GP de Qatar de F1: a qué hora es la carrera sprint el sábado y cómo verla

Este sábado se disputa la última carrera sprint de la F1 2025, la del GP de Qatar, que será una de las tres últimas sesiones del curso que repartirán puntos para el mundial, antes de la carrera principal del domingo y del próximo GP de Abu Dhabi. Apunta a qué hora empieza la carrera sprint de F1 en Qatar, cómo verla en directo, en qué consiste y más.

A qué hora es la carrera sprint del GP de Qatar de F1 el sábado

A qué hora es la carrera sprint de F1 del GP de Qatar en España: a las 15:00h

a las 15:00h A qué hora es la carrera sprint de F1 del GP de Qatar en México: a las 08:00h

a las 08:00h A qué hora es la carrera sprint de F1 del GP de Qatar en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú: a las 09:00h

a las 09:00h A qué hora es la carrera sprint de F1 del GP de Qatar en Venezuela y Bolivia: a las 10:00h

a las 10:00h A qué hora es la carrera sprint de F1 del GP de Qatar en Uruguay, Chile y Paraguay: a las 11:00h

a las 11:00h A qué hora es la carrera sprint de F1 del GP de Qatar en Argentina con Colapinto: a las 11:00h

con Colapinto: a las 11:00h A qué hora es la carrera sprint de F1 del GP de Qatar en horario local: a las 17:00h

La carrera sprint de F1 en Qatar se disputa ya al atardecer, a las 17:00h locales, y dada la diferencia, la carrera sprint del GP de Qatar será a las 15:00h de España. Con tal diferencia, la carrera sprint de Qatar será a las 11:00h de la mañana de Argentina, y a las 08:00h de México, como fue la anterior ronda al sprint en Sao Paulo.

Esta carrera sprint con la parrilla formada por la clasificación sprint del viernes será la primera sesión del día de F1 en Qatar, que repartirá los primeros puntos, pero tras ella llegará la clasificación principal, la que formará la parrilla para la carrera de F1 del domingo, y que dará la pole position del GP de Qatar 2025. La clasificación de F1 de Qatar será a las 21:00h locales, 19:00h de España, 12:00h de México o 15:00h de Argentina.

Cómo ver por la tele la carrera sprint del GP Qatar 2025 de F1

País Dónde ver carrera sprint y clasificación de Qatar por la TV España DAZN F1 (Carrera sprint de Qatar 15:00h Clasificación 19:00h) Costa Rica Belice El Salvador Disney+ Premium (Carrera sprint de Qatar 08:00h Clasificación 12:00h) Panamá Colombia Perú Ecuador Disney+ Premium (Carrera sprint de Qatar 09:00h Clasificación 13:00h) México Sky Sports F1 (Carrera sprint de Qatar 08:00h Clasificación 12:00h) Venezuela Bolivia Puerto Rico República Dominicana

Disney+ Premium (Carrera sprint de Qatar 10:00h Clasificación 14:00h) Argentina Disney+ Premium

FOX Sports Argentina (Carrera sprint de Qatar 11:00h Clasificación 15:00h) Uruguay Paraguay Chile Disney+ Premium (Carrera sprint de Qatar 11:00h Clasificación 15:00h)

Ojo, porque el sábado de F1 del GP de Qatar se podrá ver gratuitamente en España, gracias a la 'Relax Week que celebra DAZN F1, que emite gratuitamente la primera parte del gran premio, con la carrera sprint a las 15:00h y la clasificación principal a las 19:00h, sin necesidad de estar suscrito a ningún plan, sino solo con registrarse.

La carrera sprint del GP de Qatar de F1 a las 08:00h de México y la clasificación a las 12:00h de México se verán por televisión en Sky Sports F1; los fans de Franco Colapinto tendrán que seguir la carrera sprint del GP de Qatar a las 11:00h y más tarde la clasificación a las 15:00h mediante Fox Sports Argentina o Disney + Premium.

Como siempre, en Motorsport.com tendremos a gente en el circuito para traerte de primera mano la información directa de la F1 desde Qatar, y además contaremos con un Live Timing para que sepas en todo momento los resultados en vivo y en directo.

Cómo son las reglas de una carrera sprint de F1, y cuántos púntos se reparten

La carrera sprint del GP de Qatar de F1 dará 8 puntos al piloto que gane (que sin embargo no sumará a su cuenta una victoria como tal), 7 puntos al segundo clasificado, 6 puntos al tercero (no hay podio en esta carrera sprint) 5 puntos al cuarto, 4 puntos al quinto, 3 puntos al sexto, 2 puntos al séptimo y 1 punto al octavo (no, el noveno y el décimo no puntúan en la carrera sprint).

Recuerda que en las carreras sprint, y la del GP de Qatar será igual, no son obligatorias las paradas en boxes, solo opcionales. Por otro lado, mientras que en la qualy sprint los pilotos están obligados a usar neumáticos medios en SQ1 y SQ2, los equipos son libres de elegir qué neumáticos usar en la carrera sprint. Y además, en la carrera sprint de F1 como la del GP de Qqatar el DRS se puede usar tras la primera vuelta.

Número de vueltas de la carrera sprint del GP de Qatar de F1

Las carreras sprint de F1 suelen constar de unos 100 kilómetros, y la carrera sprint del GP de Qatar de F1 este sábado es a 19 vueltas. Como el Circuito Internacional de Losail tiene una longitud de 5.419 kilómetros, los pilotos darán este sábado concretamente 102,961 kilómetros.

Qué pilotos han ganado carreras sprint en F1 y quiénes en Qatar

Max Verstappen ha ganado más de la mitad de las carreras sprint de F1 celebradas, un total de 13 de las 23 disputadas. Las otras diez victorias al sprint se las reparten entre Lando Norris con tres victorias sprint, Valtteri Bottas y Oscar Piastri con dos, y George Russell, Sergio Pérez y Lewis Hamilton, con una victoria al sprint.

Esta será la última carrera sprint de la F1 2025. Hasta ahora Lewis Hamilton ganó la carrera sprint de Shanghai, Lando Norris en Miami y la última en Brasil, y Max Verstappen en Spa y en Austin.

Las dos carreras sprint de F1 en Qatar las ha ganado el mismo: Oscar Piastri se estrenó en la carrera sprint de Qatar 2023 en la que Verstappen se proclamó tricampeón del mundo y Norris cedió la victoria a Piastri en la línea de meta de la carrera sprint de Qatar 2024 para devolverle un favor previo, ya que Piastri había hecho lo mismo en Brasil. Dudamos mucho que eso se repita este sábado...

