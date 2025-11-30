Cuándo fue la última pole de cada piloto de F1

Ganar una carrera es por supuesto la mayor recompensa de cada fin de semana de Fórmula 1, pero hay otra sesión muy importante que te facilita esa victoria dominical; la clasificación. Por ello, conseguir la pole position también es uno de los principales objetivos de los pilotos en cada gran premio, especialmente en circuitos en los es complicado adelantar.

A lo largo de los más de 70 años de historia del Gran Circo, un total de 107 pilotos han conseguido ser los más rápidos en al menos una ocasión en una sesión clasificatoria. De esos 107, sólo 10 forman parte actualmente de la parrilla de la Fórmula 1.

Sin embargo, algunos de ellos consiguieron su última pole hace ya muchos años, mientras que otros luchan por ella prácticamente cada fin de semana a día de hoy.

¿Cuánto hace de la última pole de los pilotos de la F1 2025?

*Los grandes premios no disputadas por un piloto no cuentan para la estadística

Si bien esta temporada está habiendo un equipo dominador como es McLaren, la escudería de color papaya ha tenido mucha más rivalidad los sábados, aunque en los últimos 4 grandes premios se han llevado el mejor tiempo de la Qualy. El último fue Oscar Piastri en Qatar, rompiendo una racha de siete GP sin lograr la pole

Los siguientes en la lista sonLando Norris (un GP) Max Verstappen, que lleva cuatro GP sin conseguir ser el más rápido en la clasificación, George Russell (cinco) y Charles Leclerc (nueve).

Carlos Sainz, sin embargo, ya hace 27 grandes premios que no consigue la pole (GP de México 2024), mientras que Lewis Hamilton lo hizo por última vez en el GP de Hungría 2023, hace 58 carreras.

Hay tres pilotos que superan las 100 carreras sin ser el más rápido en una sesión clasificatoria: Lance Stroll (116 grandes premios; GP de Turquía 2020), Nico Hulkenberg (235 grandes premios; GP de Brasil 2010) y Fernando Alonso (239 grandes premios; GP de Alemania 2012).

Max Verstappen, Red Bull Racing recibe el premio de la pole de manos de José Mourinho Foto de: Red Bull Content Pool