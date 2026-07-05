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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Cómo queda el mundial de F1 2026 tras Silverstone: puntos, posiciones y diferencias

Mira cómo queda tras Silverstone, en puntos y posiciones, el mundial de pilotos de la F1 2026, y el campeonato de constructores.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

El GP de Gran Bretaña de F1 2026, con formato sprint, ha tenido dos carreras en las que los pilotos y equipos han podido sumar puntos, y así queda el campeonato después de esta ronda y cuando todavía quedan, por lo menos, otras 13. Mira cómo quedan los mundiales de Fórmula 1, cómo va cada piloto en cuanto a posición y puntos, y cuál es el panorama genial de la lucha por ambos títulos.

Mira cómo fue la carrera:

Mundial de pilotos de F1 2026: puntos, posiciones y  después de Silverstone, GP de Gran Bretaña

Pos Piloto Puntos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 179
2 United KingdomG. RussellMercedes 154
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 147
4 MonacoC. LeclercFerrari 108
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 97
6 AustraliaO. PiastriMcLaren 82
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 76
8 FranceI. HadjarRed Bull 52
9 FranceP. GaslyAlpine 42
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 39
11 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 20
12 United KingdomO. BearmanHaas F1 18
13 ArgentinaF. ColapintoAlpine 18
14 BrazilG. BortoletoAudi 6
15 SpainC. SainzWilliams 6
16 ThailandA. AlbonWilliams 5
17 FranceE. OconHaas F1 3
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1
19 GermanyN. HulkenbergAudi  
20 FinlandV. BottasCadillac  
21 MexicoS. PérezCadillac  
22 CanadaL. StrollAston Martin  

Mundial de constructores de F1 2026: puntos, posiciones y  después de Silverstone, GP de Gran Bretaña

Pos Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 333
2 ItalyFerrari 255
3 United KingdomMcLaren 179
4 AustriaRed Bull 128
5 FranceAlpine 60
6 ItalyRacing Bulls 59
7 United StatesHaas F1 21
8 United KingdomWilliams 11
9 GermanyAudi 6
10 United KingdomAston Martin 1
11 United StatesCadillac  
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¿Quién es líder del mundial de F1 2026 tras Silverstone?

Andrea Kimi Antonelli lidera por 25 puntos sobre Russell, que ha logrado mantener detrás a Hamilton y quedarse a tiro de una carrera de su compañero.

Antonelli afrontaba esta carrera con 43 puntos sobre Russell después de la sprint del sábado y parecía que podría luchar por ganar, pero un fallo en su Mercedes le hizo no puntuar, viendo cómo Russell le recortaba 18 puntos y Hamilton, 15.

¿Qué equipo es líder del mundial de constructores de la F1 2026 tras Silverstone?

Mercedes, con 78 puntos de ventaja por delante de Ferrari y ya 154 puntos por delante de los vigentes campeones, McLaren.

Mercedes llegaba al domingo de Silverstone con justo 100 puntos de ventaja sobre Ferrari, pero la mala fortuna de Antonelli permitió que Ferrari, primero y tercero, sumara más puntos que ellos.

¿Cómo iba el mundial de F1 a estas alturas el año pasado?

Tras el GP de Gran Bretaña 2025 de F1, el campeonato lo lideraba Oscar Piastri con 8 puntos de ventaja sobre Lando Norris y 69 puntos sobre Max Verstappen. A final de año, Norris fue campeón sacando dos puntos a Piastri y 13 a Piastri.

Sin embargo, aquella era la 12ª ronda del curso, y esta solo la novena, así que si miramos cómo iba el mundial de F1 2025 tras la novena cita, encontramos que Piastri lideraba con 10 puntos sobre Norris y con 49 sobre Verstappen.

¿En qué posición va Alonso en el mundial de F1 2026 después de Silverstone?

Alonso es 18º en el mundial de pilotos de F1 2026 después de su punto sumado en Mónaco, por delante de los pilotos que aún no han puntuado (los Cadillac, su compañero Stroll y Hulkenberg).

¿En qué posición va Sainz en el mundial de F1 2026 después de Silverstone?

Sainz no pudo puntuar en Silverstone y vio cómo, tras accidentes y sanciones, Bortoleto sumaba para empatarle a 6 puntos en la 14º posición (aunque Bortoleto va 14º y Sainz 15º).

¿En qué posición va Colapinto en el mundial de F1 2026 después de Silverstone?

Colapinto es 13º, empatado a puntos con el 12º, con 18 unidades. Sumó dos puntos cruzando la meta décimo tras el abandono de Verstappen y quedando finalmente noveno con la sanción a Antonelli, y tiene la misma cantidad de puntos que Bearman.

¿En qué posición va Pérez en el mundial de F1 2026 después de Silverstone?

Sin poder puntuar, Checo Pérez va 21º, penúltimo, en el campeonato de pilotos de la F1 2026, solo por delante de Lance Stroll.

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