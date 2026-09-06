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Puntos de penalización: cuántos tiene cada piloto de F1 y qué son

¿Qué son los puntos de penalización de la superlicencia de los pilotos de F1? ¿Cuántos puntos tiene cada uno y cuándo caducan? Toda la información, aquí.

Juanjo Sáez Jose Carlos de Celis
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, se tocan en la salida provocando el accidente del mexicano.

¿Qué son los puntos de penalización de la superlicencia de los pilotos de F1?

Los llamados "puntos de penalización" juegan un papel importante en la Fórmula 1. Además de las sanciones que los pilotos cumplen en carrera, pueden recibir puntos de sanción por una serie de infracciones graves y si acumulan 12 en un periodo de doce meses, se les inhabilita para poder disputar una carrera.

El sistema fue introducido con el objetivo de poner un límite a los pilotos más problemáticos. El primero en ser expulsado de una carrera fue Romain Grosjean, tras el accidente que provocó en 2012 en la primera curva de Spa-Francorchamps.

La acumulación de puntos que obliga a un piloto a perderse una carrera puede deberse a varias acciones diferentes, como colisiones en carrera, ganar ventaja fuera de pista, ignorar banderas amarillas, etc. Eso sí, desde su introducción, ningún piloto había alcanzado los 12 puntos hasta que Magnussen los alcanzó en el GP de Italia 2024, lo que le impidió disputar el GP de Azerbaiyán.

En estos momentos, no hay ningún piloto en riesgo de perderse una carrera. Franco Colapinto es el piloto con más puntos de superlicencia, con 4, pero aún está lejos de los 12.

Puntos de penalización de la superlicencia de los pilotos de F1 en 2026

Puntos
 Piloto Equipo 2026
 Próxima recuperación
12      
10      
8      

 

4

 

Argentina Franco Colapinto

France Alpine

14.06.2027 (1)
3

Canada Lance Stroll

 

Japan Yuki Tsunoda

 

New Zealand Liam Lawson

United Kingdom Aston Martin

 

Italy Racing Bulls

 

Italy Racing Bulls

18.10.2026 (2)

 

 09.11.2026 (3)

 

09.11.2026 (1)
2

Spain Carlos Sainz

 

Thailand Alex Albon

 

Brazil Gabriel Bortoleto

 

Australia Oscar Piastri

 

United Kingdom Arvid Lindblad

 

United Kingdom Oliver Bearman

United Kingdom Williams

 

United Kingdom Williams

 

Switzerland Sauber

 

United Kingdom McLaren

 

Italy Racing Bulls

 

United States Haas

19.10.2026 (2)

 

21.09.2026 (2)

 

22.11.2026 (2)

 

 09.11.2026 (2)

 

23.08.2027 (2)

 

09.11.2026 (1)
1

 

United Kingdom Lewis Hamilton

 

Italy Ferrari

 09.11.2026 (1)
0

United Kingdom Lando Norris

 

United Kingdom George Russell

 

France Isack Hadjar

 

Spain Fernando Alonso

 

Germany Nico Hulkenberg

 

Mexico Sergio Pérez

 

Finland Valtteri Bottas

 

Netherlands Max Verstappen

 

Monaco Charles Leclerc

 

France Pierre Gasly 

 

Italy Kimi Antonelli

 

France Esteban Ocon

United Kingdom McLaren

 

Germany Mercedes

 

Italy Red Bull

 

United Kingdom Aston Martin

 

Switzerland Sauber 

 

United States Cadillac

 

United States Cadillac

 

Austria Red Bull

 

Italy Ferrari

 

France Alpine

 

Germany Mercedes

 

United States Haas

 -

¿Cuándo pueden los comisarios sancionar con puntos de la superlicencia a los pilotos de F1?

Siempre que se imponga una sanción que entre en margen del Código Deportivo Internacional o el Artículo 38.3, los comisarios de la Fórmula 1 pueden penalizar con puntos de la superlicencia a los pilotos. Las alternativas más leves a los puntos de sanción son las reprimendas.

Como se ha mencionado anteriormente, los puntos de penalización permanecen en la superlicencia durante doce meses, y vencen una vez que se cumple ese mismo periodo.

Razón y fecha de caducidad de los puntos de penalización actuales en F1

Piloto Puntos totales Puntos Carrera Causa Caducan en

NetherlandsVerstappen

0

0

      

United Kingdom Norris

 0 0      

Brazil Bortoleto

 2 2 Las Vegas Colisión 22.11.2026

France Hadjar

 0        

France Gasly

 0

 

      

Italy Antonelli

 

0

 

 

      

Spain Alonso

 0        

Monaco Leclerc

 0        

Canada Stroll

 

 

5

 

 

2

 

1

Austin

 

Abu Dhabi

Colisión

 

Cambios de dirección

18.10.2026

 

07.12.2026

Thailand Albon

 2

2

Azerbaiyán

Colisión

21.09.2026

Germany Hülkenberg

 0        

New Zealand Lawson

3

1

 

1

 

 

1

Brasil

 

Abu Dhabi

 

 

Zandvoort

 

Colisión

 

Conducción peligrosa

 

Ignorar banderas amarillas

 

09.11.2026

 

07.12.2026

 

 

23.08.2026

2

2

Zandvoort

Adelantar bajo doble amarilla

23.08.2027

France Ocon

 1 1 Hungría Alejarse del SC 07.09.2026

Argentina Colapinto

 

4

1

 

2

 

 

1

Barcelona

 

Zandvoort

 

 

Zandvoort

Ignorar banderas amarillas

Adelantar bajo doble amarilla

 

Ignorar banderas amarillas

14.06.2027

 

 

23.08.2027

 

 

23.08.2027

United Kingdom Hamilton

 3

1

Brasil

Colisión

09.11.2026

Spain Sainz

 2

2

Austin

Colisión

19.10.2026

United Kingdom Russell

 0 0      

Australia Piastri

 2 2

Sao Paulo

Colisión

 

09.11.2026

 

United Kingdom Bearman

2

1

 

1

Brasil

 

Abu Dhabi

 

Conducción peligrosa

 

Cambiar de dirección

09.11.2026

 

 

07.12.2026

 Pérez

0

0

 

 

 

 Bottas

0

0

 

 

 
Pilotos que no son titulares en la F1 2026:

Japan Tsunoda

 3

2

 

1

Brasil

 

Abu Dhabi

 

Colisión

 

Cambios de dirección

09.11.2026

 

07.12.2026

Los 12 puntos que hicieron que Magnussen fuera castigado sin correr fueron dos en el GP de Arabia Saudí 2024 "por provocar una colisión", dos en el GP de China 2024 "por provocar una colisión", tres en el GP de Miami 2024 por lograr "múltiples ventajas yendo por fuera de pista", dos en el GP de Miami 2024 "por provocar una colisión" y otros dos en el GP de Italia 2024 "por provocar una colisión".

Resumen de las reprimendas de la Fórmula 1 2026

Además de los puntos de penalización, las advertencias, las llamadas reprimendas, también pueden convertirse en un problema y dar lugar a una sanción.

Según el Artículo 18.2 del Reglamento Deportivo, eso ocurre si un piloto acumula cinco reprimendas en la misma temporada. Eso conlleva una penalización de diez puestos en la parrilla de salida. Si la infracción se produce durante una carrera, la penalización se aplica al siguiente evento en el que participe el piloto.

Sin embargo, hay una condición: cuatro de las cinco reprimendas deben ser por una infracción en carrera. Al final de la temporada, se eliminan todas las reprimendas.

Piloto Reprimendas Gran Premio Causa

Reino Unido Russell

 1 Australia Australia Colisión en el pitlane

Thailand Albon 

 2

China China

Italy Italia

Práctica de salida

Ignorar banderas amarillas

Germany Hulkenberg

 2

Canada Canadá

Belgium Bélgica

Práctica de salida

Ignorar banderas amarillas

New Zealand Lawson

 1 Canada Canadá Práctica de salida

 Pérez

 3

Monaco Mónaco

Canada Canadá

Italy Italia

Práctica de salida

Bloquear a un rival

Infracción en la práctica de salida

Italy Antonelli

 1 Spain Barcelona Conducción errática

United Kingdom Hamilton

 1 United Kingdom Silverstone Ignorar banderas amarillas

Spain Sainz

 1 Belgium Bélgica Cruzar la línea blanca del pitlane

Brazil Bortoleto

 1 Netherlands Zandvoort Salir del pit lane con el semáforo en rojo

United Kingdom Bearman

 1 Netherlands Zandvoort Salir del pit lane con el semáforo en rojo

Argentina Colapinto

 1 Italy Italia Infracción en la práctica de salida

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