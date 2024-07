Verstappen afirma que Red Bull F1 hizo "todo mal" en Austria

El piloto neerlandés dijo que Red Bull se metió en problemas en la lucha contra Lando Norris en la carrera del Gran Premio de Austria 2024 de Fórmula 1 al hacer "todo mal" en una cita "horrible". Max Verstappen parecía dispuesto a dominar en el circuito austriaco, cuando tenía ocho segundos de ventaja, hasta que una mala parada en boxes provocó que su rival entrara en zona de DRS.

El de McLaren disfrutó entonces de una ventaja en sus neumáticos en el último stint, lo que le permitió dar caza al líder y luchar contra él, aunque todo acabó cuando se tocaron en la tercera curva. Ambos entraron en el pitlane por sendos pinchazos, pero en el caso del británico, no pudo continuar porque tenía demasiados daños en la carrocería y el suelo, mientras que el vigente campeón terminó quinto pese a su sanción de diez segundos.

Todo sobre el Gran Premio de Austria 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Vídeo: ¡accidente Verstappen-Norris luchando por ganar!

El holandés lamentó que su escudería hiciera "todo mal" durante la carrera con su estrategia y la ejecución de la parada en boxes, lo que en su opinión dio a Lando Norris la opción de ponerle bajo presión: "El primer stint fue bastante bueno, pero al final me encontré con un poco de tráfico, que deberíamos haber encajado, porque perdí tiempo de vuelta libre. Hoy hemos hecho muchas cosas mal, empezamos con la estrategia, luego las paradas en boxes fueron un desastre".

"La primera ya fue mala, la segunda fue aún más desastrosa", dijo. "Son seis segundos en esas dos paradas en boxes que regalas, y luego, es una nueva carrera, y por eso creo que también nos pusimos en esa posición, hemos hecho todo lo que podíamos haber hecho mal, hoy ha sido horrible".

Max Verstappen también se mostró desconcertado sobre por qué, después de una primera buena mitad de prueba, su coche se convirtió en uno "imposible de conducir" en la última tanda con las gomas gastadas: "No sé por qué, pero el monoplaza empezó a ir cada vez peor a lo largo de la carrera, así que eso es algo que debemos investigar, que algo se rompió".

"Sinceramente, no me explico por qué de repente el monoplaza pasó de tener un buen equilibrio a un comportamiento imposible de conducir, lo que normalmente indica que algo iba mal, pero incluso con eso, deberíamos haber ganado si no hubiéramos cometido tantos errores con las paradas", sentenció.

