieron que Magnussen fuera castigado sin correr fueron dos en el GP de Arabia Saudí 2024 "por provocar una colisión", dos en el GP de China 2024 "por provocar una colisión", tres en el GP de Miami 2024 por lograr "múltiples ventajas yendo por fuera de pista", dos en el GP de Miami 2024 "por provocar una colisión" y otros dos en el GP de Italia 2024 "por provocar una colisión".

Resumen de las reprimendas de la Fórmula 1 2026

Además de los puntos de penalización, las advertencias, las llamadas reprimendas, también pueden convertirse en un problema y dar lugar a una sanción.

Según el Artículo 18.2 del Reglamento Deportivo, eso ocurre si un piloto acumula cinco reprimendas en la misma temporada. Eso conlleva una penalización de diez puestos en la parrilla de salida. Si la infracción se produce durante una carrera, la penalización se aplica al siguiente evento en el que participe el piloto.

Sin embargo, hay una condición: cuatro de las cinco reprimendas deben ser por una infracción en carrera. Al final de la temporada, se eliminan todas las reprimendas.

Piloto Reprimendas Gran Premio Causa Russell

1 Australia Colisión en el pitlane Albon 2 China Italia Práctica de salida Ignorar banderas amarillas Hulkenberg

2 Canadá Bélgica Práctica de salida

Ignorar banderas amarillas Lawson

1 Canadá Práctica de salida Pérez

3 Mónaco Canadá Italia Práctica de salida Bloquear a un rival Infracción en la práctica de salida Antonelli

1 Barcelona Conducción errática Hamilton

1 Silverstone Ignorar banderas amarillas Sainz

1 Bélgica Cruzar la línea blanca del pitlane Bortoleto 1 Zandvoort Salir del pit lane con el semáforo en rojo Bearman

1 Zandvoort Salir del pit lane con el semáforo en rojo

Colapinto

1 Italia Infracción en la práctica de salida

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