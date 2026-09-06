Puntos de penalización: cuántos tiene cada piloto de F1 y qué son
¿Qué son los puntos de penalización de la superlicencia de los pilotos de F1? ¿Cuántos puntos tiene cada uno y cuándo caducan? Toda la información, aquí.
¿Qué son los puntos de penalización de la superlicencia de los pilotos de F1?
Los llamados "puntos de penalización" juegan un papel importante en la Fórmula 1. Además de las sanciones que los pilotos cumplen en carrera, pueden recibir puntos de sanción por una serie de infracciones graves y si acumulan 12 en un periodo de doce meses, se les inhabilita para poder disputar una carrera.
El sistema fue introducido con el objetivo de poner un límite a los pilotos más problemáticos. El primero en ser expulsado de una carrera fue Romain Grosjean, tras el accidente que provocó en 2012 en la primera curva de Spa-Francorchamps.
La acumulación de puntos que obliga a un piloto a perderse una carrera puede deberse a varias acciones diferentes, como colisiones en carrera, ganar ventaja fuera de pista, ignorar banderas amarillas, etc. Eso sí, desde su introducción, ningún piloto había alcanzado los 12 puntos hasta que Magnussen los alcanzó en el GP de Italia 2024, lo que le impidió disputar el GP de Azerbaiyán.
En estos momentos, no hay ningún piloto en riesgo de perderse una carrera. Franco Colapinto es el piloto con más puntos de superlicencia, con 4, pero aún está lejos de los 12.
Puntos de penalización de la superlicencia de los pilotos de F1 en 2026
|Puntos
|Piloto
|Equipo 2026
|Próxima recuperación
|12
|10
|8
|
4
|
Franco Colapinto
|
14.06.2027 (1)
|3
|
|
|
18.10.2026 (2)
09.11.2026 (3)
09.11.2026 (1)
|2
|
Gabriel Bortoleto
|
Williams
Sauber
Racing Bulls
Haas
|
19.10.2026 (2)
21.09.2026 (2)
22.11.2026 (2)
09.11.2026 (2)
23.08.2027 (2)
09.11.2026 (1)
|1
|
|09.11.2026 (1)
|0
|
|
McLaren
Mercedes
Aston Martin
Sauber
Cadillac
Red Bull
Ferrari
Alpine
Haas
|-
¿Cuándo pueden los comisarios sancionar con puntos de la superlicencia a los pilotos de F1?
Siempre que se imponga una sanción que entre en margen del Código Deportivo Internacional o el Artículo 38.3, los comisarios de la Fórmula 1 pueden penalizar con puntos de la superlicencia a los pilotos. Las alternativas más leves a los puntos de sanción son las reprimendas.
Como se ha mencionado anteriormente, los puntos de penalización permanecen en la superlicencia durante doce meses, y vencen una vez que se cumple ese mismo periodo.
Razón y fecha de caducidad de los puntos de penalización actuales en F1
|Piloto
|Puntos totales
|Puntos
|Carrera
|Causa
|Caducan en
|
Verstappen
|
0
|
0
|
Norris
|0
|0
|
Bortoleto
|2
|2
|Las Vegas
|Colisión
|22.11.2026
|
Hadjar
|0
|
Gasly
|0
|
|
Antonelli
|
0
|
|
Alonso
|0
|
Leclerc
|0
|
Stroll
|
5
|
2
1
|
Austin
Abu Dhabi
|
Cambios de dirección
|
18.10.2026
07.12.2026
|
Albon
|2
|
2
|
Azerbaiyán
|
Colisión
|
21.09.2026
|
Hülkenberg
|0
|
Lawson
|
3
|
1
1
1
|
Brasil
Abu Dhabi
Zandvoort
|
Colisión
Conducción peligrosa
Ignorar banderas amarillas
|
09.11.2026
07.12.2026
23.08.2026
|
|
2
|
2
|
Zandvoort
|
Adelantar bajo doble amarilla
|
23.08.2027
|
Ocon
|1
|1
|Hungría
|Alejarse del SC
|07.09.2026
|
Colapinto
|
4
|
1
2
1
|
Barcelona
Zandvoort
Zandvoort
|
Adelantar bajo doble amarilla
Ignorar banderas amarillas
|
14.06.2027
23.08.2027
23.08.2027
|
Hamilton
|3
|
1
|
Brasil
|
Colisión
|
09.11.2026
|
Sainz
|2
|
2
|
Austin
|
19.10.2026
|
Russell
|0
|0
|
Piastri
|2
|2
|
Sao Paulo
|
Colisión
|
09.11.2026
|
Bearman
|
2
|
1
1
|
Brasil
Abu Dhabi
|
Conducción peligrosa
Cambiar de dirección
|
09.11.2026
07.12.2026
|
|
0
|
0
|
|
|
|
Bottas
|
0
|
0
|
|
|
|Pilotos que no son titulares en la F1 2026:
|
Tsunoda
|3
|
2
1
|
Brasil
Abu Dhabi
|
Colisión
Cambios de dirección
|
09.11.2026
07.12.2026
Los 12 puntos que hicieron que Magnussen fuera castigado sin correr fueron dos en el GP de Arabia Saudí 2024 "por provocar una colisión", dos en el GP de China 2024 "por provocar una colisión", tres en el GP de Miami 2024 por lograr "múltiples ventajas yendo por fuera de pista", dos en el GP de Miami 2024 "por provocar una colisión" y otros dos en el GP de Italia 2024 "por provocar una colisión".
Resumen de las reprimendas de la Fórmula 1 2026
Además de los puntos de penalización, las advertencias, las llamadas reprimendas, también pueden convertirse en un problema y dar lugar a una sanción.
Según el Artículo 18.2 del Reglamento Deportivo, eso ocurre si un piloto acumula cinco reprimendas en la misma temporada. Eso conlleva una penalización de diez puestos en la parrilla de salida. Si la infracción se produce durante una carrera, la penalización se aplica al siguiente evento en el que participe el piloto.
Sin embargo, hay una condición: cuatro de las cinco reprimendas deben ser por una infracción en carrera. Al final de la temporada, se eliminan todas las reprimendas.
|Piloto
|Reprimendas
|Gran Premio
|Causa
|
Russell
|1
|Australia
|Colisión en el pitlane
|
Albon
|2
|
China
Italia
|
Práctica de salida
Ignorar banderas amarillas
|
Hulkenberg
|2
|
Canadá
Bélgica
|
Práctica de salida
Ignorar banderas amarillas
|
Lawson
|1
|Canadá
|Práctica de salida
|
Pérez
|3
|
Mónaco
Canadá
Italia
|
Práctica de salida
Bloquear a un rival
Infracción en la práctica de salida
|
Antonelli
|1
|Barcelona
|Conducción errática
|
Hamilton
|1
|Silverstone
|Ignorar banderas amarillas
|
Sainz
|1
|Bélgica
|Cruzar la línea blanca del pitlane
|
Bortoleto
|1
|Zandvoort
|Salir del pit lane con el semáforo en rojo
|
Bearman
|1
|Zandvoort
|Salir del pit lane con el semáforo en rojo
|
Colapinto
|1
|Italia
|Infracción en la práctica de salida
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