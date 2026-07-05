Alonso avisa a Aston Martin: "Cuando el coche sea rápido, estos fallos no pueden pasar"

La sensación de Fernando Alonso al bajarse del Aston Martin en Silverstone fue prácticamente la misma de todo 2026: otro domingo sin opciones de pelear por nada, pero con un aviso claro para su equipo. El asturiano restó importancia al incidente que sufrió en la vuelta de formación porque, con el rendimiento actual del coche, apenas cambió el desenlace de su carrera.

Sin embargo, dejó claro que ese tipo de errores no pueden repetirse cuando el AMR26 dé el salto que la escudería espera con las mejoras previstas para Hungría.

El bicampeón del mundo tuvo que arrancar desde el pit lane después de que su monoplaza se apagara de forma inesperada durante la vuelta de formación. Aunque consiguió volver a ponerlo en marcha y completar la carrera, Aston Martin deberá investigar qué ocurrió exactamente.

"No tengo una respuesta para el problema de la vuelta de formación. El coche se apagó por sí solo, así que intenté volver a arrancar el motor y, desde ese momento, todo funcionó bien. Tenemos que aprender qué pasó", explicó Alonso tras la carrera.

Más allá del contratiempo, el español dejó caer el mensaje que resume el momento que atraviesa Aston Martin. Ahora mismo, con un coche condenado a luchar en las últimas posiciones, un fallo así apenas altera el resultado final. Pero eso no significa que pueda normalizarse.

"Obviamente, cuando el coche sea más rápido, no queremos este tipo de problemas, estos fallos no pueden pasar", avisó el piloto de Oviedo, dejando entrever que la prioridad pasa por solucionar cualquier fallo de fiabilidad antes de que llegue el esperado paquete de evolución.

Todo está puesto en Budapest

En Silverstone, Aston Martin volvió a completar un fin de semana sin argumentos para pelear por los puntos. Por eso, Alonso insistió en que el verdadero objetivo ya no está en el presente, sino en aprovechar cada kilómetro para que los ingenieros encuentren respuestas de cara al futuro.

"Exactamente. Estamos recopilando datos para el equipo. Ojalá encuentren algo en esos datos que pueda ayudar al desarrollo del coche y nosotros seguiremos pilotando tan rápido como podamos", resumió.

La mirada del equipo ya apunta directamente al Gran Premio de Hungría, donde Aston Martin espera introducir el paquete de mejoras más importante de la temporada, con la influencia cada vez mayor del trabajo liderado por Adrian Newey. Hasta entonces, Alonso seguirá exprimiendo un coche que, por ahora, apenas permite algo más que recoger información.

Porque si las prometidas mejoras funcionan y el AMR26 empieza por fin a pelear por los puntos, el margen para cometer errores como el de Silverstone desaparecerá por completo. Y ese fue, precisamente, el principal mensaje que quiso dejar Fernando Alonso tras otro domingo de transición.