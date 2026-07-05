Leclerc triunfa en Silverstone, el SC ayuda a Russell y el Mercedes de Antonelli falla

Desde el inicio del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1, quedó claro que iba a ser una carrera emocionante con una lucha a dos bandas por la victoria. Charles Leclerc hizo una gran salida y adelantó a Andrea Kimi Antonelli, así como también Lewis Hamilton, pero éste fue sancionado con 5 segundos por una "salida en falso" que le perjudicó.

Eso acabó provocando un 1 vs 1 entre Leclerc y Antonelli en el que el piloto italiano mostró un ritmo de carrera de vértigo, tanto con neumáticos desgastados como nuevos, hasta que inesperadamente una avería técnica frenó a su Mercedes y, aunque no abandonó terminó cayendo incluso fuera de los puntos, regalando así a Leclerc la victoria.

Lewis Hamilton, Max Verstappen y George Russell lucharon durante toda la carrera por el tercer escalón del podio, que se convirtió en segundo tras los problemas de Antonelli. En un principio, Russell se vio afectado por un pinchazo lento y se quedó fuera de la batalla, pero tras un accidente de Verstappen en las últimas vueltas, Hamilton entró en boxes para cambiar de gomas, Russell se quedó fuera y la carrera terminó detrás del SC, dejando así el segundo puesto en manos del Mercedes, con el de Ferrari tercero.

Prácticamente en tierra de nadie acabó Lando Norris, en gran cuarto puesto, por delante del Red Bull de Isack Hadjar, que tampoco tuvo rivales y terminó quinto.

Los Racing Bulls fueron claramente los mejores de la zona media, lo que permitió a Liam Lawson y Arvid Lindblad acabar sexto y séptimo. Mientras que el top 10 lo completaron Gabierl Bortoleto con el Audi y Franco Colapinto y Pierre Gasly con el Alpine.

Pese a una gran salida y todos los abandonos/problemas ajenos, Carlos Sainz acabó 12º, a dos puestos de la zona de puntos. Peor le fue a Fernando Alonso, que terminó 18º, únicamente por delante de Lance Stroll.

*Resumen completo tras los resultados

Resultados de la carrera del GP de Gran Bretaña 2026 de la F1

Resumen completo de la carrera de F1 2026 en Silverstone

La carrera del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 arrancó con los 22 pilotos usando los neumáticos medios y un aborto de abandono de Alonso durante la vuelta de formación. En la salida, los Ferrari adelantaron al Mercedes de Antonelli, que no tuvo un gran inicio. Así, Leclerc fue el primer líder de la carrera por delante de Hamilton.

Por detrás, Russell tuvo que aguantar los ataques de Hadjar para mantenerse cuarto, con Verstappen quinto y Norris séptimo.

Peor suerte tuvo Piastri, que tras un toque cayó a la parte trasera del pelotón e incluso tuvo que pasar por boxes, cediendo las últimas posiciones de puntos a Lawson, Lindblad y Sainz, que hizo una impresionante salida para llegar a la zona de puntos.

Verstappen no tardó en adelantar a Hadjar para colocarse quinto, persiguiendo a los Ferrari y a los Mercedes, que rodaban en cabeza.

La sorpresa llegó en la vuelta 6 cuando la FIA anunció que Hamilton iba a ser investigado por una posible "salida en falso", para acto seguido ser penalizado con cinco segundos. A su vez, se anunciaba una sanción de 10 segundos para Albon por uno de los varios incidentes de la salida en la parte media y trasera del pelotón.

Leclerc se escapa, Hamilton tiene que jugar en equipo pero Antonelli es imparable

Tras anunciarse la sanción, Ferrari permitió a Leclerc abrir un hueco de más de dos segundos respecto a su compañero de equipo, mientras que Hamilton se defendía de Mercedes, intentando que Antonelli no le adelantase para permitir al monegasco alejarse. Quien no igualaba el ritmo de los tres primeros era Russell, 3º a casi 3s de Antonelli.

En la vuelta 11 de 52 y después de que Leclerc abriese un hueco de cuatro segundos con Hamilton, Antonelli realizó un espectacular adelantamiento al siete veces campeón del mundo antes de Copse para colocarse segundo.

A su vez, Verstappen rodaba quinto y no se despegaba de Russell, aunque el de Red Bull se quejaba continuamente por radio de los cambios de marcha.

Más atrás, Sainz perdía décimo puesto ante Bortoleto y también era adelantado por los Alpine de Gasly y Colapinto. Cerrando la tabla, Alonso era 20º, con Piastri y Albon, que habían tenido que parar en boxes ya tras sus incidentes en la salida, 21º y 22º.

Sorprendentemente, Leclerc mantuvo un ritmo lo suficientemente bueno como para que Antonelli no recortase la diferencia a menos de 4s, con Hamilton cada vez más lejos.

Llegan las paradas en boxes y continúan las luchas por arriba

En la vuelta 17, Verstappen adelantó a Russell, pero justo al final de esa vuelta entró en los boxes para quitarse los medios, poner los duros e intentar protegerse de un posible undercut del británico de Mercedes.

En la lucha por la victoria, los neumáticos de Leclerc empezaron a caer antes que los de Antonelli, algo que aprovechó para bajar la diferencia hasta los 3.5s en la vuelta 21.

Poco después hubo un breve VSC por una sombrilla del público que salió volando y cayó en una de las escapatorias del circuito, pero fue tan corto que prácticamente nadie consiguió beneficiarse de ello entrando en boxes.

Hamilton y Russell fueron los primeros pilotos de cabeza que entraron en boxes al final de la vuelta 23, pero el de Ferrari tuvo que cumplir sus cinco segundos y perdió posición con el piloto de Mercedes. Eso sí, ambos salieron por detrás de Verstappen, aunque con unos neumáticos ya más desgastados.

Al final de la vuelta 25, Antonelli había rebajado su desventaja por debajo de los 2.5s y fue en ese momento cuando Ferrari llamó a boxes a Leclerc, que regresó a pista segundo y con pista libre, intentando defender el liderato.

Hamilton y Russell protagonizaron un gran duelo por el cuarto puesto que duró varias vueltas, con intercambios de posiciones que acabó ganando el de Mercedes, que se mantenía cuarto, mientras Verstappen se aprovechaba para seguir tercero.

Por delante, el ritmo de Antonelli con medios de 33 vueltas era impresionante, ya que marcaba su vuelta rápida de carrera y perdía solo unas pocas décimas en cada vuelta respecto a Leclerc y sus neumáticos duros mucho menos desgastados.

La pelea entre Verstappen, Russell y Leclerc se vio frustrada cuando Mercedes llamó a boxes al británico debido a un "pinchazo lento" que le hizo caer hasta el séptimo puesto, por detrás de Antonelli, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Norris y Hadjar.

Antonelli fue el que más tardó en parar en boxes y lo hizo al final de la vuelta 35 de 52, entrando en boxes para montar neumáticos duros totalmente nuevos y salir ocho segundos por detrás de Leclerc, pero con le gran objetivo de alcanzarle.

Accidente de Verstappen, sorpresas y final anticlimático

Las últimas 15 vueltas de carrera iban a ser apasionantes, con Antonelli intentando dar caza a Leclerc para luchar por la victoria, mientras que Verstappen se defendía de Hamilton para mantener el tercer puesto del podio. A su vez, Russell conseguía sobrepasar a Hadjar y se lanzaba a por el quinto puesto de Norris.

En la vuelta 38, Hamilton se colocaba tercero tras adelantar a Verstappen, pero una vuelta más tarde Nico Hulkenberg se quedaba parado en pista y provocaba un VSC que aprovechaban Verstappen y Hadjar para entrar en boxes.

¡La mayor sorpresa llegó en la vuelta 42! El Mercedes de Antonelli empezó a perder ritmo de forma inesperada y entró en boxes para realizar una serie de ajustes e intentar solucionar el problema! Sin embargo, los problemas no se resolvieron.

Antonelli, pese a las indicaciones de su equipo, quiso seguir en pista durante varias vueltas para intentar ganar al menos un punto, pero terminó siendo sancionado por salirse de la pista y ganar ventaja con cinco segundos que le dejaron fuera del top 10.

En la vuelta 48 de 52 Verstappen seguía agitando el corazón de los aficionados con una salida de pista que dejó a su Red Bull estancado en la grava, provocando así la salida del Safety Car y perdiendo su tercera posición de podio, que caía en manos de Russell. Casi todos los coches de delante aprovecharon esa interrupción para entrar en boxes, aunque Russell se quedó fuera y ganó la posición en pista a Hamilton.

Finalmente, la carrera acabó con el coche de seguridad en pista y eso 'regaló' la segunda posición a Russell por delante de Hamilton, que acabó tercero y con un muy evidente enfado. A su vez, Leclerc se llevaba el triunfo de una forma anticlimática.

Antonelli acabó cayendo hasta el 16º puesto una vez aplicados sus 5s de sanción.