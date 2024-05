Alonso pide cambiar la regla de neumáticos con bandera roja en F1

Bien podría decirse que la carrera del GP de Mónaco 2024 de F1 acabó tras la bandera a roja después del accidente de la primera vuelta. Esa neutralización permitió que los equipos y pilotos aprovecharan el reglamento para cambiar de neumáticos, y todos pusieron el compuesto contrario al que habían elegido para la primera salida para no tener que parar.

Así fue el accidente que provocó la bandera roja: Fórmula 1 Vídeo: ¡Bandera roja! Fuerte accidente de Pérez y los Haas F1 en Mónaco

Finalmente la mayoría lo logró, incluso los pilotos que tuvieron que hacer 77 vueltas con el compuesto medio, y poco o nada cambió. Sin la posibilidad de jugar con la estrategia (del top 10 únicamente pararon Lewis Hamilton intentando un undercut y Max Verstappen para protegarse), faltó picante, y Alonso habló de ello en su encuentro con los medios.

El bicampeón cree que la naturaleza de la carrera, sin la estrategia en boxes después del cambio de gomas durante la bandera roja, debería plantear una vez más el debate sobre poder cambiar de neumáticos en el pitlane con la prueba detenida.

Y aseguró claramente que eso quitó "el único punto de interés" que hay en Mónaco: "Quiero decir, en Mónaco siempre va a ser difícil disfrutar de un gran espectáculo en Mónaco, pero cuando hay una bandera roja, entonces cambias los neumáticos y vas hasta el final, el único punto de interés en una carrera de Mónaco son las paradas en boxes que tienes que hacer".

"Si quitas esa emoción de una parada en boxes, entonces se convierte en nada", consideró Fernando Alonso, que continuó: "Quizá reabre las conversaciones de cuando hay bandera roja, no cambiar neumáticos o estar obligado a montar el mismo neumático o algo, porque si no, hay ciertas ocasiones que la carrera se ve comprometida".

El asunto del cambio de neumáticos durante bandera roja ya ha estado otras veces sobre la mesa, porque en general ninguno de los protagonistas lo ve una medida justa. Cuando Motorsport.com le preguntó a Alonso por qué siendo un asunto que se ha mencionado en más ocasiones no se ha cambiado aún, el bicampeón dijo: "No sé. Hay muchas cosas que no han cambiado, probablemente porque no escuchan a los pilotos".

Esa regla, considera Alonso, perjudicó especialmente a Aston Martin Racing, porque él había empezado con duros y su cambio fue a medios mientras que otros hicieron lo contrario: "En general, tuvimos un poco de mala suerte. Los pilotos que salieron con neumáticos medios tuvieron una suerte increíble. Cuando pusieron el neumático duro, podían llegar hasta el final, fue una oportunidad mágica para ellos".

Entre otros, los cuatro primeros se beneficiaron de esa bandera roja: Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz y Lando Norris habían salido con medios, y no tener que hacer pitstop les permitió mantener esa posición con neumáticos duros hasta el final.