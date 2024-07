La radio de Wolff en Austria fue lo "más tonto" que hizo en Mercedes F1

El director del equipo de Brackley, Toto Wolff, aseguró que molestar a George Russell con un emocionante mensaje por la posibilidad de ganar la carrera del Gran Premio de Austria 2024 de Fórmula 1 fue la cosa "más tonta" que hizo en Mercedes. Cuando quedó claro que el accidente entre Max Verstappen y Lando Norris dejó abierta la primera posición, el máximo responsable de la escudería se apresuró a dar ánimos a su piloto.

El accidente entre Max Verstappen y Lando Norris: Fórmula 1 Vídeo: ¡accidente Verstappen-Norris luchando por ganar!

"¡George [Russell], puedes ganar esto. Puedes ganar esto, George!", gritó por la radio en un momento en el que no se dio cuenta por el GPS en qué posición se encontraba el británico para que no fuera una distracción. Y cuando George Russell necesitaba concentrarse para la frenada de la tercera curva, pareció molesto.

"¡Déjame conducir j***!", respondió por la radio a Toto Wolff, quien reflexionó después de la prueba y admitió que fue un momento embarazoso y, con casi toda seguridad, era la cosa más estúpida que hizo en el conjunto germano, ya que podría haber provocado que el inglés se saliera de pista.

"Creo que conozco bastante bien a los pilotos y lo que necesitan a veces para animarse o para volver a centrarse, porque paso mucho tiempo con ellos", dijo. "Pienso que conozco su psicología, pero esta es la cosa más tonta que he hecho en doce años en Mercedes. Me avergonzaré para siempre por eso, porque mira por dónde le mandas mensajes al piloto, no lo haces en las frenadas ni en las curvas de alta velocidad, pero no miré el GPS".

"Solo vi a estos dos [Max Verstappen y Lando Norris] sacándose mutuamente y lo anticipamos. De forma emocional, apreté el botón y dije, 'podemos ganar esto', podría haberle provocado un accidente con ese mensaje, ¡imagina cómo me habría sentido!", explicó Toto Wolff. "Estoy emocionado, me gusta que nos vaya bien y ver que Lewis [Hamilton] y a George les va bien, y me dejé llevar por la situación, pero, en serio, fue vergonzoso".

George Russell estuvo tercero cuando se produjo el duelo entre los líderes y, aunque el director de Mercedes dijo que se entretuvo con la lucha entre Max Verstappen y Lando Norris, nunca esperó que hubiera un accidente: "Creo que todos estábamos tratando de ser racionales. Estábamos terceros, y ahí es donde estaba el ritmo del coche, y lo que George fue capaz de extraer, era un resultado sólido".

"Después, ves a esos dos delante conduciendo el uno y el otro. Sabemos que son muy buenos amigos y fue divertido verlos, así es como lo percibí en ese momento", comentó. "Luego se puso la cosa tensa y, en cierto momento, dijimos que sería posible que chocaran, y entonces sucedió, ambos con un pinchazo, no podíamos creerlo cuando lo vimos".

