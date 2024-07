Norris tacha a Verstappen de "imprudente" y pone en duda su amistad

Lando Norris ha descrito como "imprudente" y "desesperada" la conducción de Max Verstappen en las últimas vueltas del Gran Premio de Austria 2024 de F1 después de que la colisión entre ambos acabase con la posibilidad de victoria para los dos.

Norris y Verstappen se tocaron en los últimos compases de la carrera en el Red Bull Ring, después de que el holandés liderase desde la vuelta 1 y hubiera perdido casi toda su ventaja anterior debido a una lenta parada en boxes y un bloqueo de neumáticos tras su último pitstop.

El de McLaren se lanzó por el exterior con un poco de optimismo y el piloto de Red Bull se movió a la izquierda en un movimiento defensivo bastante agresivo y fuera de lo común, lo que hizo que inevitablemente chocaran cuando Norris parecía encaminado a colocarse líder.

Verstappen sufrió un pinchazo en su goma trasera izquierda y cayó hasta la quinta posición, mientras que Norris abandonó a consecuencia de los daños causados. Los comisarios consideraron que el holandés era el culpable y le impusieron una penalización de 10 segundos, aunque no le afectó.

En sus declaraciones tras la carrera, Norris comentó el incidente y se mostró bastante decepcionado con Verstappen: "Hay reglas sobre lo que no puedes hacer y lo que puedes hacer. Y él estaba haciendo cosas que no se pueden hacer y no fue penalizado. Siempre espero una dura batalla contra Max. Sé lo que me espera. Espero agresividad, ir al límite y ese tipo de cosas".

"Pero las tres veces [que intenté adelantar] hizo cosas que pueden provocar fácilmente un incidente. Y en cierto modo fue un poco imprudente, parecía un poco desesperado por su parte".

"No necesita hacer eso, tiene muchas victorias. Pero un poco desesperado por hacer todo lo que podía para no dejarme pasar. Pero sé que va a ser agresivo, así que en cierto modo no estoy sorprendido por ello, pero esperaba una carrera dura, justa, respetuosa y no siento que haya sido así", explicó.

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

En cuanto a su amistad con el piloto de Red Bull, Norris, visiblemente enfadado, reconoció que este incidente podría ser un antes y un después.

"¿Terminará la amistad entre Max y yo? No lo sé, dependerá de él y de cómo explique lo sucedido: si dice que no hizo nada malo entonces le pierdo mucho respecto, si admite que hizo algo estúpido, pues entonces lo entenderé", dijo.

Cuando se le pidió que reflexionara sobre si cambiaría su forma de pilotar cuando se enfrente con Verstappen la próxima vez, Norris dijo: "No creo que tenga que cambiar nada de lo que hago".

"Quiero decir, estaba al límite de la pista, no sé qué más voy a hacer. Siempre ha sido un poco así. Respeto mucho a Max y lo que puede hacer y lo que sale y hace cada vez que está en pista, pero hay veces que creo que va quizás un poco demasiado lejos".

"Y siento que lo de hoy es un poco eso. Es un incidente y al mismo tiempo, sé que estas cosas pasan. Estoy decepcionado. Arruinó mi carrera, destrozó mi coche. El mejor coche que teníamos por ahora, pues se va a la papelera".

"No tenemos mucho margen en la batalla en la que estamos, en términos de mejoras y tope de gastos y cosas así. Todo mi coche está destrozado y estas son todas las piezas que necesitamos para la próxima semana. No es sólo una repercusión de lo que pasa en la pista, es todo lo que tenemos que llevar ahora a Silverstone y estamos en una clara desventaja. Esperaba un poco más de él", concluyó.

Información adicional de Filip Cleeren

