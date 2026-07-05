Russell: "Mis actuaciones deben mejorar para ser campeón del mundo de F1 en 2026"

George Russell ha reconocido que necesita mejorar su rendimiento si quiere convertirse en campeón del mundo de Fórmula 1 en 2026, después del dominio mostrado por Andrea Kimi Antonelli en el inicio de la temporada.

Russell partía como el gran favorito antes de comenzar el año, ya que se esperaba que Mercedes fuese el equipo que mejor se adaptara al cambio de reglamento. Y, aunque así ha sido, su compañero de equipo, Antonelli, ha sido quien ha llevado la voz cantante.

El italiano, de solo 19 años, ha ganado cinco de las nueve primeras carreras, frente a las dos victorias del británico, que además sufrió una gran dosis de mala suerte en el inicio del campeonato, lo que permitió que Antonelli llegara a tener una ventaja de 68 puntos tras la sexta cita del año, en Mónaco.

Russell parecía encaminado a lograr la pole en Shanghai hasta que un problema mecánico en la Q3 arruinó sus opciones. En Japón rodaba por delante de Antonelli antes de que un coche de seguridad apareciera en el momento más inoportuno, y en Montreal también perdió un posible triunfo por una avería en el motor cuando lideraba la carrera.

Sin embargo, la fortuna cambió de bando en las tres últimas citas. Un problema en la unidad de potencia privó a Antonelli del segundo puesto en Barcelona y, este domingo en Silverstone, un deflector de rueda roto le hizo pasar de estar en posiciones de podio a terminar fuera de los puntos.

Así, la diferencia entre ambos pilotos de Mercedes se ha reducido hasta los 25 puntos. Además, el problema de Antonelli y la aparición de un coche de seguridad en las últimas vueltas tras el accidente de Max Verstappen permitieron a Russell subir al segundo escalón del podio en el Gran Premio de Gran Bretaña, el primero de su carrera en Silverstone.

No obstante, el británico, de 28 años, mantiene los pies en el suelo. Aunque ha recortado 43 puntos en las últimas carreras, sabe que el líder del campeonato ha sido más rápido y que probablemente le habría derrotado tanto en España como en Gran Bretaña si no hubiera sufrido problemas.

"Las sensaciones eran buenas, pero los tiempos por vuelta eran lentos", explicó Russell sobre su ritmo en Silverstone. "Hubo cosas fuera de mi control que influyeron mucho en ello, pero también otras que sí estaban bajo mi control.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Sigo teniendo dificultades para entender este coche. Probablemente me vaya de este fin de semana, aunque muy agradecido por haber subido al podio, menos satisfecho que incluso en Canadá, donde abandoné cuando lideraba la carrera.

"Si quiero luchar por el campeonato, mis actuaciones tienen que ser mejores. Yo tengo que ser mejor. Tengo que trabajar mejor con mi equipo. Tenemos que maximizar absolutamente todo.

"Ahora también tenemos una lucha muy ajustada con Ferrari, así que ya no se trata solo de Kimi y de mí. Lewis [Hamilton] sigue muy cerca. Tenemos que mejorar".

La mala suerte fue un argumento al que Russell recurrió en varias ocasiones durante el inicio del campeonato, aunque ya en Mónaco reconoció que Antonelli se había adaptado mucho mejor que él a los monoplazas de 2026.

Por ello, aunque admite que "no está seguro" de si la fortuna entre ambos se ha equilibrado tras Silverstone, el siete veces ganador de grandes premios considera que la diferencia actual en el campeonato refleja con bastante fidelidad lo visto en pista.

"Si nos basamos en mi rendimiento y en el suyo durante estas nueve carreras, creo que una diferencia de 25 puntos a su favor es probablemente justa".

"Él ha hecho un mejor trabajo que yo este año hasta ahora, así que merece estar por delante. Que deban ser 25 puntos, 10 o 35 ya es otro debate".

"Pero dentro de ese margen. Creo que estar entre 10 y 30 puntos por detrás es, probablemente, lo justo".