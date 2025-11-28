Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"

Lando Norris no fallaba en clasificación desde hacía semanas. Era casi rutina: llegar al sábado (hoy viernes por ser formato sprint) con la sensación de que el británico, líder del Mundial, clavaría la vuelta. Pero Qatar siempre ha sido un circuito particular, una especie de examen de precisión quirúrgica donde un milímetro marca la diferencia.

Y esta vez, en el primer duelo del fin de semana, Norris tropezó… aunque solo un poco. Un 3º, que, visto lo visto, le sabe más a alivio que a disgusto.

Porque, mientras él firmaba un resultado más que sólido, su gran rival —Oscar Piastri— se llevaba la mini pole, pero sin generar grandes terremotos en la clasificación general. Los 24 puntos de colchón entre ambos siguen ahí, casi intactos, y con el formato sprint, salvo catástrofe, las pérdidas son mínimas.

Y más cuando Max Verstappen, el otro enemigo natural en esta pelea por la corona, también falló y arrancará sexto tras un error propio. Norris sabía que hoy no era día para dramas. Y su lenguaje corporal ante la prensa lo confirmó: relajado, incluso satisfecho.

La explicación fue simple: el McLaren F1 tenía ritmo para más, pero él no remató.

"No, no, el ritmo estaba ahí. Solo cometí un error en la última curva en mi primera vuelta y no la completé. Así que no, el ritmo estaba ahí, simplemente no lo junté todo".

El primer intento en la SQ3 se le escapó en la última curva. El segundo, directamente, se desmoronó porque se encontró con Alex Albon delante. Un tráfico inoportuno, de esos que convierte una vuelta crítica en un ejercicio de paciencia.

"Sí, pero así es la vida", soltó con una mezcla de resignación y sonrisa cuando le preguntaron por el lío con el piloto de Williams.

Mientras él abortaba, Piastri sí pudo cerrar la vuelta perfecta y George Russell aprovechó para meterse entre los dos McLaren. Resultado: Norris, tercero. ¿Frustrante? Lo justo. ¿Preocupante? Nada.

Norris, consciente de la dificultad de adelantar en Qatar

Y es que Qatar tiene una norma no escrita: aquí no se adelanta. El circuito es una sucesión de curvas rápidas donde ir en paralelo es ciencia ficción, y solo una salida milagrosa puede cambiar el guion. Norris lo sabe y lo asume.

"Quiero decir, es imposible adelantar, así que probablemente voy a terminar P3. Pero si al menos puedo quitar a George de la salida o algo así, eso es probablemente lo máximo a lo que puedo aspirar". Su tono no era de derrota, sino de realismo. Aun así, dejó claro que no piensa regalar nada. Ser líder del Mundial no le ha quitado las ganas.

"No, por supuesto, sería estúpido por mi parte no intentar ganar. Quiero decir, estoy aquí para intentar ganar. Así que veré qué puedo encontrar esta noche y qué podemos hacer para mañana".

Traducción: sí, la tercera plaza es lo más probable. Sí, Qatar es un infierno para adelantar. Pero mientras haya una parrilla, un semáforo y un hueco en la curva 1, Norris va a ir a por ello.

Buscando ganar cuando probablemente no se puede. Controlando daños cuando otros —Piastri, Verstappen— fallan. Y manteniendo la sangre fría del que sabe que el Mundial no se decide en una vuelta… sino en cada pequeño detalle.