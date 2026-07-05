Vasseur: "Me alegro por Leclerc, había recibido demasiadas críticas"

Ferrari celebra en Silverstone su victoria número 250 en la Fórmula 1: Charles Leclerc ha sido quien ha conseguido dicho triunfo precisamente en Gran Bretaña, 75 años después de la primera victoria de Froilán González con el 375 de 1951.

De esta manera, la Scuderia logra la segunda victoria de la temporada con el SF-26 tras la conseguida por Lewis Hamilton en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Así, el equipo de Maranello borra la profunda decepción de Austria, dando la sensación de que han consolidado un importante paso adelante incluso en comparación con los Mercedes, que parecían imbatibles.

El equipo dirigido por Fred Vasseur y supervisado por el presidente, John Elkann, temía la cita en territorio inglés, ya que preveían una carrera anodina, en la que desde luego no serían los protagonistas. Por ello, la satisfacción de devolver a Leclerc a la senda del éxito, vale aún más, porque este triunfo acalla todos los rumores sobre su crisis.

"Sí, claro, estoy contento por mí, por el equipo y por Lewis. Él también ha hecho una buena carrera. Pero, sobre todo, lo estoy por Charles porque, como ya he dicho, ha recibido muchas críticas, pero sabía que el equipo estaba de su lado y que podíamos contar con que seguiría dándolo todo. Tenemos una gran confianza en Charles y hoy estoy más que contento de verlo en el escalón más alto del podio", explicó.

Resumen y resultados de la carrera: Fórmula 1 Leclerc triunfa en Silverstone, el SC ayuda a Russell y el Mercedes de Antonelli falla

Sin embargo, Ferrari podría haber cerrado este domingo en Silverstone con un doblete, ya que Hamilton podría haber atacado a Russell con los neumáticos blandos en casi de que la carrera se hubiese reanudado tras el accidente de Max Verstappen.

"Sí, teníamos esa posibilidad porque también llevábamos los blandos. No entendí por qué alargaron la salida del coche de seguridad una vuelta más; quizá aún quedara grava en pista, que se había visto antes en las imágenes".

Pese al paso adelante y la victoria, en Ferrari siguen convencidos de que quizá Mercedes sigue siendo más rápido, de hecho, tasan en una décima la ventaja del W17 este fin de semana en Gran Bretaña.

"Éramos más competitivos que Russell, pero parecía que Kimi era aún más rápido. No sé si estaba gestionando la carrera al principio, pero cuando volvió a la pista tras la parada en boxes iba rapidísimo y para Leclerc habría sido una dura batalla hasta el final. Nos quedamos con el resultado tal y como ha salido".

Tras esta victoria, Ferrari se acerca en ambos mundiales a Mercedes, pero Vasseur no quiere ni oír hablar de ello: "No empecemos a hablar del mundial. Disfrutemos y luego empezaremos a trabajar para Spa: afrontaremos una carrera tras otra".