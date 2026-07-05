Mercedes no recurrirá la sanción a Antonelli por los límites de pista en Silverstone

Mercedes no impugnará la penalización de cinco segundos a Andrea Kimi Antonelli en el GP de Gran Bretaña, que provocó que el líder del mundial terminó fuera de los puntos.

En Silverstone, Antonelli rodaba en segunda posición, con una ventaja significativa en cuanto a sus neumáticos en comparación con el líder, Charles Leclerc, cuando sufrió graves problemas en su Mercedes W17.

El equipo llamó a Antonelli dos veces a boxes para intentar solucionar el problema, que se diagnosticó como una rotura del protector de la rueda delantera izquierda.

Al no poder hacer nada al respecto, Antonelli siguió en pista, pero cayó hasta la novena posición, que fue la posición en la que cruzó la línea de meta bajo el coche de seguridad en los últimos compases de la carrera.

Sin embargo, Antonelli había excedido los límites de la pista en varias ocasiones y los comisarios le impusieron una penalización de cinco segundos que le relegó hasta el decimosexto puesto.

En declaraciones a los medios de comunicación poco después de la carrera, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, sugirió que el equipo estudiaría la posibilidad de intentar que se anulara la penalización de Antonelli debido al factor atenuante de los daños en el coche.

"Sin duda estamos analizando si podemos evitar esa penalización por salirse de los límites de la pista", declaró Wolff tras la carrera. "A final de año, si conseguimos eliminar esa penalización, estos puntos podrían ser decisivos para el campeonato".

Toto Wolff, Mercedes Foto de: Anni Graf - Fórmula 1 vía Getty Images

Cuando Motorsport.com le preguntó si se refería a que debería haber más indulgencia debido a los daños, Wolff dijo: "Sí, creo que para la FIA, sin duda, siempre es complicado juzgar. ¿Está el coche tan dañado que realmente debería haber entrado en boxes? En ese caso, creo que el coche estaba bien. Solo tenía un problema: era muy difícil girar. Así que espero que acepten esa situación, pero no sé cuál será el resultado".

Sin embargo, Motorsport.com ha podido saber ahora que, al fin y al cabo, Mercedes no llevará el asunto más lejos. Tras investigarlo internamente en su reunión posterior a la carrera, en Mercedes han aceptado que la sanción a Antonelli estaba justificada en consecuencia al gran número de salidas de pista.

Al explicar la sanción, los comisarios de carrera de la FIA escribieron: "Era evidente que el coche #12 se salió de la pista en la curva 6 de la vuelta 44 sin una razón justificable. Se trataba de la cuarta infracción de los límites de pista del piloto en la carrera".

"Los comisarios aceptaron que el coche #12 estaba sufriendo un problema mecánico. Sin embargo, eso no constituía una razón justificada para salirse de la pista. De acuerdo con las directrices sobre sanciones, la sanción estándar por una cuarta infracción de los límites de la pista durante la carrera es una penalización de cinco segundos. Por lo tanto, los comisarios impusieron la sanción estándar".