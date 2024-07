Pérez: "Se dañó el pontón, a partir de ahí el coche no estaba fino"

Sergio Pérez no pudo pasar de la octava posición de la parrilla de salida, pero tenía la esperanza de remontar en carrera, aunque desde pronto vio que llegar al podio iba a ser imposible, sobre todo a consecuencia de su toque con Oscar Piastri en la primera vuelta.

Nada más bajar de su Red Bull, el mexicano reveló que había sufrido graves daños en los pontones y que eso obviamente había puesto patas arriba su estrategia y carrera, en la que finalmente terminó séptimo, por detrás incluso del Haas F1 Team de Nico Hulkenberg.

"Se dañó mucho el pontón. Me he tocado un poco con Piastri en la curva 4. Fue desafortunado porque hicimos una buena salida, pero a partir de ahí el coche no estaba fino. No podía hacer nada, estaba desequilibrado".

"Creo que también se fastidió todo al cometer el error en el pitlane con el limitador de boxes. Fue un desastre la carrera, empezó muy bien, pero creo que con la falta de ritmo y eso, no había ninguna esperanza de luchar contra la gente de adelante", dijo.

El mexicano, después de otro fin de semana complicado en lo personal, volvió a hacer hincapié en que junto a su equipo deberán estudiar qué es lo que está pasando, aunque cree que en carrera pudieron detectar algunos brotes verdes, camuflados obviamente por los daños en su monoplaza.

"Creo que hay algunas cosas que tenemos que mirar cuidadosamente, porque creo que en la clasificación lo principal fue que tardé mucho tiempo en entender el equilibrio y simplemente gastamos las gomas que teníamos demasiado rápido, pero luego creo que tuvimos un mejor ritmo de del que mostramos, pero sí, el ritmo de carrera creo que era mejor", explicó.

Hablando sobre lo que necesita para cambiar su mala dinámica y mirando ya al próximo Gran Premio de Gran Bretaña, Checo Pérez fue muy claro al responder: "Bueno, solo espero tener un fin de semana limpio y un día en el que todo pueda ser sencillo".

