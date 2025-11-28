Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"

24 grandes premios son muchos, sobre todo cuando las cosas no van como quieres. Y en Ferrari habrían hecho felizmente un par menos, porque el final de este 2025 está siendo el punto más bajo de una temporada que ya era muy complicada de aceptar.

Después de pasarlo realmente mal en el GP de Las Vegas 2025, los SF-25 también se encontraron con grandes dificultades para rendir en el primer día de acción del Gran Premio de Qatar 2025.

En la única sesión de entrenamientos libres, Charles Leclerc se quejó mucho de la dirección asistida de su monoplaza y, de hecho, terminó octavo, a casi ocho décimas del mejor tiempo. En la clasificación sprint, el monegasco consiguió reducir su diferencia respecto a Oscar Piastri a poco más de medio segundo, pero su posición en el orden clasificatorio empeoró, ya que se verá obligado a empezar la carrera corta del sábado desde la novena plaza de la parrilla.

Debido a ello, Leclerc no parecía satisfecho con la velocidad y el equilibrio de su coche, aunque también apuntó a un movimiento de Carlos Sainz que le perjudicó al final de la Q3.

"No toda la sesión, sólo la última vuelta. Estaba cogiendo un hueco con el coche de delante justo antes de la línea 2 del coche de seguridad, lo que creó un poco de estrés para todos los que estaban detrás de él. Tenía derecho a hacerlo, pero es muy molesto y en algunos casos ni siquiera es necesario", dijo para hacer referencia a la obstrucción de su excompañero de equipo en Ferrari.

"Es una pena, pero empecé la vuelta demasiado cerca y cuando ves la diferencia entre nosotros y los cinco primeros, te das cuenta de que podría haber hecho una clasificación mejor. Más allá de eso, sinceramente somos muy lentos y estamos sufriendo de nuevo", dijo.

Cuando se le preguntó si tenía a su alcance estar entre los cinco primeros, añadió: "Estoy a unas centésimas, o una décima como mucho, de Tsunoda, que es quinto, así que teníamos potencial para lograrlo, pero por otro lado estamos sufriendo, así que está siendo un fin de semana difícil hasta ahora".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images