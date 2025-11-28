Todos

Resultados
Fórmula 1 GP de Qatar

Así es la parrilla para la carrera al sprint de F1 en el GP de Qatar

Mira queda el orden de la parrilla de salida para la carrera al sprint del sábado en el GP de Qatar de F1 2025. Flas y posiciones para el sábado en Losail.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Salida de la carrera en Qatar

Salida de la carrera en Qatar

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

El fin de semana del Gran Premio de Qatar, el penúltimo de la temporada 2025 de la F1, empezó con acción ya el viernes debido al formato al sprint. Los pilotos disputaron la clasificación shootout y finalmente fue Oscar Piastri quien marcó le mejor tiempo, seguido por George Russell, Lando Norris y Fernando Alonso, mientras que Max Verstappen solo pudo ser sexto. Mira la parrilla de salida para la carrera sprint de este sábado en Losail.

Resumen y resultados de la qualy sprint:

Parrilla de salida de la carrera sprint de F1 en Qatar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscar Piastri

 McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

George Russell

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lando Norris

McLaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Alonso

Aston Martin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuki Tsunoda

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max Verstappen

Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItalyAndrea Kimi Antonelli

Mercedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Sainz

Williams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Charles Leclerc

Ferrari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Albon 


Williams

 11º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Isack Hadjar

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom Oliver Bearman

Haas

 

13º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brazil Gabriel Bortoleto

Sauber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Hulkenberg

Sauber

15º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Esteban Ocon

Haas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lance Stroll

Aston Martin

 17º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Zealand Liam Lawson

Racing Bulls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lewis Hamilton

Ferrari

19º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Gasly

 

Alpine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArgentinaFranco Colapinto


Alpine

 

Apunta para mañana:

¿Quién se ha llevado la pole position del GP de Qatar de F1?

Cabe recordar que pese a que Oscar Piastri ha marcado el mejor resultado en la conocida como "qualy sprint", la pole position en la Fórmula 1 sólo se otorga al piloto que hace la vuelta rápida en la clasificación del sábado para el gran premio, o mejor dicho, la pole es un galardón que obtiene el piloto que sale primero en la carrera del domingo.

Por lo tanto, Piastri saldrá primer este sábado en la carrera al sprint, pero sin la pole del GP de Qatar.

¿En qué posición sale Alonso en la carrera sprint del GP de Qatar de F1 del sábado?

Pese a que su compañero Lance Stroll cayó en la SQ1, Fernando Alonso cuajó una gran clasificación y llevó a su Aston Martin hasta la SQ3, donde acabó en una impresionante cuarta posición, por lo que este sábado empezará la carrera al sprint de Qatar cerrando la segunda fila de la parrilla, junto a Lando Norris.

¿En qué posición sale Sainz en la carrera sprint del GP de Qatar de F1 del sábado?

Tras una gran SQ1 y otra buena SQ2, Carlos Sainz (y su compañero Alex Albon) demostraron el buen ritmo de Williams al meterse en la SQ3 definitiva. Finalmente, el piloto español logró clasificar en la octava posición para la carrera al sprint de Losail y saldrá desde la cuarta fila de la parrilla por detrás del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli.

¿En qué posición inicia Colapinto en la carrera sprint del GP de Qatar de F1 del sábado?

Una vez más y ya se ha convertido en costumbre, Franco Colapinto saldrá desde la última posición de la parrilla de salida en la carrera al sprint este sábado en Losail, justo al lado de su compañero de equipo Pierre Gasly, que le sacó 0.2s. El argentino acabó 20º y fue el único que terminó la SQ1 a más de un segundo de la mejor referencia (1.192s concretamente).

¡También mañana tenemos otra clasificación!:

La parrilla de salida de la carrera sprint de F1 en Qatar con los tiempos

SQ3

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Australia O. Piastri McLaren F1 81 McLaren Mercedes 6

1'20.055

   S 243.687
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.032

1'20.087

 0.032 S 243.590
3 United Kingdom L. Norris McLaren F1 4 McLaren Mercedes 6

+0.230

1'20.285

 0.198 S 242.989
4 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 6

+0.395

1'20.450

 0.165 S 242.490
5 Japan Y. Tsunoda Red Bull Racing 22 Red Bull Red Bull 6

+0.464

1'20.519

 0.069 S 242.283
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 6

+0.473

1'20.528

 0.009 S 242.256
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.477

1'20.532

 0.004 S 242.244
8 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 6

+0.487

1'20.542

 0.010 S 242.214
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.567

1'20.622

 0.080 S 241.973
10 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+0.733

1'20.788

 0.166 S 241.476
Ver resultados  

Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"

Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Norris, realista: "Sería estúpido no intentar ganar… pero es imposible adelantar"
Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"

Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Leclerc: "Podríamos haber estado en el top 5, pero somos muy lentos"
Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen

Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Tsunoda reacciona a su 5º en la clasificación sprint tras superar a Verstappen
Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"

Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri recupera la sonrisa: "Un buen día para variar"

Filtros