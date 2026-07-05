Hamilton evita la sanción y mantiene el podio de Silverstone: ¿Por qué?

Después de una caótica carrera en Silverstone, Lewis Hamilton cruzó la bandera a cuadros detrás del coche de seguridad en la tercera posición, por detrás de su compañero Charles Leclerc y George Russell.

Sin embargo, el piloto británico de Ferrari tuvo que comparecer ante los comisarios por un posible incumplimiento de las banderas amarillas durante la carrera cuando el Audi de Nico Hulkenberg se detuvo.

Hablando con DAZNF1, Hamilton admitió que estaba luchando con Max Verstappen en ese momento y que no pudo ver la bandera amarilla porque estaba mirando por sus retrovisores, unas palabras que hacían presagiar lo peor.

"No la he visto, estaba mirando por el retrovisor y no he visto la bandera amarilla, es lo que hay", fueron sus palabras antes de conocer la decisión de la FIA.

Sin embargo, el panel de comisarios, tras escuchar a Lewis Hamilton y a un representante del equipo italiano, decidieron no sancionar al siete veces campeón del mundo, por lo que de esta manera mantiene su tercera posición por delante de Lando Norris.

La razón de la NO sanción de la FIA a Hamilton en Silverstone:

"Los comisarios escucharon al piloto del coche 44 (Lewis Hamilton), al representante del equipo y revisaron los datos del sistema de posicionamiento, el vídeo, la telemetría y las grabaciones de las cámaras onboard. Hamilton entró en el sector correspondiente antes de que se mostrara la bandera amarilla o el panel luminoso amarillo, por lo que no había ninguna indicación antes de la curva 9. El primer panel luminoso que encontró después de la curva 9 estaba en verde justo antes de la curva 10. La bandera amarilla en la pantalla del volante apareció cuando el piloto ya estaba en la recta hacia la curva 10, cerca del final de la zona de bandera amarilla".

"Las pruebas demostraron que no había ningún panel luminoso amarillo en el campo de visión inmediato del piloto y que la indicación en la pantalla del volante permaneció visible solo durante un breve momento".

"Por lo tanto, los comisarios concluyeron que el tiempo disponible para que el piloto reaccionara a la indicación de bandera amarilla era muy limitado. Los comisarios también aceptan que, inmediatamente antes de entrar en ese sector, HAM había participado en una maniobra de adelantamiento y que el piloto esperaba un contraataque. Por eso , su atención se mantuvo centrada en los retrovisores durante la mayor parte de la recta hacia la curva 10, en lugar de en el panel de luces verdes al final del sector. Los comisarios tuvieron esto en cuenta al considerar si la visibilidad del panel de luces verdes debería haberle indicado claramente al piloto que aún se encontraba dentro de una zona de bandera amarilla".

"No obstante, los comisarios determinan que, después de que se mostrara la bandera amarilla en la pantalla del volante y se encendiera el panel de luces verdes justo antes de la curva 10, Hamilton no redujo la velocidad de forma apreciable y, por lo tanto, no cumplió plenamente con los requisitos aplicables bajo una sola bandera amarilla".

"Los comisarios al determinar la sanción, tuvieron en cuenta que HAM había entrado en el sector antes de que se mostrara la bandera amarilla, que la indicación amarilla llegó al piloto solo cuando ya estaba cerca del final del sector, que el tiempo y la distancia disponibles para reaccionar eran muy limitados, y que la atención del piloto, por razones comprensibles, estaba ocupada por la batalla anterior con otro coche. Así, los comisarios consideraron que una amonestación era la sanción apropiada".

Al haber acabado la carrera por detrás del Safety Car, si llega a ser sancionado con cinco segundos (lo mínimo) habría caído del 3º al 14º puesto, perdiendo no solo ese tercer puesto del podio, sino cualquier posibilidad de sumar puntos dentro del top 10.