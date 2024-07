Verstappen niega moverse en la frenada en su accidente con Norris

El piloto neerlandés negó ser "agresivo" con Lando Norris en su accidente en la carrera del Gran Premio de Austria 2024 de Fórmula 1 y que se estuviera moviendo en la frenada durante la batalla. Ambos se tocaron en las últimas vueltas, lo que provocó que Max Verstappen recibiera una sanción de diez segundos, ya que los comisarios consideraron que fue el culpable de la acción que mandó a los dos al pitlane porque tenían un pinchazo en sus neumáticos.

Cuando los periodistas le preguntaron sobre el incidente, Max Verstappen dijo que "volvió sobre ello" y siente que diez segundos le parecen "un poco severos en este momento". De los intentos anteriores del británico, en donde el de McLaren insistió en que su rival se movió en la frenada, el de Red Bull dijo: "Para mí, no se estaba moviendo en la frenada".

"Porque cada vez que me movía, ya no estaba frenando. Desde fuera siempre se ve así, pero creo que sé bastante bien qué hacer en ese tipo de escenarios", comentó. "Además, algunas de esas frenadas, Norris se tiró muy tarde, así que he tenido que ir por el interior y esperar a que el otro piloto lo evitara".

"No siempre es así como se compite, pero creo que la curva de aquí también lo favorece", señaló. "He estado en la otra posición, en la que vas al ataque, y es solo la forma de la curva. Creo que la jugada que hicimos fue algo que no me esperaba, le vi venir, así que defendí un poco el interior, y entonces, en la frenada, nos tocamos con los neumáticos traseros y ambos pinchamos, algo que no quieres que ocurra".

En una nueva pregunta sobre la sanción que se le aplicó, Max Verstappen volvió a destacar las acciones de Lando Norris: "A eso me refería con el dive bomb, es frenar tarde y solo esperar que el otro se desvíe y hagas la curva, que no fue el caso. Se puede decir que me moví en la frenada, pero no fue así porque no frené cuando me moví".

"Sin embargo, también es un poco como hacerlo por el interior desde lejos, a mí me gusta, pero a veces sale bien y otras no, y creo que hoy no ha funcionado, aunque, como he dicho antes, fue muy desafortunado", señaló el neerlandés, quien tiene una buena relación con su rival, pero eso podría cambiar si la victoria les espera.

"Hablaremos de ello, pero no ahora. No es el momento adecuado, pero somos pilotos de carrera. Lando [Norris] y yo tenemos una pequeña diferencia de edad [uno es del 1997 y otro del 1999], es por eso que nunca pilotamos el uno contra el otro en categoría inferiores, pero seguiremos adelante desde aquí", sentenció.

