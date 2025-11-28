Así es la parrilla para la carrera al sprint de F1 en el GP de Qatar

El fin de semana del Gran Premio de Qatar, el penúltimo de la temporada 2025 de la F1, empezó con acción ya el viernes debido al formato al sprint. Los pilotos disputaron la clasificación shootout y finalmente fue Oscar Piastri quien marcó le mejor tiempo, seguido por George Russell, Lando Norris y Fernando Alonso, mientras que Max Verstappen solo pudo ser sexto. Mira la parrilla de salida para la carrera sprint de este sábado en Losail.

Parrilla de salida de la carrera sprint de F1 en Qatar

¿Quién se ha llevado la pole position del GP de Qatar de F1?

Cabe recordar que pese a que Oscar Piastri ha marcado el mejor resultado en la conocida como "qualy sprint", la pole position en la Fórmula 1 sólo se otorga al piloto que hace la vuelta rápida en la clasificación del sábado para el gran premio, o mejor dicho, la pole es un galardón que obtiene el piloto que sale primero en la carrera del domingo.

Por lo tanto, Piastri saldrá primer este sábado en la carrera al sprint, pero sin la pole del GP de Qatar.

¿En qué posición sale Alonso en la carrera sprint del GP de Qatar de F1 del sábado?

Pese a que su compañero Lance Stroll cayó en la SQ1, Fernando Alonso cuajó una gran clasificación y llevó a su Aston Martin hasta la SQ3, donde acabó en una impresionante cuarta posición, por lo que este sábado empezará la carrera al sprint de Qatar cerrando la segunda fila de la parrilla, junto a Lando Norris.

¿En qué posición sale Sainz en la carrera sprint del GP de Qatar de F1 del sábado?

Tras una gran SQ1 y otra buena SQ2, Carlos Sainz (y su compañero Alex Albon) demostraron el buen ritmo de Williams al meterse en la SQ3 definitiva. Finalmente, el piloto español logró clasificar en la octava posición para la carrera al sprint de Losail y saldrá desde la cuarta fila de la parrilla por detrás del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli.

¿En qué posición inicia Colapinto en la carrera sprint del GP de Qatar de F1 del sábado?

Una vez más y ya se ha convertido en costumbre, Franco Colapinto saldrá desde la última posición de la parrilla de salida en la carrera al sprint este sábado en Losail, justo al lado de su compañero de equipo Pierre Gasly, que le sacó 0.2s. El argentino acabó 20º y fue el único que terminó la SQ1 a más de un segundo de la mejor referencia (1.192s concretamente).

La parrilla de salida de la carrera sprint de F1 en Qatar con los tiempos