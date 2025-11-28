A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Qatar 2025 y cómo verla

La acción no para en los fines de semana al sprint, y tras disputarse la qualy sprint el viernes y pocas horas después de la carrera sprint que repartirá los primeros puntos, se disputará la Clasificación del Gran Premio de Qatar de F1, que definirá la parrilla para la carrera del domingo. La sesión será ya de noche en Lusail, así que los horarios son poco habituales. Mira a qué hora empieza este sábado la qualy y cómo la puedes ver por la tele o online.

A qué hora es la clasificación del GP de Qatar de F1 2025

A qué hora es la clasificación del GP de Qatar de F1 en España : a las 19:00h

A qué hora es la clasificación del GP de Qatar de F1 en México: a las 12:00h

A qué hora es la clasificación del GP de Qatar de F1 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá : a las 13:00h

A qué hora es la clasificación del GP de Qatar de F1 en V enezuela y Bolivia: a las 14:00h

A qué hora es la clasificación del GP de Qatar de F1 en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: a las 15:00h



Los horarios vuelven a cambiar radicalmente respecto al último fin de semana en Las Vegas. En el GP de Qatar, la mayoría de sesiones son por la noche y la clasificación empezará el sábado a las 21:00 hora local. Debido a las dos horas de diferencia horaria entre Lusail y España, la Q1 comenzará a las 19:00 hora peninsular. En esta primera parte de la qualy, los 20 pilotos lucharán por pasar a la Q2, y 5 de ellos quedarán eliminados.

En Latam, la Q1 empezará durante el mediodía en la mayoría de países. En México, el semáforo del pit lane se pondrá en verde para dar comienzo a la Q1 a las 12:00h; en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá comenzará una hora más tarde, a las 13:00h; en Venezuela y Bolivia a las 14:00h. Y en Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina se podrá ver la Q1 en donde participa Franco Colapinto a partir de las 15:00h.

Si no hya ningún parón por banderas rojas, la Q2 se pondrá en marcha aproximadamente a las 21:30 hora local, que serán las 19:30h en España. En esa sesión, los 15 pilotos restantes se intentarán colar entre los 10 mejores para lograr el pase a la Q3. En Latinoamérica, la Q2 empezará aproximadamente a las 12:30h en México; las 13:30h en Colombia, Perú, Ecuador y Paraguay; a las 14:30h en Venezuela y Bolivia y por último a las 15:30h en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

La Q3 será el plato fuerte del día, porque en un trazado como el de Qatar donde cuesta adelantar, la posición en parrilla puede marcar mucho la diferencia. Si no hay muchas interrupciones, la Q3 del GP de Qatar de F1 2025 se pondrá en marcha a las 21:30 hora local en Lusail aproximadamente, que serán las 19:50h en España (hora peninsular).

En Latam, la Q3 se pondrá en marcha sobre las 12:50h aproximadamente en México, a las 13:50h en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá; los aficionados de Venezuela y Bolivia podrán ver la Q3 sobre las 14:50h y en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile empezará a las 15:50h.

Cómo se puede ver por la TV y online la clasificación del GP de Qatar de F1 2025

Cómo se pudo ver por la TV la clasificación de Qatar F1 en España : DAZN F1

Cómo se pudo ver por la TV la clasificación de Qatar F1 en México : Sky Sports F1

Cómo se pudo ver por la TV la clasificación de Qatar F1 en C olombia, Perú, Ecuador y Panamá : ESPN a través de Disney +

Cómo se pudo ver por la TV la clasificación de Qatar F1 en V enezuela y Bolivia : ESPN a trav´s de Disney +

Cómo se pudo ver por la TV la clasificación de Qatar F1 en Uruguay y Paraguay : ESPN a través de Disney +

Cómo se pudo ver por la TV en la clasificación de Qatar F1 en en Argentina: ESPN a tarvés de Disney +/FOX Sports

ESPN a tarvés de Disney +/FOX Sports Cómo se pudo ver por la TV la clasificación de Qatar F1 en en Chile : ESPN a tarvés de Disney +

La clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 2025 se podrá ver en España exclusivamente a través de DAZN F1, el único canal que retransmite en directo tanto la clasificación como el resto del fin de semana de F1. Para ver la sesión por televisión o online vía internet, es necesario tener contratado el paquete Esencial de DAZN, que incluye el canal DAZN F1 con toda la cobertura de la temporada. Otra alternativa disponible en España es Movistar +, ya que su paquete de Deportes integra también el canal DAZN F1, permitiendo seguir la clasificación del GP de Qatar desde la propia plataforma de Movistar. Como es habitual, DAZN conectará una hora antes con una amplia previa liderada por Antonio Lobato, Toni Cuquerella y Pedro de la Rosa, ofreciendo el mejor análisis antes de que arranque la lucha por la pole en Lusail.

En Latinoamérica, la opción prioritaria para ver la clasificación del Gran Premio de Qatar 2025 es Disney+, que incluye los canales ESPN, responsables de la retransmisión oficial de la Fórmula 1 en la mayoría de países de la región. En México, sin embargo, la única alternativa disponible para seguir la clasificación en directo es Sky Sports F1, que posee en exclusiva los derechos de emisión. En Argentina, además de Disney+ y ESPN, los aficionados también podrán ver la clasificación del GP de Qatar —donde competirá Franco Colapinto— a través del canal Fox Sports, que ofrecerá cobertura especial durante el fin de semana.

Y, por supuesto, todo lo que ocurra en el fin de semana del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 2025, y especialmente este sábado con la clasificación, se podrá seguir al minuto en Motorsport.com España, con noticias actualizadas, análisis, la última hora, vídeos, fotos y un directo con comentarios y live timing para consultar los resultados en tiempo real.

¿Hay entrenamientos libres 3 (FP3) el sábado en Qatar? Y... ¿A qué hora es la carrera sprint en Qatar?

El Gran Premio de Qatar 2025 utiliza el formato sprint de Fórmula 1, por lo que el sábado no se disputan los habituales entrenamientos libres 3 ni otras sesiones preparatorias. En Lusail, la única sesión de prácticas del fin de semana es la FP1 del viernes, y a partir de ahí todo se centra en la acción competitiva. El sábado queda reservado exclusivamente para la carrera sprint y la clasificación, eliminando por completo los libres 3 tradicionales que encontramos en otros Grandes Premios.

Antes de la sesión clasificatoria, a las 15:00 horas de España, tendrá lugar la carrera sprint del GP de Qatar, una prueba clave para definir el orden de salida parcial y sumar puntos importantes para el campeonato. (Pulsa aquí para ver todos los horarios de la carrera sprint y la información completa).

¿Qué pilotos han logrado ya la pole en el GP de Qatar?

Aunque el Gran Premio de Qatar es un clásico del calendario de MotoGP, especialmente porque el circuito de Lusail fue originalmente diseñado para el Mundial de motociclismo, su presencia en la Fórmula 1 es relativamente reciente. La primera edición de F1 en Qatar se disputó en 2021, en un calendario alterado por la pandemia de la COVID-19, que obligó a introducir nuevos circuitos. En aquel estreno, la pole position fue para Lewis Hamilton, que dominó la clasificación con el Mercedes.

Desde entonces, Qatar ha tenido tres ediciones en Fórmula 1 y dos pilotos distintos han logrado la pole, sin repeticiones. Max Verstappen consiguió la pole tanto en 2023 como en 2024, colocando su Red Bull Racing en lo más alto en ambas temporadas.

¿Qué resultados han logrado Alonso y Sainz en las clasificaciones en Qatar?

El Gran Premio de Qatar es un circuito que históricamente se le ha dado muy bien a Fernando Alonso en clasificación. En 2021, con un Alpine que no estaba para luchar por las posiciones delanteras, logró una sorprendente quinta posición, que luego transformaría en un valioso podio el domingo. En 2023, con un Aston Martin Racing todavía competitivo, Alonso mejoró incluso su rendimiento y firmó un cuarto puesto en la clasificación de Lusail. En 2024, con un Aston Martin ya menos competitivo, consiguió aun así un sólido octavo lugar, confirmando su buena adaptación a este trazado.

En el caso de Carlos Sainz, su rendimiento en Qatar ha sido más complicado, especialmente porque Ferrari no ha brillado en este circuito durante las clasificaciones. En 2021, pese a terminar por delante de Charles Leclerc, solo pudo ser séptimo. En 2023, un accidente en la Q2 lo dejó duodécimo, comprometiendo todo su fin de semana. Ya en 2024, Sainz volvió a clasificar séptimo, demostrando que Lusail no ha sido, por ahora, un trazado donde el español haya podido destacar especialmente.