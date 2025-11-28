'Minipole' de Piastri en Qatar, con Norris 3º y Verstappen falla; Alonso brilla

La lucha por el Mundial está más viva que nunca a falta de dos carreras, y en Qatar se encendió aún más con una clasificación sprint vibrante que dejó varios titulares inesperados. En el duelo directo por el título, Oscar Piastri golpeó primero: el australiano firmó una minipole brillante, justo en el momento en el que más lo necesitaba, para abrir el capítulo decisivo del campeonato con autoridad.

Mientras su compañero y líder del Mundial, Lando Norris, solo pudo ser tercero, la otra gran sorpresa fue el error de Max Verstappen. Por primera vez en mucho tiempo, el neerlandés cedió bajo presión en la primera vuelta rápida, dañó ligeramente el fondo plano y tuvo que conformarse con un discreto 6º exto puesto que puede resultar clave en esta recta final.

Y entre los que sí aprovecharon estas condiciones tan particulares de las quali sprint, Fernando Alonso volvió a dejar su sello. El asturiano firmó una clasificación sprint magistral, sacando una de esas vueltas mágicas que solo aparecen cuando el margen de preparación es mínimo. Con un Aston Martin Racing cada vez más fino en este formato gracias al talento del español, Alonso arrancará cuarto, por delante del Red Bull Racing de Yuki Tsunoda y justo detrás de George Russell, que saldrá segundo.

También brilló Carlos Sainz, confirmando que está terminando la temporada mejor que su compañero en Williams. El madrileño llevó el FW47 a la octava posición, clasificándose por delante de Alex Albon y completando la presencia del equipo en SQ3 en un fin de semana que se preveía complicado para ellos.

Con todo, la minipole de Piastri, el error de Verstappen, la reacción de Alonso y la solidez de Sainz dejan un panorama explosivo para la sprint del sábado, donde cada punto cuenta y donde el Mundial puede cambiar de manos en cualquier momento.

Resultados de la SQ3 de la Clasificación Sprint del GP de Qatar de F1 2025

Resumen de la SQ1 de la Clasificación Sprint del GP de Qatar de F1 2025

Sobre la noche de Qatar, se puso en verde el semáforo y Max Verstappen fue el primero en salir a pista. 12 minutos por delante, y con todos los coches en pista desde el principio con los neumáticos medios, que son obligatorios en SQ1 y SQ2.

Los tiempos al principio fueron muy lentos, así que todo se iba a decidir al final de la SQ1, pues la pista estaba especialmente sucia, aunque había rodado la F2 hacía pocas horas.

Verstappen marcó el primer tiempo y con su 1:22:258 demostró que los tiempos iban a mejorar y mucho, ya que ese tiempo era casi peor que el último en la FP1. Rápidamente los dos McLaren se pusieron al frente, con Norris 1º, por delante de Piastri.

Fernando Alonso demostró que seguía con mucha confianza y se puso 3º a menos de 1 décima de Piastri. Por su parte, Carlos Sainz se ponía 6º. Nadie podía estar tranquilo, pues había muchos parciales en verde y morado, porque la pista en Lusail mejoraba exponencialmente.

Ferrari sufría y mucho. Tras las dos primeras vueltas, Charles Leclerc solo pudo ser 11º y Lewis Hamilton estaba en zona de mucho peligro de quedar eliminado, en la 17ª posición. Los dos Mercedes fueron los que más tardaron en marcar tiempo, y Russell se puso 5º a falta de 2 minutos, mientras que Andrea Kimi Antonelli volvía a sufrir a una vuelta (como en muchos grandes premios este año) y estaba 16º, en zona de eliminación.

A falta de poco más de 1 minutos, Alonso marcó un vueltón, aprovechando también la mejora de pista y se puso 1º, 10 milésimas por delante de Piastri, un tiempo que era suficiente como pasar a la Q2 sin problemas.

Verstappen mejoró su tiempo y terminó la sesión con el mejor tiempo, por delante de Alonso y los dos McLaren. Carlos Sainz mejoró su tiempo en el último momento y quedó 8º en la SQ1.

Charles Leclerc salvó por los pelos el desastre de Ferrari y pasó como 13º, pero Hamilton volvió a sufrir otro fin de semana malo y quedó eliminado en la SQ1 como 18º, solo por delante de los dos Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto y casi medio segundo más lento de su compañero Leclerc. Lance Stroll también quedó eliminado mientras que Alonso pasó como 2º.

Resultados de la SQ1 de la Clasificación Sprint del GP de Qatar de F1 2025

Resumen de la SQ2 de la Clasificación Sprint del GP de Qatar de F1 2025

Tras unos minutos de descanso, se puso en marcha la SQ2, con 10 minutos por delante, y con una mejora de pista que iba a ser menor a la de la SQ1.

Todos los pilotos volvieron a salir con el tanque de combustible lleno para empezar a dar vueltas desde el principio de la sesión. Los neumáticos medios daban para varias vueltas y muchos intentarían dar 3 vueltas cronometradas.

Verstappen fue el primero en marcar tiempo y su tiempo no fue muy rápido. Los dos McLaren, aprovechando la mejora de pista al haber salido más tarde que Max, se pusieron al frente, con Norris por delante de Piastri de nuevo. George Russell pudo mejorar también el tiempo de Verstappen para ponerse 3º.

A falta de 3 minutos, Fernando Alonso no tenía aun tiempo. El asturiano dio dos vueltas para poner en temperatura al neumático, y en su tercera vuelta tuvo que abortar por el aire sucio de un McLaren.

Por su parte, Carlos Sainz se colocaba en la 6ª posición, por delante de Antonelli y Leclerc.

Por culpa del aire sucio del McLaren, Alonso se la tenía que jugar a una vuelta, pues la idea del asturiano era dar dos vueltas cronometradas.

Verstappen mejoró en su último intento, se puso 3º, pero no fue suficiente para superar a los dos McLaren y habiendo hecho la vuelta más tarde que los papaya.

Finalmente, Alonso pasó por los pelos, quedó 9º, por delante de Antonelli y paso a la SQ3. Los dos Williams fueron la gran sorpresa y metieron a los coches de Alex Albon y Sainz en la SQ3, con el madrileño en 6ª posición. Yuki Tsunoda tuvo una de sus mejores sesiones hasta el momento con Red Bull y se quedó a poco más de una décima de su compañero de equipo.

Los eliminados de la SQ2 fueron los dos Sauber F1 Team de Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg, los Haas F1 Team de Oliver Bearman y Esteban Ocon y el Racing Bulls de Isack Hadjar, que quedó eliminado por límites de pista.

Resultados de la SQ2 de la Clasificación Sprint del GP de Qatar de F1 2025