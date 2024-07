Las 10 cosas que aprendimos en el GP de Austria 2024 de F1

La carrera del Gran Premio de Austria 2024 de Fórmula 1 dio un giro radical tras el accidente de Max Verstappen y Lando Norris, lo que le dio una inesperada victoria a George Russell en el circuito del Red Bull Ring. El incidente entre los líderes provocó que se sucedieran las reacciones, y muchos recordaron el duelo que el mismo neerlandés protagonizó en 2021 con Lewis Hamilton.

Aunque el fin de semana no solo fue eso, sino que también hubo muchas más cosas, y en Motorsport.com te traemos las diez que aprendimos.

1. Max Verstappen sigue con la misma mentalidad que en F1 2021

Todo parecía indicar que Max Verstappen iba a sumar una nueva victoria en la carrera del Gran Premio de Austria 2024 de Fórmula 1, pero una mala parada en boxes final, sumado a la velocidad de Lando Norris, provocó que se batieran en un duelo fratricida. Ambos fueron al límite, hasta que se tocaron y todos recordaron la temporada 2021 en la que el neerlandés batalló contra Lewis Hamilton y en donde se vieron varios accidentes.

A pesar de que muchos pensaban que el holandés estaba más tranquilo después de cosechar tres títulos mundiales e ir encaminado hacia el cuarto, en comparación con ese año en el que aún no tenía ninguno y debía arriesgar más, se demostró que el de Red Bull va al máximo en cada acción. Incluso llegó a defenderse y aseguró que no fue agresivo en ningún momento en su lucha, algo que queda en el aire tras su sanción de diez segundos, algo que en el pasado habría quedado impune.

Lo que dijo Max Verstappen: Fórmula 1 Verstappen niega moverse en la frenada en su accidente con Norris

2. Lando Norris no se asusta si debe pelear contra Max Verstappen

A pesar de que Max Verstappen presentó una dura defensa, Lando Norris no se dio por vencido, ni siquiera se achantó cuando el neerlandés le llevó a ir por fuera de la pista. Ambos se tocaron y perdieron la victoria, aunque gracias a ese duelo se pudo ver que el británico no cederá ni un milímetro cuando se trate de una primera posición, también porque no tiene nada que perder en la clasificación del mundial, en donde es segundo.

El de McLaren no tendrá problemas en volver a ir al máximo en cualquier otro gran premio con tal de darle una alegría a la gente de Woking. No obstante, queda por ver si, de ser verdad de que tiene el monoplaza más rápido de la parrilla como muchos aseguran en el paddock, podrá pelear más a menudo y dar el estoque final en el momento justo.

Las declaraciones de Lando Norris: Fórmula 1 Norris tacha a Verstappen de "imprudente" y pone en duda su amistad

3. Mercedes F1 se encuentra con su objetivo final

Después del inesperado accidente entre Max Verstappen y Lando Norris, fue George Russell el gran afortunado, ya que se llevó la victoria del Gran Premio de Austria 2024 de Fórmula 1. El objetivo de Mercedes siempre fue volver a la senda de los triunfos, y la primera posición del británico, a pesar de que llegó con suerte, no se debe desestimar, porque eran ellos los perseguidores, no como en 2023 cuando lo era Aston Martin cuando fallaban por arriba.

Una radio que casi le cuesta caro al equipo con Toto Wolff de por medio, y un Virtual Safety Car que le permitió enfriar las gomas, sumado a que el W15 ya está en condiciones de pelear por los podios con las últimas mejoras, hace que en Brackley ya puedan soñar con lo que tanto dijeron durante todos estos meses.

Lo que pasó con Toto Wolff y George Russell: Fórmula 1 La radio de Wolff en Austria fue lo "más tonto" que hizo en Mercedes F1

4. Aston Martin F1 se hunde, aunque la esperanza continúa

Mientras que unos avanzan, otros van marcha atrás, como Aston Martin, quienes empezaron el año como los cuartos, pero ya van por la quinta plaza, y en una dinámica descendente en la que están más cerca de la zona baja que de los líderes. No sumar con ninguno de sus dos pilotos en el fin de semana del Gran Premio de Austria no es un buen augurio y, bien sea por las características de la pista o no, hasta que no actualicen el AMR24, seguirán sufriendo.

Fernando Alonso no pierde la "fe" en la escudería de Silverstone, que sigue trabajando en su fábrica para poder llegar al Gran Premio de Hungría con una buena mejora que les ponga de nuevo en esas posibilidades de luchar por podios, como sucedió en 2023. Sin embargo, para ello deberán pasar por encima de Mercedes y Ferrari, mientras que Red Bull y McLaren ya parecen inalcanzables.

La fe de Fernando Alonso: Fórmula 1 Alonso tiene "fe" en Aston Martin F1 y en poder "cambiar las cosas"

5. El futuro de Carlos Sainz sigue en el aire para la F1 2025

Algunos todavía se siguen preguntando si Carlos Sainz firmó ya algún contrato para la temporada 2025 de Fórmula 1, pero el español aún no dio información al respecto. Parecía que Williams estaba en la cabeza de la carrera para hacerse con los servicios del madrileño después de que Audi se fuera de la apuesta, pero ahora es Alpine quien se une a la lista de opciones.

El español aseguró varias veces que no tardará en resolver su futuro, y todos sus aficionados esperan al comunicado oficial. Sin embargo, no parece que su destino sea Mercedes, quienes se centran más en seducir a Max Verstappen a pesar de que el neerlandés reafirmó que seguirá con Red Bull durante el próximo año.

¿Y el futuro de Carlos Sainz?: Fórmula 1 Se complica la llegada de Sainz a Williams F1, que ya negocia con otros pilotos

6. La grava llega para evitar los límites de pista en la F1

Después de la polémica en el Gran Premio de Austria 2023 de Fórmula 1, en donde varios pilotos acabaron perdieron posiciones por las sanciones que se impusieron horas después de la carrera por exceder los límites de pista, la FIA decidió actuar, y añadieron grava a la salida de algunas curvas para castigar a los que trataban de ir al máximo.

Eso acabó siendo la solución, porque a pesar de que algunos sí tuvieron una penalización, como Lando Norris, la gran mayoría perdió tiempo cuando intentaban pasarse el límite del trazado, además de que castigaba la tracción y comprometía el resto de la carrera o la clasificación. Todo un acierto de la federación internacional, que además no interfiere en los sitios en los que MotoGP también compite.

La respuesta a los límites de pista: Fórmula 1 La FIA introduce una nueva solución con grava en el GP de Austria

7. La mala suerte se adueña de Charles Leclerc

Si no poder hacer su último intento en la clasificación comprometió la carrera de Charles Leclerc en el Gran Premio de Austria, los problemas incrementaron cuando, en la salida, Sergio Pérez por el interior y Oscar Piastri por el exterior le tocaron. Eso generó que rompiera su alerón delantero, con lo que tuvo que pasar por el pitlane para cambiar el ala y caer a la última posición.

Desde ahí solo le quedó intentar la remontada, pero a pesar de que escaló muchas posiciones, fue como si hubiera hecho una parada adicional al resto, ya que no hubo ningún coche de seguridad para engancharse al pelotón. Por eso, después de su victoria en el Gran Premio de Mónaco, el de Ferrari sigue con su mala racha, una de la que espera deshacerse.

Así fue el mal inicio de Charles Leclerc: Fórmula 1 La intrahistoria: fue Leclerc quien apagó el motor del Ferrari

8. Sergio Pérez no puede recuperarse

Tras una serie de malas clasificaciones y carreras, muchos esperaban, incluido Sergio Pérez, que pudiera recuperarse, pero el Gran Premio de Austria fue casi lo mismo para el mexicano. Ni en la carrera al sprint ni en la prueba del domingo consiguió seguir el ritmo de su compañero, Max Verstappen, y se vio obligado a conformarse con finalizar octavo y séptimo respectivamente.

No poder superar a Nico Hulkenberg al final de la cita austriaca fue síntoma de que aún no tiene la velocidad que desea, y a pesar de que ya renovó, su director, Christian Horner, cree que necesita seguir rindiendo para conservar su puesto, con lo que aparecen las dudas de si la firma de su contrato se realizó de forma apresurada.

9. Mercedes F1 quiere a Verstappen, pero Red Bull solo le da a Jos

No es ningún secreto que Toto Wolff quiere hacerse con los servicios de Max Verstappen para la temporada 2025 de Fórmula 1 después de la guerra interna de Red Bull. Sin embargo, el neerlandés dejó claro que continuará de morado un año más, y el máximo responsable de la escudería, Christian Horner, respondió a Mercedes.

"Si quiere un Verstappen para el próximo año, entonces supongo que Jos está disponible", dijo sobre la seducción que el equipo alemán ejerce sobre el vigente campeón del mundo, con lo que se cierran las puertas para ese cambio tan repentino de aires en una asociación a la que parece que le quedan muchas victorias por delante.

La respuesta de Christian Horner a Toto Wolff: Fórmula 1 Horner se burla de Wolff: "Si quiere un Verstappen, Jos está disponible"

10. Algunos pilotos se aseguran su futuro en la F1

Muchas quieren llegar al descanso veraniego con su futuro asegurando en el campeonato, y es algo que consiguieron Pierre Gasly y Lance Stroll. Ambos confirmaron su renovación con Alpine y Aston Martin para la temporada 2025 de Fórmula 1, pero todavía quedan muchos puestos libres, la mayoría de ellos pendientes a lo que decidirá Carlos Sainz.

El madrileño será la pieza que encaje el puzzle de la 'Silly Season', pero como hicieron el francés y el canadiense, muchos no deberán preocuparse su participación en el siguiente campeonato al tener ya seguro un contrato.

La parrilla de la temporada 2025 de Fórmula 1: Fórmula 1 Cómo está la parrilla de F1 para 2025: pilotos confirmados y opciones

