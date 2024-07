Se complica la llegada de Sainz a Williams F1, que ya negocia con otros pilotos

El futuro de Carlos Sainz en la Fórmula 1 para 2025 podrían estar ya muy dirigido en una dirección concreta, ya que los otros dos equipos que han estado esperando a que tomara una decisión ahora están ya valorando otras opciones.

El español lleva semanas sopesando ofertas claras que tiene tanto del equipo Sauber (Audi) como de Williams para la próxima temporada.

Pero cuando parecía que el piloto de Ferrari estaba a punto de tomar una decisión definitiva en el Gran Premio de España, la situación se complicó cuando Alpine le hizo una interesante oferta que el entorno del piloto vio con buenos ojos.

La llegada de Flavio Briatore, ex jefe de equipo de F1, como asesor del director general de Renault, Luca de Meo, ha dejado claro que Alpine debe acelerar sus fichajes para los próximos dos años, de modo que pueda concentrarse plenamente en su coche.

La situación ha provocado una pausa en la decisión de Sainz sobre lo que quiere hacer, y Motorsport.com ha podido saber que ha pedido un nuevo margen a Williams para tomar una decisión sobre sus planes para 2025 y poder sopesar lo que Alpine podría ofrecerle.

La oferta del fabricante francés es especialmente interesante, ya que parece cada vez más probable que abandone su programa oficial de motores y pase a ser equipo cliente para 2026.

Aunque las reglas garantizarían a Alpine el suministro de motores, y Honda tendría la obligación de proporcionar unidades de potencia a otros equipos si fuera necesario, Briatore ha puesto su prioridad en asegurarse un acuerdo con Mercedes, aunque todavía no hay nada decidido al respecto.

Alex Albon, Williams FW46, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

La perspectiva para Sainz de pilotar para un fabricante con un motor potencialmente muy competitivo como Mercedes es algo que tiene su atractivo, por lo que el madrileño ha retrasado aún más su decisión sobre las ofertas que tiene en Williams y Audi.

Pero esa última indecisión, sin ninguna garantía sobre lo que hará Sainz, se entiende que ha dejado a ambos equipos con la sensación de que no pueden permitirse esperar mucho más antes de buscar otras opciones para no acabar condenados a planes C, D o E.

Mientras que Sauber/Audi está dispuesto a esperar un poco más, Williams ha decidido que necesita encontrar un compañero de equipo para Alexander Albon lo antes posible, por lo que ha reabierto las negociaciones con otros.

El equipo quiere para la próxima temporada alguien que haya ganado carreras, y sus principales objetivos son Valtteri Bottas y Esteban Ocon.

A ambos pilotos les conoce bien el director del equipo Williams, James Vowles, por haber trabajado juntos en Mercedes, y las primeras conversaciones que tuvieron a principios de año, antes de que surgiera la posibilidad de Sainz, han vuelto a ponerse en marcha.

Para Williams es fundamental contar con un piloto que esté completamente comprometido con el proyecto y dispuesto a participar en la aventura que el equipo emprenderá en los próximos años.

Por eso, las dudas de Sainz a la hora de comprometerse, y la repentina pausa provocada por la oferta de Alpine, han hecho que la escudería se cuestione si el español está lo suficientemente entregado a lo que ha planeado.

Y aunque la puerta no está completamente cerrada para Sainz en Williams según avanzan las conversaciones con otros pilotos, la escudería británica puede necesitar ahora alguna muestra por parte de Sainz de que merece la pena esperar un poco más.

Las conversaciones de Williams con Bottas y Ocon es interesante porque también podría desencadenar un efecto dominó en otros lugares, ya que otros equipos que han estado interesados en cualquiera de los dos pilotos no quieren arriesgarse a quedarse atrás y perder a su candidato preferido, por lo que también necesitan resolver sus alineaciones.

Se sabe que Haas F1 Team persigue a Ocon, mientras que las alternativas preferidas de Audi en caso de que Sainz rechace son el francés, Bottas o pedirle a Red Bull a Lawson.

James Vowles, director del equipo Williams Racing

Hablando en Austria, Ocon negó tenerlo ya hecho con Haas, ya que ahora había otras posibilidades para él.

"Hay, sí, muchas opciones, pero no voy a comentar qué prioridad", dijo Ocon, que también dejó claro que él tampoco quería quedarse de brazos cruzados y arriesgarse a quedarse fuera como en 2018.

"A ningún precio queremos volver a vivir eso, está claro. De momento va bien, hay muchas negociaciones profundas y debería solucionarse pronto, espero".

Bottas dijo que había previsto que las cosas se ordenaran después del GP de España, y que esperaba que Sainz tomara una decisión. Pero la situación ha cambiado.

"Esperaba que se tomaran decisiones esta semana, pero los plazos se han vuelto a retrasar", dijo.

Sin embargo, el finlandés comentó que había mucha actividad entre bastidores para ultimar las cosas para el año que viene.



"En mis días libres, he estado activo con mi mánager, con diferentes equipos, incluido este, obviamente", aclaró.

"Así que sí, estoy esperando a que una pieza encaje en su sitio y entonces todo debería suceder bastante rápido".

Cuando se le preguntó si ya había decidido dónde quería ir, Bottas dijo: "Por supuesto. Tengo mi prioridad y mi orden, que no te lo puedo decir. Pero sí, para mí está bastante claro lo que quiero".

Se entiende que una de las consideraciones de Sainz es no atarse totalmente a largo plazo, en caso de que un asiento en un asiento de primera línea como en Red Bull Racing esté disponible en los próximos dos años.

Sin embargo, parece que hay pocas posibilidades de que consiga un contrato que le deje como agente libre para 2026.

Sauber/Audi quiere un compromiso a largo plazo en su nueva era, mientras que Williams está ansioso por firmarle un contrato de varios años que podría llegar hasta 2028.

Y aunque se había hablado de que Alpine le ofrecía un 1+1 que le daría libertad para 2026, las fuentes consultadas asegura que no es así y que sólo está dispuesta a ofrecer un contrato firme de dos años.