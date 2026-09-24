Rivola: "Martín tiene dos ventajas sobre Bezzecchi: ha ganado un Mundial y ha perdido otro"

El doble podio en la carrera larga del Red Bull Ring equivalió casi a una victoria para Aprilia. En un circuito que históricamente era feudo de Ducati, donde los de Borgo Panigale se habían impuesto nada menos que nueve veces en la última década, Jorge Martín triunfó en la carrera Sprint y luego quedó por detrás de la KTM de Pedro Acosta el domingo, mientras que Marco Bezzecchi consiguió dos terceros puestos.

Unos resultados que han permitido a la casa de Noale recuperar el liderato en la clasificación de constructores, con 10 puntos de ventaja sobre sus compatriotas de Bolonia, y a 'Martinator' volver a superar a Marc Márquez por 12 tantos. Teniendo en cuenta, además, que el circuito austriaco nunca había sido demasiado favorable para las RS-GP, el balance de Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing, no puede sino ser muy positivo.

"Soy optimista por naturaleza, así que sí, hay tanto optimismo como satisfacción. La moto ha mejorado mucho desde la primera vez que la pusimos en pista, a principios de año, así que no es que no sea una sorpresa, pero sin duda haberlo hecho bien en un circuito como este es una señal fantástica", declaró Rivola a los micrófonos de 'Sky Sport MotoGP'.

"Quizá la carcasa sea la misma que otros años, pero sabemos que se adapta bien a nuestra moto [en referencia a la construcción del neumático trasero que llevó Michelin para contrarrestar el sobrecalentamiento, que ya se llevó a Indonesia]. Tengo que decir que va a ser un Mundial fantástico, porque Márquez siempre está ahí, y Acosta también. Pedro está muy motivado, y ha ganado confianza, porque cuando uno gana una carrera, gana aún más, así que es un Mundial realmente bonito", añadió.

Pensando en lo ocurrido en Spielberg, hubo un aspecto muy curioso a tener en cuenta, y es que la carrera fue especialmente lenta a pesar de que las motos actuales son, sin duda, más rápidas. Al margen de esto, el ex de Ferrari en la Fórmula 1 considera que es importante destacar el progreso que ha hecho la RS-GP.

"Es interesante ver que la carrera más rápida aquí fue la que ganó Pecco Bagnaia en 2024. El año pasado fue un poco menos rápida, y este año menos aún, a pesar de que las motos van más rápido. Quizá también influyan las condiciones meteorológicas, ya que este año hemos corrido en septiembre, pero, sinceramente, no lo sé".

"Sin duda, desde hace un año la Aprilia va cada vez más fuerte, en este 2026 bastante más que el año pasado, así que el trabajo realizado por nuestro equipo técnico ha sido excelente. Y junto con el equipo técnico, toda la empresa, porque cada movimiento tiene un efecto en cadena en toda la compañía que es importante. Lo bueno es que aquí también hemos aportado algo. En definitiva, tenemos bastante ganas".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Los 12 puntos con los que lidera Martín ya no son la ventaja de más de 100 sobre Marc Márquez con la que contaba Bezzecchi tras Mugello. Ahora, cuando básicamente aún queda un tercio del campeonato, lo imprescindible es ir con pies de plomo.

"Sin duda, la primera regla es mirar hacia delante y no hacia atrás. Estamos menos acostumbrados que los demás a estar en lo más alto, así que no debemos olvidarlo y no debemos dejarnos llevar por un buen resultado. Sabemos que, mientras no lo hayamos conseguido, no hemos hecho nada. Los demás ya lo han hecho, ahora nos toca a nosotros, así que es mejor mantener los pies bien en el suelo. La moto sin duda está a la altura, los pilotos son muy fuertes, los rivales también, así que nos lo jugaremos".

Sin duda, el error que cometió en Misano pesa mucho en la situación de Bezzecchi, el único que ha cometido tras el parón veraniego en mitad de una racha de carreras acabando en el podio, pero que, sin embargo, le ha hecho caer a 42 puntos de distancia con Martín. Por el momento, sin embargo, Rivola no quiere hablar de estrategias u órdenes de equipo: "No lo creo [que vaya a haberlas], en el sentido de que, mientras los pilotos tengan las matemáticas de su parte, es justo dejarles la posibilidad de disputarse el título. Y espero que mis dos pilotos tengan las matemáticas de su parte hasta la última carrera, así que no lo creo".

No obstante, según Rivola, la experiencia del madrileño puede marcar la diferencia: "Jorge tiene dos grandes ventajas sobre Marco: una es que ya ha ganado el Mundial y la otra que ya lo ha perdido, lo cual es una ventaja que Márquez ha multiplicado por 10 o por 20, porque el cerebro de un piloto lo registra. Haber perdido un Mundial de cierta manera, y luego haberlo ganado, es una lección que se aprende más con la experiencia que con la teoría".

Por último, Rivola confirmó que, por el momento, Martín no tiene intención de operarse para resolver su problema de síndrome compartimental que sufrió en Misano, como el propio corredor explicó el pasado domingo: "Creo que Jorge, de momento, quiere mantenerse concentrado y constante, sin correr riesgos. Pienso que el menor riesgo es no operarse, ya que en Austria no tuvo problemas. El domingo en Misano no se encontraba muy bien por la mañana, así que quizá haya también una serie de factores adicionales, pero no lo sé. Esperemos que todo vaya bien", cerró.